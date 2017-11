Tesla lanserer ny bil med 1000 kilometer rekkevidde og vanvittig hastighet

Foruten en lastebil, lanserte Tesla en splitter ny personbil i Los Angeles i dag norsk tid. Bilen er en ny utgave av deres første bil, Tesla Roadster.

Lanseringen kom etter at Tesla lanserte sin første lastebil i Los Angeles fredag morgen norsk tid, og var ikke annonsert på forhånd.

– Vi startet Tesla med en sportsbil, Tesla Roadster. Det var grunnlaget for hele selskapet. Folk har spurt oss når vi skal lage en ny Roadster. Vi lager den nå, sa Musk.

Bilen han trakk sløret av er en fireseters sportsbil, som i alle fall på papiret går som en kule.

For dette skal etter dagens standard bli verdens raskeste produksjonsbil når den kommer i salg i 2020.

1,9 sekunder

Den skal kunne nå 96 kilometer i timen fra stillestående på 1,9 sekunder, hevder Musk. Den når 160 kilometer i timen på 4,2 sekunder.

Den skal kunne tilbakelegge en kvart amerikansk mil (402 meter) på 8,9 sekunder fra stillestående.

Tesla Roadster 2. Bilde: Tesla

– Dette er verdensrekorder. Og dette er hva vi oppnår med prototypen, sa Musk.

Han sier at noe av poenget med denne bilen er å gi det ultimate slaget til biler med forbrenningsmotor.

Han påstår at å kjøre en bil med bensinmotor etter dette vil være som å kjøre et damplokomotiv.

Bilen skal ikke bare være kjapp – topphastigheten er 402 kilometer i timen – men og kunne kjøre langt.

Roadster har tre elektromotorer, og et dreiemoment på vanvittige 10.000 newtonmeter.

200 kilowattimer

Tesla skal utstyre nye Roadster med et batteri på hele 200 kilowattimer. Det skal gi en rekkevidde på 997 kilometer under kjøring på motorvei, hevdes det.

Teslas nye Roadster har dobbelt så stor batterikapasitet som dagens største fra produsenten. Bilde: Tesla

Dette skal gjøre det mulig å kjøre avstanden Los Angeles til San Francisco tur retur uten å lade bilen.

Eller avstanden Bergen-Oslo-Trondheim, om vi skal sammenligne med norske strekninger.

Selv om bilen har fire seter, er dette ikke en familiebil. Det er en såkalt «2+2»-konfigurasjon, som i realiteten betyr at det er to bakseter, men at en voksen ikke vil kunne sitte i dem.

Men små barn bør få plass, og Musk hevder at bilen vil egne seg til langturer, ettersom den i mangel av forbrenningsmotor har det han kaller mye plass til bagasje.

Roadster skal som den forrige utgaven kunne leveres som kabriolet.

Bilen skal komme i salg i 2020, så frem til da kan mye endre seg til den endelige produksjonsutgaven skal presenteres.

Begynner på 1,6 millioner

Det er imidlertid mulig å reservere bilen fra i dag. Men dette blir ikke en billig bil som Model 3: Roadster skal koste fra 200.000 dollar, altså 1,6 millioner kroner. Å reservere en bil koster 50.000 dollar, eller 410.000 kroner, skriver The Verge.

De første 1000 bilene som selges blir såkalte «Founder's Series»-biler, som skal koste 250.000 dollar stykket. To millioner kroner der, altså. Men selv det er langt billigere enn superbiler med ytelse som på papiret ikke når opp til Roadster.

McLaren P1 GTR koster for eksempel over 20 millioner kroner. Ferrari LaFerrari kostet godt over 10 millioner kroner. En Porsche 911 Turbo koster fra 2,2 millioner kroner.