Bygger  om Tesla til hydrogenbil: Hevder det gir 1000 km rekkevidde

Om du har lyst på en Tesla, men ikke er helt sikker på om batteriet gir nok rekkevidde, har nederlandske Holthausen løsningen klar.

De bygger om Teslas biler med hydrogenbrenselceller. Altså kan bilen fylles med hydrogen i stedet for å plugges i stikkontakten.

Det er i alle fall planen med prosjektet kalt «Project Hesla».

For det er ikke bare å hive en hydrogentank og noen brenselceller i bagasjerommet.

Max Holthausen, ingeniør i familiebedriften Holthausen Clean Technology sier i en pressemelding at Teslas biler ikke uten videre godtar strøm fra enhver kilde.

Programvaren må fikles med, og det er ifølge Holthausen «en stor labyrint». Så prosjektet kommer til å ta litt tid.

De venter at bilen er klar til demonstrasjon om en måned eller to. Prototytpen deres er en brukt Tesla, så vidt vi fortstår en Model S.

Dette gjøres ikke bare som hobbyprosjekt. Så snart de har prototypen klar, er intensjonen å tilby ombygging til Tesla-eiere.

1000 kilometer rekkevidde

Målet er å gi bilene en rekkevidde på 1000 kilometer. Holthausen sier at de har mange interesserte kunder, men ingen har vært villige til å stille med egen bil som prøvekanin.

Prisen på ombyggingen anslås til ikke ubetydelige 60.000 til 70.000 euro, eller 560.000 til 660.000 kroner, avhengig av hvor mange brenselceller man vil ha.

Altså omtrent like mye som startprisen på en ny Model S.

Og når løsningen er ferdigutviklet, må den i tillegg godkjennes. Planen er å sette den første utgaven i trafikk tidlig neste år.

Det er vanskelig å se for seg at det blir veldig mange andre Tesla-modeller med brenselceller å se på veiene, og vi tipper at prosjektet til Holthausen Clean Technology i alle fall til en viss grad handler om å få oppmerksomhet.

Ingen ny tanke

Mercedes-Benz GLC F-cell kan både lades og tankes med hydrogen. Foto: Daimler AG - Global Communicatio

Men idéen i seg selv er ikke dum. Mercedes-Benz har utviklet en bil med en tilsvarende løsning, om enn med et mindre batteri.

Deres kommende GLC F-cell er en ladbar hydrogenhybrid. Den har et batteri på 9 kilowattimer, som gir en rekkevidde på omtrent fem mil. I tillegg har den brenseceller og hydrogentank.

Bilen kan dermed brukes som en batteribil på korte turer, og som hydrogenbil når du vil kjøre langt. Rekkevidden er naturlig nok kortere enn en ombygd Tesla, men 500 kilometer skal Mercedes-Benz GLC F-cell klare før du må tanke.

I ombyggingsprosjektet brukes i realiteten brenselcellen som rekkeviddeforlenger til en elbil. Det er heller ingen ny tanke.

Brenselceller som rekkeviddeforlenger

Franske Symbio har utviklet en slik løsning til kassebilen Nissan E-NV200, som de planlegger å selge fra neste år. Men brenselceller økes bilens rekkevidde fra 170 til 500 kilometer.

Symbio leverer en variant av Nissans sjuseter E-NV200 Evalia med brenselcelle-rekkeviddeforlenger til flåteoperatører fra neste år. Bildet viser Nissans E-NV200-prototype. Foto: Per Erlien Dalløkken

Andre har demonstrert lignende løsninger tidligere, og de kan tenkes å ha sin plass i markedet.

En studie (PDF) gjennomført av det amerikanske energidepartementets Argonne National Laboratory mellom 2011 og 2013 konkluderte med at brenselcellerekkeviddeforlenger vil være en billigere metode enn større batterier dersom man vil øke rekkevidden til mindre elektriske lastebiler.

Det forutsetter imidlertid masseproduksjon, for brenselceller er mer kostbart enn batterier.

Men brenselceller blir også billigere etterhvert. Toyotas direktør for forretningsplanlegging sier ifølge Autocar at de forventer at hydrogenbiler vil nå samme prisnivå som hybridbiler innen 2025.