Tesla Model 3: Fra «produksjonshelvete» til «logistikkhelvete»

Først var det produksjonen som var det store problemet. Nå er det å få produktet ut til kundene som tilsynelatende er der det butter.

Model 3 har ikke vært noen enkel affære for Tesla. Det er deres første virkelig masseproduserte bil, som de produserer rundt 4000 eksemplarer av i uken.

Til forskjell fra de fleste andre forbrukervarer er det ikke gjort i en fei å distribuere biler. De kan tross alt ikke bare sendes med posten.

Twitter-bruker Chris Barker i Maryland i USA uttrykte sin frustrasjon til Elon Musk, og skrev at han var en av de som reserverte Model 3 første dag det var mulig, og la inn ordre på en bil med firehjulstrekk i slutten av juni.

Nå er leasingavtalen på Model S-en hans i ferd med å løpe ut, og Tesla har ikke klart å levere Model 3 til ham enda.

Svarer på Twitter

Og i kjent stil svarer Musk kunden via Twitter. Han beklager, og sier at de i løpet av helgen har begynt å bygge sine egne bilfraktere for å kunne få biler ut raskere.

Det er en uke siden Musk svarte en annen kunde som klaget via Twitter at de har gått fra produksjonshelvete til logistikkhelvete. Han sa da at dette er et problem som bør løses innen kort tid.

Denne kunden, en kvinne som bor i Utah, uttrykte frustrasjon over å se en mengde biler stående lagret på en jernbanegodsterminal i Salt Lake City. Leveransen hadde da blitt utsatt flere ganger.

Apologies, we’re upgrading our logistics system, but running into an extreme shortage of car carrier trailers. Started building our own car carriers this weekend to alleviate load. — Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2018

Hun uttrykte også frustrasjon over at hun til tross for å være en av dem som reserverte bil tidlig, ikke ble prioritert.

Så neste dag poster kunden at hun har fått bilen. Det kan tyde på at det nok ikke er helt bortkastet å lufte sine Tesla-frustrasjoner overfor Elon Musk via Twitter.

Varierende produksjonstakt

Tesla oppnådde en ukesproduksjon på 5000 biler for Model 3 i slutten av juni. Det var et halvt år senere enn opprinnelig planlagt.

Model 3 hevdes å bli levert tidlig neste år. Skjermbilde: Tesla.com

Mer enn 400.000 reservasjoner av Model 3 er gjort. Med 5000 biler i uken vil det ta halvannet år å produsere så mange biler.

Ifølge Bloomberg, som har laget sin egen Model 3-tracker, er produksjonen for tiden nede i 3000 biler i uka. De estimerer at rett over 91.000 biler er produsert så langt.

Bloomberg estimerer sine tall utifra registreringer og innrapporteringer av understellsnummer.

Tesla har lenge annonsert høye produksjonsmål med relativt korte tidsfrister. Ifølge Bloomberg har disse målene blitt mer og mer konservative hver gang de har blitt annonsert.

Tesla Model 3 skal ifølge opplysninger Tesla gir sine norske reservasjonsholdere bli tilgjengelig i Norge tidlig neste år.