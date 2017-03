Lanserer Nissans elbil med hydrogen-rekkeviddeforlenger

Symbio har lansert en brenselcellestabel som fungerer som rekkeviddeforlenger til elbilen Nissan E-NV200. Med denne om bord kan elbilen kjøre minst 500 kilometer, hevder produsenten.

Det er en grei oppgradering fra den opprinnelige rekkevidden på 170 kilometer (NEDC). Teknologi som dette er på vei ut på markedet i år.

Brenselcelleløsningen kan integreres i bilen uten at seteplassene reduseres. Bilen kan dermed fortsatt ha inntil sju seter.

Bilen kan fremdeles lades som vanlig, og gjøres dermed i realiteten om til en ladehybrid med lang batterirekkevidde fra et 24 kilowattimers batteri.

Nyheten vises frem under FC Expo-konferansen i Tokyo denne uken.

Tilhengeren lader bilen underveis: Denne elbilen har kjørt fra Paris til Drammen

Integreres i bilen

Det er imidlertid ikke snakk om tilleggsutstyr du kan kjøpe til din eksisterende E-NV200. Dette er en integrert løsning. Videre er den ikke ment for privatmarkedet, men for flåtemarkedet.

Symbio planlegger å tilby løsningen til drosjeoperatører og andre som driver med persontransport i Europa, som en nullutslippsløsning.

Med lang rekkevidde kan elbiler operere på linje med biler med forbrenningsmotor. Løsningen inkluderer en hydrogentank med en kapasitet på 3,8 kg.

Elbilen Renault Kangoo Z.E. med hydrogenrekkeviddeforlenger utviklet av Symbio. Foto: Symbio

Symbio er delvis eid av Michelin og Engie, og produserer brenselcellestabler som kan yte fra 5 til 300 kilowatt.

Selskapet lager brenselcelleløsninger til alt fra busser til båter, og lanserte allerede i 2015 en brenselcelleutgave av varebilen Renault Kangoo Z.E.

Produseres fra neste år

Den aktuelle Nissan-elbilen skal i serieproduksjon fra 2018, og Symbio søker nå etter interessenter blant bilflåteoperatører.

Rekkeviddeforlengere som benytter brenselceller er ikke en ny idé, og Symbio er ikke de første som utvikler en slik løsning.

For eksempel demonstrerte SwissHydrogen en elektrisk Fiat 500 med hydrogen-rekkeviddeforlenger i 2013, som til sammen gir bilen 52 kilowattimer til fremdrift, og en rekkevidde på 400 kilometer.

Blir subsidiert: Nå skal elektriske lastebiler få like mye hjelp fra staten som elektriske personbiler har fått

Kostnadseffektivt

En studie (PDF) gjennomført av det amerikanske energidepartementets Argonne National Laboratory fra 2011 til 2013 konkluderer med at det er billigere å øke rekkevidden til en liten elektrisk lastebil (7 tonn) med en brenselcelle-rekkeviddeforlenger enn å øke batterikapasiteten.

Samtidig er litiumionbatterier billigere når det kommer til å levere effekt til fremdrift. En kombinasjon, hvor det brukes en brenselcelle som leverer en liten effekt på 10 kilowatt med 6 kg hydrogen hevdes å være det mest lønnsomme.

Masseproduksjon vil imidlertid gjøre et rent brenselcellesystem mer kostnadseffektivt enn en elbil med en rekkeviddeforlenger på sikt.

Så skal det selvsagt sies at både brenselcelle- og batteriteknologiene har utviklet seg og falt i pris siden 2013.

Mercedes-Benz med hydrogen-ladehybrid i år

Mercedes-Benz har vist frem en ladehybrid med brenselceller.. Foto: Daimler AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars

Et annet studie, publisert i International Journal of Hydrogen Energy i 2016, hevder at elbiler med brenselcellebaserte rekkeviddeforlengere kan være en god løsning frem til infrastruktur for hydrogentanking og elbillading er utbygget.

Mercedes-Benz GLC F-Cell kommer på markedet i år. Foto: Daimler AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars

Dette kan være en måte å unngå problemene knyttet til kommersialisering av begge teknologier.

Mercedes-Benz har allerede presentert modellen GLC F-Cell, som tilbyr dette. Denne bilen skal på markedet i år, og har et rundt 9 kilowattimers litiumionbatteri i kombinasjon med brenselceller.

Det gir bilen en NEDC-rekkevidde på rundt 500 kilometer, og gjør det mulig å kjøre småturer med strøm fra stikkontakten hjemme, og lengre turer med strøm produsert av hydrogenbrenselcellene.

Bilen har for øvrig hydrogenlagringsteknologi fra norske Hexagon Composites' fabrikk i Nebraska i USA. Innerbeholderen i tanken lages imidlertid på Raufoss.