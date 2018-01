Norges første el-lastebil har så mange tekniske utfordringer at Asko gir den opp. Bestiller heller 10 Tesla Semi

El-lastebilen er en del av Askos strategi om å bruke 100 prosent fornybare energikilder innen 2020.

Planen var opprinnelig å kjøpe tre helelektriske lastebiler av samme type, godkjent og støttet av Enova. Men de to neste blir ikke kjøpt. Det har vært for mange tekniske utfordringer, og da Teknisk Ukeblad skulle fotografere bilen, sto den parkert på grunn av en feil i ladesystemet. Leverandøren hadde to ukers leveringstid på nytt kretskort.

Bilen er basert på en MAN med dieselmotor og kapasitet til 18 paller og 5.5 tonn, bygget om til eldrift i Nederland av Emoss.

I stedet har Asko bestilt 10 Tesla Semi, til en pris på 1,6 millioner kroner per bil. Forventet levering er mot slutten av 2019 eller 2020.

- Stor interesse i Norge

Snart behøver ikke transportører som ønsker å kjøre utslippsfritt være avhengig av ombygde biler. Tyske MAN har kommet så langt at i februar settes ni elektriske biler i drift i Østerrike. Det er et pilotforsøk for kommersiell bruk.

– Det kommer også biler til Norge. Vi har hatt et møte i Oslo med utvalgte kunder og interessen er stor, sier Jon Eystein Lund, markedsdirektør hos MAN Truck & Bus Norge.

Lund er ikke i stand til å gi noen dato. Spørsmålet er hvor raskt MAN klarer å levere. Det er anlegget i Steyr i Østerrike, midtveis mellom Wien og München som skal produsere de elektriske bilene.

Utslipp fra transport Transport står for 31 prosent av våre klimagassutslipp og er den største

kilden til utslipp i Norge. I perioden 1990 til 2016 økte utslippene med 24 prosent, og veitrafikk står for over halvparten.

I 2015 ble det sluppet ut 16,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra transportsektoren.

Personbiler var den største synderen med 5,6 millioner tonn, deretter følger varebiler og tyngre kjøretøy med 4,6 mill. tonn.

Sjøfart og fiske, innenriks slapp ut 2,8 mill. tonn.

millioner tonn mens andre mobile kilder må svare for 2,3 mill. tonn.

millioner tonn mens andre mobile kilder må svare for 2,3 mill. tonn. Fordelingen av utslipp er endret dramatisk: I 1960 sto godstransport på

vei for 18 prosent av norske utslipp, dette hadde økt til 52 prosent i 2013. I samme tidsrom ble utslippet fra skip redusert fra 70 til 42 prosent. Kilde: miljostatus.no

Prosjektet er et resultat av et samarbeid mellom MAN og det østerrikske Council für nachhaltige Logistik, CNL. CNL, på norsk Rådet for bærekraftig logistikk, er et samarbeid mellom 18 større logistikkselskaper i Østerrike, forankret i Universitet für Bodenkultur i Wien, på engelsk University of Natural Resources and Life Sciences.

På nettsidene til MAN går det frem at samarbeidet med CNL skal føre til elektriske lastebiler med totalvekt mellom 12 og 26 tonn. Første kommersielle modell blir en elektrisk utgave av modellen TGL som er en distribusjonsbil i klassen 7,5 til 12 tonn.

De første testbilene får en motor som yter 250 kW og et dreiemoment på 2700 Nm. Bremseenergien brukes til å gi ekstra strøm til batteriet. Det er ikke opplyst hvor stort batteriet er. Bilen skal ha mulighet til hurtiglading i løpet av dagen, men hovedladingen skal skje om natten.

Seks millioner sjåførjobber kan forsvinne: Waymo jobber med selvkjørende lastebiler

Stasjonære batterier

Mercedes har også elektriske lastebiler under utvikling, og situasjonen er ikke ulik den konkurrentene er i:

Den norske importøren kan ikke gi noen dato for når bilen vil være klar for salg. Elbilen har fått navnet Urban eTruck. Den får en totalvekt på 26 tonn og en mervekt på 1700 kg i forhold til en standard dieselbil.

EU skal, etter hva Teknisk Ukeblad erfarer, forberede regelendringer som vil øke tillatt totalvekt på elektriske biler i denne klassen med 1000 kg, noe som vil redusere tapet av nyttelast.

Saken fortsetter under bildet.

Naken: Slik blir kjernen i Mercedes nye eTruck. Her er det kun ramme og hjul som kjennes igjen fra en tradisjonell lastebil. Foto: Daimler AG

Urban eTruck får to elmotorer, montert nær navene på drivhjulene, hver med 125 kW effekt og dreiemoment på 500 Nm. Batteriet blir på 212 kWh og skal gi en rekkevidde på opp mot 200 km.

Mercedes har også valgt å utvikle et system med smart lading og stasjonære batterier. Disse er modulære og kundene kan velge hvor stor kapasitet disse skal ha. Tanken er at kundene med denne løsningen skal kunne kjøpe strøm når den er rimeligst, for å lade opp bilene når det er behov.

I tillegg har Daimler-Benz konsernet en serie mindre lastebiler som selges under merkenavnet Fuso. Den elektriske varianten kalles eCanter, de første eksemplarene er levert til DHL, DB Schenker og et par andre transportselskaper. Da bilen ble lansert i New York i september i fjor, ble den lansert som verdens første serieproduserte lette lastebil. I løpet av 2018 skal 500 utvalgte kunder få biler før ordinært salg starter i 2019.

Kineserne kommer

Også Geir Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-forbund tror på el-lastebiler. Han peker på at en kinesisk produsent har varslet at de skal ha en bil klar for det europeiske markedet allerede i 2019.

– Så har jo Tesla en lastebil på gang, og flere av våre medlemmer har allerede bestilt Nikola One. Den trenger noen tilpasninger for det europeiske markedet, men den kommer, sier Mo.

Posten Norge har også bestilt en slik bil. Egne ladestasjoner skal gi bilen en rekkevidde på 640 km etter kun 30 minutters lading.

– Vi ser at fremtiden er elektrisk i alle kjøretøysegmenter. Derfor er det er viktig for oss å teste ny teknologi så tidlig som mulig, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Tesla Semi får fire motorer og en rekkevidde mellom 475 og 800 km. Bilen skal, ifølge Teslas nettsider, gi sparte energikostnader på 200.000 dollar i løpet av et års drift, det fremgår ikke hvor langt bilen da forutsettes å kjøre.

Mange følger også med på amerikanske Nikola og deres prosjekt Nikola One som skal kunne gå mellom 1400 og 1900 km mellom hver hydrogenfylling. Tine bestilte en bil allerede i 2016. Nikola One får seks elmotorer, en for hvert hjul, og et batteri på 320 kWh samt regenerative bremser.

Produsenten hevder at driftskostnadene blir halvparten av en tilsvarende dieseldrevet lastebil.

PS: Teknisk Ukeblad har spurt prosjektleder Marius Råstad hos Asko om å få utdypet hva de tekniske problemene på MAN-bilen består i, men han ønsker ikke å drøfte dette i media.