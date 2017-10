Slik ser Daimler for seg fremtidens elektriske varetransport

Daimler fortsetter satsingen på elektriske lastebiler, og presenterer nå konseptet E-Fuso Vision One under bilmessen i Tokyo.

Dette er en lastebil med rekkevidde på inntil 350 kilometer, som på sikt skal være det ypperste av Fusos elektriske lastebiler.

Når konseptet omfatter begrepet «visjon» er det et ganske tydelig signal om at det ikke er snakk om en lastebil som er i nærheten av produksjon.

En produksjonsutgave av Vision One kan være mulig innen fire år, hevder Daimler.

Den kan dermed gi et gløtt inn i fremtidens elektriske varetransport.

Vision One er en titt på det Daimler Trucks, som eier Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, kaller en gjennomførbar elektrisk tungbil.

23 tonn

Den skal ha en lastekapasitet på 11 tonn, og en totalvekt på inntil 23 tonn. Den har mulighet for å utstyres med batterier med en kapasitet på inntil 300 kilowattimer, som kreves for å gi den maksimal rekkevidde.

Dette kommer imidlertid med ulempen at lastekapasiteten er to tonn mindre enn en tilsvarende dieselbil, ifølge Daimler.

Rekkevidden gjør heller ikke dette til et alternativ for langtransport. Det ligger fremdeles et stykke frem i tid, mener lastebilprodusenten. De ser derfor for seg at en lastebil av Vision Ones kaliber først og fremst egner seg til regional transport.

Elektrifiserer hele modellutvalget

E-Fuso Vision One ved siden av den eksisterende elektriske eCanter. Foto: Daimler AG

Daimler har imidlertid større planer for elektriske tungbiler enn bare én lastebil. Hele modellutvalget av Fuso-lastebiler skal elektrifiseres de kommende årene.

Nøyaktig når de ulike modellene skal lanseres med elektrisk drivlinje, er ifølge produsenten for tidlig å si. Dette vil avhenge av når teknologien er moden for ulike biler.

De elektriske lastebilene skal alle selges under merkenavnet E-Fuso.

Fuso selger allerede eCanter, som har vært ute til testing hos kunder siden 2014. Denne er nå i serieproduksjon, og overleveres kunder i USA i disse dager.

Seven-Eleven, UPS og Yamato Transport er blant lanseringskundene til Fuso, som skal bruke den til lokal transport. Bilen har en tillatt totalvekt på 7,5 tonn, og en rekkevidde på 100 til 120 kilometer.

ECanter skal gi en besparelse på 1000 euro (9400 kr) pr 10.000 kilometer, ifølge Daimler.

Mange jobber med el-lastebil

Daimler utvikler sin første tunge lastebil på batteridrift. Den skal ha en rekkevidde på 200 mil. Foto: Daimler AG - Global Communications Commercial Vehicles

Utover dette er det allerede kjent at Daimler utvikler en elektrisk Mercedes-Benz lastebil. Denne skal ha en rekkevidde på 200 kilometer og tillatt totalvekt på 26 tonn. Den kommer tidligst i produksjon neste år.

Det er mange andre som pønsker på elektrisk tungtransport om dagen, og Tesla er antakeligvis den som har skapt mest blest.

Cummins Aeos. Foto: Cummins

Deres trekkvogn Tesla Semi skulle egentlig vært vist frem denne uken. Lanseringen er imidlertid utsatt, angivelig fordi de trenger å fokusere på å få produksjonen av personbilen Model 3 opp og gå.

I tillegg har den amerikanske lastebilprodusenten Cummins allerede presentert den elektriske trekkvogna Aeos, som skal kunne komme i produksjon i 2019.

Volkswagen Truck & Bus har også meldt at de skal investere 1,7 milliarder dollar (13,6 mrd kroner) i utvikling av elektriske drivlinjer til sine tungbiler de neste fem årene.

MAN, som eies av Volkswagen, skal levere sine første elektriske lastebiler til kunder i Østerrike innen utgangen av året, og produsere et mindre antall kommersielt tilgjengelige biler til slutten av neste år.