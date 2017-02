Googles selvkjørende bil kjørte 1600 ganger lengre enn Tesla-en mellom hver gang sjåføren overtok rattet

Autonome kjøretøy har utviklet seg voldsomt de siste årene. I oktober i fjor annonserte Elon Musk at hver nye Tesla skal være kapabel til å kjøre seg selv, uten assistanse fra føreren.

Enda gjenstår det imidlertid en del arbeid før den menneskelige føreren helt kan melde seg ut. Det viser rapporter Tesla, Google og syv andre selskaper har levert til californiske myndigheter.

Rapportene angir hvor mange ganger føreren har måttet ta kontroll over bilen for å sikre trygg håndtering eller fordi tekniske problemer oppstår. Dataene gjelder for kjøring i California i fjor.

Og det er store forskjeller mellom hvor ofte førerne i de ulike bilene måtte gripe inn.

På de 88,5 milene de fire autonome Tesla-ene kjørte, måtte føreren gripe inn 182 ganger. Det tilsvarer omtrent én inngripen hver femte kilometer.

Til sammenlikning hadde Waymo, bedre kjent som Googles selvkjørende biler, 124 tilfeller hvor fører grep inn på de 102.333 milene selskapet rapporterte å ha kjørt autonomt i delstaten. Det tilsvarer én inngripen omtrent hver 800. mil.

For å gi et bilde på forholdet mellom selskapene, måtte Tesla-føreren gripe inn 1600 ganger for hver gang Google-føreren grep inn én gang.

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

Vanskeligere i urbane strøk

Her må det presiseres at det er svært stor forskjell på hvor mange mil de ulike selskapene har kjørt. Videre har veien bilene kjører på mye å si for hvor utfordrende kjøringen er. For eksempel kan kjøring i urbane strøk representere mye større utfordringer enn kjøring på motorvei.

Mercedes-Benz, selskapet hvor føreren måtte gripe inn oftest, skriver at deres kjøring kun foregikk i urbane strøk.

Tesla beskriver ikke hva slags veier de tester bilene på. Flertallet av episodene hvor føreren grep inn, skjedde imidlertid i urbane strøk, ifølge rapporten. Elbilprodusenten presiserer at bilene ikke var involvert i kollisjoner eller andre ulykker.

Waymo oppgir at 112 av 124 førerinngrep skjedde i bygater. De omtaler ikke ulykker i rapporten, men data fra delstatens myndigheter viser at Google-bilene var involvert i tolv ulykker i fjor.

Store datamengder

Med forbehold om at selskapene har noenlunde samme rapporteringspraksis, gir tallene en indikasjon på hvor store forskjeller det er mellom de to selskapenes autonome kjøreteknologi.

Waymo har kjørt mer enn 320.000 mil med sine autonome biler, og Google har i mange år jobbet med å optimalisere teknologien. I desember annonserte de at den autonome bilsatsingen skilles ut i selskapet Waymo.

Tesla har på sin side samlet inn data fra over 48 millioner kjørte mil med selskapets delvis autonome Autopilot-funksjon aktivert, ifølge Bloomberg. Funksjonen har imidlertid flere begrensninger.

Stor oversikt: Dette er de nye elbilene som kommer i salg i år

Nissan, Ford og GM

Foruten Tesla, Waymo og Mercedes Benz, kjørte BMW, GM Cruise, Delphi Automotive, Bosch, Ford og Nissan autonomt i California i fjor.

Ford rapporterer for eksempel at føreren måtte ta over kontrollen av den autonome Ford Fusion hybrid sedan tre ganger i løpet av 95 mil, mens Nissan skriver at førerne tok over bilene 28 ganger i løpet av 660 mil.

Se oversikt med data fra åtte rapporter her:

Bosch-dataene er ikke tatt med, på grunn av dårlig tilgjengelighet.

Volkswagen og Honda melder at de ikke kjørte autonome biler i delstaten.

Ketil Solvik- Olsen om elbiler: – Norge kan bli testlab for all el-transport

På norske veier til høsten?

Snart kan du trolig også se autonome kjøretøy på norske veier.

Myndighetene jobber nemlig med et regelverk for utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei. Et forslag er sendt på høring, med frist 1. mars.

– Det tas sikte på å fremme lovforslaget for Stortinget før sommeren 2017, skriver Samferdselsdepartementet (SD) i en epost til Teknisk Ukeblad.

Samtidig utformes det en forskrift til loven. Her skal det spesifiseres nærmere om søknadsprosessen og utprøvingen. Vegdirektoratet jobber sammen med SD om å utforme dette.

– Vi har som målsetting å sende et forskriftsutkast på høring i løpet av denne våren, skriver departementet videre.

I et brev til Vegdirektoratet ber SD om at arbeidet prioriteres. De tar sikte på at selve ordningen skal være på plass til høsten, skrives det videre.