Nå jobber Waymo med selvkjørende lastebiler

Etter å ha jobbet med selvkjørende biler i en årrekke, har Waymo nå begynt å jobbe med selvkjørende lastebiler.

Waymo er et datterselskap av Alphabet, og en avlegger av Google. Motivasjonen til å jobbe med selvkjørende lastebiler kommer av tusenvis av dødsulykker knyttet til tungtransport hvert år, sier en talsperson for Waymo til Buzzfeed.

Waymo bekrefter overfor nettstedet at de er i gang med et lastebilprosjekt etter at de fikk tilgang til et bilde som skal vise en av lastebilene.

Så langt har prosjektet ikke kommet lenger enn at de kjører en lastebil manuelt på offentlig vei, og bruker sensorer til å samle inn data fra kjøringen.

De har foreløpig bare én lastebil som brukes i prosjektet, ifølge talspersonen.

Flere jobber med selvkjørende lastebiler

I motsetning til bilprodusenter som Tesla, utvikler ikke Waymo selv biler. De fokuserer på å lage løsninger som kan installeres i biler for å gjøre dem selvkjørende.

Det er flere aktører som jobber med å gjøre lastebiler førerløse. Uber la i fjor høst 5,6 milliarder kroner på bordet for å kjøpe selskapet Otto, som utvikler slik teknologi.

Etter dette oppkjøpet, ble det lettere for andre oppstartselskaper som jobber med selvkjørende lastebiler å skaffe investorer, ifølge Financial Times.

Det er mangel på langtransportsjåfører i USA, og håpet er at selvkjørende lastebiler kan fylle behovet.

Kan gjøre millioner arbeidsledige

En ny rapport fra International Transport Forum hevder at selvkjørende godstransport vil gi lavere kostnader, redusere utslipp og gjøre veiene tryggere. Samtidig kan de løse sjåførmangelen.

Samtidig er det klart at lastebiler som ikke har behov for sjåfør vil bety store endringer for transportindustrien.

Denne lastebilen leverte over 50 000 bokser øl. Under mesteparten av den 193 kilometer lange ferden satt ikke sjåføren ved rattet. Foto: Otto

Det jobber mer enn tre millioner mennesker i den amerikanske transportindustrien, og en rekke av disse kommer på sikt til å bli borte.

Ifølge rapporten kan behovet for lastebilsjåfører i USA og Europa reduseres med 50 til 70 prosent innen 2030. Det kan bety at mellom 4,4 og 6,4 millioner jobber forsvinner.

Og selv om utviklingen skulle skremme vekk folk fra å søke en karriere innen tungtransport, kan mer enn to millioner eksisterende sjåfører miste jobben som en direkte følge av utviklingen.

Foreslår løyveordning

Hvor raskt det vi skje kommer an på hvem man spør, men det virker sannsynlig at det først vil komme lastebiler som kan kjøre seg selv kun på motorveier.

Disse vil ha behov for sjåfør. Etter hvert vil det komme lastebiler som kan kjøre seg helt selv fra a til b.

ITF-rapporten foreslår at det etableres tiltak for å gjøre overgangen til selvkjørende lastebiler mer smidig, blant annet et løyvesystem som kan regulere hvor raskt overgangen går.