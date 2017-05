Tyskland tillater selvkjørende biler på veiene

Selvkjørende biler har fått grønt lys i Tyskland. Dermed er Tyskland blant de aller første landene i verden som får regler for selvkjørende biler.

Fredag vedtok føderale myndigheter en ny lov som beskriver hvordan slike biler kan brukes på forbundsrepublikkens veier.

Med det kommer klare retningslinjer for landets store bilindustri, som allerede har signalisert at de er klare til å satse på selvkjørende biler.

Det er imidlertid ikke fullstendig frislipp enda.

Loven krever at det til enhver tid sitter en fører bak rattet, og at denne skal være klar til å ta over styringen så snart bilen ber om det.

Altså åpner loven for selvkjørende, men ikke førerløse biler.

Tillater å ta fokus vekk fra veien

Loven krever imidlertid ikke at føreren må overvåke kjøringen, skriver Der Spiegel. Den angir nemlig ingen tidsgrense for hvor raskt føreren må være klar til å ta over styringen.

Tvert i mot sier loven at føreren kan ta hendene fra rattet, og rette oppmerksomheten sin mot andre ting når bilen er på veien.

Loven legger opp til at det er den som fører bilen som er juridisk ansvarlig for kjøringen. Det vil i praksis si at det enten er føreren eller bilfabrikanten som har ansvaret til enhver tid.

Alphabets selskap for selvkjørende biler, Waymo, er blant de som har kommet lengst med teknologi som gjør biler selvkjørende. Foto: Waymo

Om en ulykke inntreffer mens bilen kjøres autonomt, er det bilfabrikanten som sitter med det juridiske ansvaret. Ansvaret flyttes imidlertid til føreren dersom han eller hun har ignorert en beskjed om å ta over styringen, eller kjører manuelt.

For å sikre at dette kan avklares, kreves det at alle biler har en «svart boks» som loggfører hendelser opp mot ulykkestidspunktet.

Data skal lagres i denne enheten i seks måneder. Opprinnelig var forslaget tre år.

Bilfabrikanten blir ansvarlig

I tilfelle en ulykke skjer, skal en eventuell motpart rette kravet sitt mot forsikringsselskapet bilen er forsikret i.

Det er så opp til forsikringsselskapet å fremsette regresskrav mot bilprodusenten dersom bilen hadde styringen da ulykken inntraff.

Loven setter en øvre grense for erstatningsansvar på ti millioner euro (93 mrd. kr) for personskader, og to millioner euro (18,6 mrd kr) for skade på eiendom.

Loven skal opp til evaluering igjen i 2019, og eventuelt endres om det er behov for det. Det er imidlertid ikke ventet at helt selvkjørende biler vil komme på markedet før i 2020.

Frem til da åpner lovverket for utstrakt testing av selvkjørende biler i landet. Frem til revidering av loven, må blant annet beskyttelse av data fra bilene adresseres, ettersom lovverket i den nåværende formen ikke tar for seg dette.

Den teknologiske utviklingen åpner på sikt for helt førerløse biler, som kan tilby transporttjenester. Det tyske lovverket må i tilfelle tilpasses en slik utvikling før slike tjenester kan tilbys i landet.

Autonomi om få år

Tesla er den bilprodusenten som har vært mest aggressiv på dette feltet. De har foreløpig ikke lansert selvkjørende biler, men det avanserte førerstøttesystemet Autopilot er på vei dit.

Elon Musk har tidligere sagt at de forventer at bilene deres kan kjøre seg selv helt autonomt i 2018.

Dette trekkes imidlertid i tvil av Navigant Research, som i en rapport publisert nylig hevder at Tesla aldri vil kunne gjøre bilene sine helt selvkjørende med dagens system. Det fordi systemet er avhengig av kamera, og ikke har lidar. Under visse værforhold vil ikke bilen kunne være sikret fri sikt.

Rapporten hevder at det er Ford som er lengst fremme i racet. Rett bak kommer General Motors og Renault-Nissan.