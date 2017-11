Bilprodusenter bygger 350 kilowatt-ladenettverk

Europa får et nytt ladenettverk for elbiler, kalt Ionity. Bak står flere store tyske bilprodusenter.

Ladenettverket bygges med 350 kilowatt ultrahurtigladere, som skal sørge for å fylle batteriene på kort tid. Bygging av ladestasjoner begynner allerede i år, og Norge er et av de prioriterte landene i tiden som kommer.

Det er BMW-gruppen, Daimler, Volkswagen-gruppen og Ford som står bak, og som har dannet fellesforetaket Ionity.

Ionity-nettverket bygges ut som et paneuropeisk ladenettverk, som skal ha 400 ladesteder langs viktige gjennomfartsårer innen 2020. Hvert ladested skal i snitt ha seks ladere.

Ladestasjonene skal utelukkende være basert på CSS-ladestandarden, og vil dermed ikke tilby lademuligheter for biler med CHAdeMO-kontakter.

Første åpner i år

De første 20 ladestasjonene skal bygges i år, og skal åpnes i Tyskland, Østerrike og i Norge, ifølge pressemeldingen. Her i landet skal stasjonene bygges i partnerskap med Circle K. Planen er at ladestasjonene skal være tilgjengelig i intervaller på 12 mil på sikt.

Detaljer om norske ladesteder kommer først på mandag, forteller Jan Haugen Ihle. Han er regionsdirektør for Ionity i Nord-Europa, og har tidligere vært leder for Norges største ladeoperatør Fortum Charge & Drive.

Jan Haugen Ihle var tildigere leder i Fortum Charge & Drive. Foto: Fortum

– Vi skal ha 400 lokasjoner i Europa med i snitt seks lynladere som kan lade 350 kilowatt på hvert sted. Hvordan fordelingen blir mellom landene og når de kommer, er litt vanskelig å si, men vi prøver å få til noen piloter i år, sier han.

Han skyter inn at det kan bli vanskelig å få til i år, men at hovedutrullingen kommer i 2018 og 2019. Hvor mange som kommer i 2018 vet han ikke, men han håper at de klarer å bygge mange neste år.

Norge er viktig

Det er ingen steder i Europa som har så stor tetthet av hurtigladere som Norge. Inntil videre er stort sett alle ladestasjoner laget for 50 kilowatt lading. Det kommer imidlertid ikke til å påvirke utbyggingstakten til Ionity.

– Det er viktig å komme godt i gang i Norge, og få på plass et nettverk her. Slik jeg ser det vil etterspørselen bli størst her. Audi E-tron kommer tidlig her, og da er det viktig å få på plass noe før det. Disse bilene kan selvsagt bruke dagens nettverk av 50 kilowattladere, men på lengre turer er det jo greit å kunne lade raskere, så vi venter ikke med Norge for å si det sånn, sier han.

Nøyaktig hvor de vil bygge er altså ikke klart, men det er åpenbart at det må være nok effekt tilgjengelig der de bygger. Foruten mulighet til å kunne levere inntil 350 kilowatt, skal ladestedene klare å levere 150 kilowatt til seks biler samtidig.

Det vil ikke være behov for å kunne levere 350 kilowatt til seks biler samtidig, mener han, ettersom det i øyeblikket bare er Porsche Mission-e som har annonsert slike ladeeffekter.

– Men det skal være nok effekt, slik at de får den effekten bilen klarer å ta imot. Målet er å unngå at det går sakte om det er flere på stasjonen, sier Haugen Ihle.

Kun 350 kilowatt

Og selv om det kanskje ikke er behov for det på en stund, bygger Ionity kun 350 kilowattladere. Dermed skal nettverket være klart for fremtidige elbiler med mulighet for høyeffektlading.

ABB er blant produsentene som har annonsert 350 kilowatt-ladere. Foto: ABB

Den nødvendige effekten til ladestedene er det ikke gitt at man kan få overalt, men planen er å sette opp ladestedene på hver side av fjellovergangene i stedet for midt på fjellet. Det skal også gi bedre tilgjengelighet.

Han trekker frem at de ikke bare har fokus på Norge. Det skal bygges i hele Norden og Baltikum, slik at bilene skal være mulig å bruke på langturer – også over landegrensene.

Hvordan betalingsmodellen skal være, er det for tidlig å si noe om, sier Haugen Ihle. Men det skal komme mer informasjon om dette etterhvert. Altså er det ikke kjent om det skal være en abonnementsordning, betaling for enkeltladinger, eller en kombinasjon.

Minner om Tesla

Ionity kan minne litt om Teslas ladenettverk, kalt Supercharger, som leverer opp mot 150 kilowatt til produsentens biler.

Ubegrenset bruk av disse laderne har vært inkludert i prisen på bilen frem til i år. Eiere av biler som er levert i år, betaler for all bruk utover 400 kilowattimer.

Tesla har så langt 349 Supercharger-stasjoner i drift i Europa, i tillegg til 25 under bygging og 11 under planlegging, ifølge Supercharge.info.