Teslas fartsmonster har 800 kilometer rekkevidde

I løpet av morgentimene norsk tid viste Tesla frem sitt første tunge kjøretøy, Tesla Semi.

Lastebilen har til nå gått under navnet Tesla Semi. Dette er en lastebil for det amerikanske markedet, en såkalt klasse 8-lastebil.

– Vi vil ha et kjøretøy som aksellererer som ingenting annet, sa Musk, og presenterte en null til hundre-tid på fem sekunder.

Høyeste vekt er 32,2 tonn, og fullastet er null til hundre-tiden 20 sekunder.

Aksellerasjonen er i seg selv trolig mest et biprodukt av at trekkvogna er elektrisk drevet, og har fire motorer. Det sitter en motor på hvert bakhjul.

Fullastet skal bilen kunne holde 105 kilometer i timen opp en stigning på 5 grader.

800 kilometer fullastet

Elon Musk lanserte Teslas lastebil i Los Angeles fredag morgen norsk tid. Bilde: Tesla

Rekkevidden er 800 kilometer, ved maksimalvekt og motorveihastigheter.

Musk kaller dette for «verste tilfelle», og hevder dermed at rekkevidden i de aller fleste tilfeller vil være høyere enn dette.

Men det vil avhenge av konfigurasjon. Tesla skal lansere en utgave med rekkevidde på 480 kilometer også.

Lastebilen har en luftmotstandskoeffisient på 0,36, som ifølge Musk er lavere enn for superbilen Bugatti Chiron som har 0,38. Lastebilen oppnår dette blant annet fordi undersiden er helt flat.

Energiforbruket skal være mindre enn 2 kilowattimer per mile, altså mindre enn 1,24 kilowattimer per kilometer.

Lastebilen skal få egne ladestasjoner, kalt Megacharger. Disse skal kunne lade lastebilen til en rekkevidde på 640 kilometer på en halvtime. Dermed skal det i realiteten ikke være noe ventetid på lading, ettersom dette kan gjøres mens sjåføren har pause. Tesla garanterer en strømpris på 0,7 cent per kilowattime.

– Som å kjøre Model S

Kjøreopplevelsen skal være ulikt alt annet som finnes i dag, hevdes det. Musk sammenligner det med å kjøre en Model S, blant annet fordi man her ikke har noen gir å forholde seg til.

Det er bare én sitteplass i kupeen. Bilde: Tesla

Her er sjåføren plassert midt i kupeen, omtrent som i en racerbil. Det er dermed bare plass til én person foran i kupeen. Det er imidlertid et passasjersete bak førersetet.

Lastebilen skal ha Teslas Autopilot-teknologi, som skal bidra til å gjøre kjøringen tryggere. Lastebilen har automatisk nødbrems, filholder og kollisjonsvarsling.

Saksing skal angivelig være umulig med denne lastebilen, ifølge Musk. Ettersom hvert bakhjul har egen motor, skal bilen være i stand til å unngå dette fullstendig ved at den effektivt kan bruke motorene til å holde bilen i riktig retning.

Tesla garanterer at lastebilen ikke kommer til å bryte sammen på en million miles, altså 1,6 millioner kilometer. For selv om to av motorene går ad undas, vil bilen fremdeles ha fremdrift.

Det skal også være praktisk talt vedlikeholdsfrie bremser her, ettersom regenerativ oppbremsing ifølge Musk vil sørge for bremser med «kvasi-uendelig» levetid.

Lastebilen har også «atombombesikkert glass», som Musk kaller det. Det er en spøk, men poenget er at det skal enormt store krefter til for å knuse ruten her. Det er en viktig detalj, hevder Musk, og viser til amerikanske regler som gjør at det ikke er lov til å kjøre en tungbil med sprekk i frontruten.

Dermed skal man ikke trenge å bekymre seg for dette.

Hevder at det blir billigere enn diesellastebil

Tesla Semi er Teslas kommende lastebil. Bilde: Tesla

Økonomisk skal det også være lønnsomt å gå for en Tesla-lastebil, påstås det. Tesla hevder at en diesellastebil koster 1,51 dollar per mile (1,6 km), og at det vil koste 20 prosent mindre å eie en Tesla Semi 1,25 dollar per mile.

En Tesla-lastebil alene slår diesel, men om man har en konvoi er en diesellastebil over dobbelt så dyr, hevder Musk. Han sier prisen blir lavere enn for godstransport på jernbane.

Lastebilen kan allerede reserveres, så Tesla legger opp til samme opplegg som med Tesla Model 3. Det koster 5000 dollar å reservere Tesla Semi, som skal komme i produksjon i 2019.

Hva prisen blir for selve bilen er imidlertid ikke kjent.

Tesla får ikke lastebilmarkedet for seg selv. En rekke lastebilprodusenter har allerede vist frem kommende produkter.

Den største direkte konkurrenten blir trolig amerikanske Cummins, og deres Aeos.

Dette er en klasse 7-trekkvogn (12-15 tonn) med 140 kilowattimers batteri. Den skal komme på markedet i 2019, men har også langt kortere rekkevidde; 160 kilometer.

Det skjer også ting på tungbilfronten i Europa. Mercedes utvikler en såkalt «Urban e-Truck», som er en lastebil som skal ha en rekkevidde på 200 kilometer og totalvekt på 26 tonn.