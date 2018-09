Her er Fords selvkjørende el-lastebil

Når man snakker om tunge lastebiler er Daimler og Volvo blant de store aktørene. Men amerikanske Ford vil ha en finger med i dette spillet framover, og på den tyske fagmessen IAA viste de fram to store nyheter.

Den første var F-Max; en ny tung lastebil, som uten noen store problemer halte inn den tunge tittelen «International Truck of the Year». Den slo altså Scanias L- og P-Serie samt Volvos FH.

Trekkvognen bakfra. Foto: Ford Otosan

Men selv om F-Max ser ut til å være det som Ford kommer til å selge i framtiden, var det konseptet F-Vision som fikk mest oppmerksomhet.

F-Vision er en el-lastebil med selvkjørende teknikk på nivå fire. Nøyaktig hvilken teknikk, motorer eller sensorer som konseptet har, var ikke noe produsenten ga noen nærmere detaljer om — i stedet valgte Ford å snakke om designen. Den skal være inspirert av Marvel-superhelter, og fronten er interaktiv.

Front i både glass og stål

Ett eksempel på dette er at når lastbilen kjøres av et menneske vil frontruta være av glass. Når teknikken overtar og bilen går over til selvkjørende modus, smelter glasspartiet inn sammen med resten av karosseriet. Fronten skal også kunne kommunisere med omgivelsene, men nøyaktig hvordan dette skjer har Ford fremdeles ikke sagt noe om.

Både den nye lastebilen og den spenstige framtidsstudien er kreert av Ford Otosan, som er et datterselskap basert i Tyrkia. Men mens F-Max ble presentert med omfattende spesifikasjoner og store ambisjoner, er F-Vision fremdeles bare et tomt skall.

Om den senere blir virkelighet gjenstår å se. Men dersom det skulle bli slik, har man en del arbeid som gjenstår. Daimler har flere el-lastebiler klare, Tesla prøvekjører sin «Semi» for fullt og Volvo har nylig presentert sin autonome og elektriske «Vera».

Denne saken ble først publisert hos nyteknik.se