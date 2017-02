Se den norske el-racerbilen suse opp Trollstigen

I videoen over ser du Skandinavias første firehjulsdrevne elbil. Den er ingen Leaf, for å si det mildt.

Hvert år siden 2011 har studenter fra NTNU bygget racerbiler gjennom den frivillige studentorganisasjonen Revolve NTNU.

I fjor bygget de den firehjulsdrevne elektriske racerbilen «Gnist», med noen imponerende spesifikasjoner.

I videoen demonstreres Gnist, med 35 kilowatt motor i hvert nav, mens den kjører opp Trollstigen.

Mer kraft enn en superbil

Med en ytelse på 134 hestekrefter fordelt på en egenvekt på 183,5 kg, eller 730 hestekrefter per tonn, har bilen mer kraft enn en Bugatti Veyron (644 hk pr tonn). Den gjør unna 0-100 kilometer i timen på 2,2 sekunder.

– Den begrensende faktoren er å få nok strøm fra batteriet. Motorene kan yte nesten 190 hestekrefter, og da er forholdet mellom effekt og vekt nesten en til en, sier Jens Mildestveit.

Han er maskiningeniørstudent, og i år teknisk leder for Revolve NTNU-laget.

Jens Mildestveit, teknisk leder for Revolve NTNU. Foto: Privat

Utfordringen er å få alle disse kreftene i bakken. Gnist har et samlet dreiemoment på 1300 newtonmeter, så studentene har utiklet en algoritme for «torque vectoring», slik at hvor mye kraft som skal sendes til hvert hjul bestemmes individuelt.

– Det er en datamaskin på hjul, som regner ut hvor mye grep du har tilgjengelig i dekkene, og vet hvor mye kraft som kan sendes, sier Mildestveit.

Designer og bygger en bil hvert år

«Gnist» på Værnes. Foto: Revolve NTNU

Gnist ble brukt i konkurransen Formula Student i fjor, hvor de konkurrerte på Silverstone-banen i Storbritannia, Red Bull Ring i Østerrike, og Hockenheim Ring i Tyskland, hvor de sammenlangt kom på henholdsvis 23., 6., og 17. plass.

Formula Student arrangeres av Institution of Mechanical Engineers, og er verdens største ingeniørkonkurranse for studenter innen motorsport

Revolve NTNU består av 60 studenter, som hver høst designer og bygger en elektrisk racerbil fra bunnen. Dette gjøres over åtte måneder, og til slutt deltar laget i Formula Student.

Foruten å konkurrere om å ha raskeste bil, er også vurdering av designløsning, kostnadsanalyse og markedsplan en del av konkurransen. Over 650 lag er registrert over hele verden, og Revolve NTNU er ett av to fra Norge. Det andre laget, ION Racing, er fra Stavanger.

Gnist var Revolves 2016-bil. En 2017-bil er snart klar til produksjon, og er en videreutvikling av Gnist. Denne vises frem i mai. Et nytt team skal til opptak i mars, og det skal gjøres fullt opptak av nytt team i august.

Disse skal utvikle 2018-bilene, som blir basert på 2017-bilen.

2015-bilen «Vilje». Foto: Revolve NTNU

Skal bygge førerløs racerbil

Neste år planlegger studentene også å delta i Formula Student Driverless.

Dette er en egen klasse for førerløse biler, så NTNU-laget må derfor utvikle en helt ny bil, eller gjøre en av de tidligere bilene autonom.

– Dette er helt i planleggingsfasen. Vi er i ferd med å begynne opptak av laget til den førerløse delen, og akkurat nå er det lite som er konkret, forteller Mildestveit.

Laget har et sett med regler og rammer de må holde seg innenfor, og Mildestveit forteller at de har noen idéer om hvor de skal ende opp til slutt.

Revolve NTNU skal bestå av to separate lag; Ett fortsetter med tradisjonell racing, og ett fokuserer på førerløs bil. Det krever at de skaffer noe kompetanse som de ikke har hatt behov for tidligere.

Viktig læringserfaring

Et viktig aspekt med denne virksomheten er at studentene lærer mye, og får praktisk erfaring med ingeniørarbeid.

Studentorganisasjonen har deltatt i Formula Student med egenkonstruerte racerbiler siden 2011. Foto: Revolve NTNU

– Du lærer å tenke på en helt annen måte enn om du bare sitter og leser i pensum. Du ser problemer fra en helt annen vinkel, og klarer å løse dem raskere, sier Mildestveit.

Å bygge en racerbil på åtte måneder er travelt, forteller han, og studentene får ikke god til å grunne over avgjørelsene som skal tas. Det gjør at de blir gode på å løse problemer.

Studentene deles opp i en elektrisk og en mekanisk gruppe, med undergrupper for alt fra aerodynamikk til motor og sensorer. De utvikler også et analyseverktøy for behandling av data bilen genererer.

Avhengig av sponsorer

Det er imidlertid ikke gratis å bygge racerbil, så Revolve NTNU er avhengige av sponsorer.

– Det hadde ikke vært mulig å gjøre dette uten den støtten vi får. Vi får ofte lov til å leke oss med den nyeste teknologien og nye komponenter ute i industrien. Vi har nesten fri tilgang, forteller Mildestveit.

Dette er også en mulighet for studentene til å knytte kontakter i næringslivet, forteller han.