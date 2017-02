– Selvkjøring henger tett sammen med elektrifisering. Det gir oss en fordel

Selskapene som tester prototyper på selvkjørende (autonome) biler lykkes, følge New Yourk TImes, stadig bedre. Waymo, som er Googles selskap for autonome biler, opplevde i fjor at sjåføren måtte gripe inn to ganger pr. 10.000 miles (16.000 km). Det var en forbedring på fire i forhold til året før, da (den menneskelige) sjåføren måtte gripe inn åtte ganger pr. 10.000 miles.

Forbedringen lover godt for at autonome kjøretøy blir en realitet raskere enn vi før har trodd.

Selv om Waymo stiller i en klasse for seg – og kan dokumentere suverent flest selvkjørte miles – opplever også konkurrentene betydelige fremskritt.

Tallene ble nylig lagt frem av California Department of Motor Vehicles, som har kartlagt hvor mange miles de enkelte prototypene selvkjører årlig – siste 12-måneders periode ble målt fra og med desember 2015. Rapporten, Autonomous Vehicle Disengagement Reports 2016, omfatter flere enn 100 biler på offentlige veier. Primært i Silicon Valley.

Slik virker selvkjørende biler: Vi har bare kommet til nivå 2 av 5

Logget hundretusener miles

Waymo (Google) logget 635.000 miles og 124 hendelser der reservesjåføren intervenerte – som tilsvarer cirka to inngrep per 10.000 miles. Det er en forbedring fra året før, da menneskelig inngrep var nødvendig åtte ganger per 10.000 miles.

Nissan logget 4.099 miles og rapporterte at reservesjåførene i henhold til det etablerte måltallet tok over styringen 68 ganger per 10.000 miles. Dette er en forbedring fra 713 i måltall fra året før.

Cruise Automation (nå GM) kunne rapportere 185 lignende i måltall, men rapporterte ikke tall året før. Likevel sier de selv at de er godt fornøyd med fremdriften.

Tesla rapporterte på sin side kun 550 miles kjørt (med fire prototyper). Antallet inngrep fra sjåfør var på hele 182, noe som gir et måltall på hele 3.309 per 10.000 miles. At Tesla fremstår med såpass laber innsats, er, ifølge The New York Times, fordi de hevdes å teste sine biler mest på privat eiendom. I tillegg får Tesla store data fra sitt stadig større nettverk av bileiere som daglig benytter seg av de (delvis) selvkjørende systemene om bord i Teslas bilpark verden rundt.

Norge langt fremme

Tallene fra rapporten vitner om betydelige fremskritt, og er en viktig kilde til informasjon når delstaten California i løpet av kort tid legger frem lovforslag om autonome kjøretøy.

Her ligger heller ikke våre hjemlige myndigheter langt etter. Når Nasjonal Transportplan legges frem i løpet av våren, vil den beskrive hvordan vi som nasjon skal tenke rundt digitalisering av veinettet og autonomi. I tillegg vil det i løpet av våren også komme lovforslag som skal avklare flere forhold rundt samme tema.

Vi venter spent. Norge ligger langt fremme når det kommer til elbilsatsing. Selvkjøring er ikke avhengig av, men viser seg å henge tett sammen med elektrifisering. Det gir oss en fordel her til lands. La oss utnytte den – til å skape nye næringer og muligheter her hjemme.

Vi sitter på kunnskap som mange andre land begjærlig ønsker seg - for å forberede seg på el- og selvkjøringsvindene som nå blåser over stadig større deler av verden.