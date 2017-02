En mobiltelefon og fri programvare gjør vanlige biler selvkjørende

Mens bilprodusentene jobber på spreng for å få klare sine selvkjørende biler til begynnelsen av neste tiår, finnes det et miljø av bileiere som jobber med å gjøre bilene sine selvkjørende.

Det gjør noen av dem ved hjelp av programvaren Open Pilot, en Android-basert smarttelefon, og noen deler kjøpt på internett.

Løsningen er utviklet av selskapet Comma.ai, som har jobbet med utvikling av en løsning for selvkjørende biler. Den ble sluppet som åpen kildekode i fjor høst.

Comma.ai ble startet av hacker-«kjendis» George Hotz, blant annet kjent for å ha vært den første som hacket iPhone i 2007, og senere hacket Playstation 3 til å kunne kjøre andre operativsystem, noe han ble saksøkt av Sony for.

Planen med Comma.ai var angivelig å lage en tredjepartsteknologi som for under 1000 dollar (8300 kroner) skulle kunne gjøre en rekke biler selvkjørende. Hotz har allerede demonstrert en selvkjørende Honda med løsningen.

Her ble den norske elbilen produsert: Nå kommer en ny og større elbilsatsing

George Hotz er en kjent hacker, som har utviklet et system for å gjøre enkelte biler selvkjørende på linje med Teslas Autopilot. Foto: SHARE Conference/CC BY-SA 2.0

La ned og åpnet opp

Men i oktober i fjor la Hotz ned hele prosjektet. Årsaken var at den amerikanske trafikksikkerhetsadministrasjonen NHTSA tok kontakt med bekymring om at produktet ville sette brukernes liv i fare. De beordret imidlertid ikke at prosjektet skulle avsluttes.

Comma.ai slapp nærmest umiddelbart kildekoden til programvaren, og planene for maskinvareplattformen kalt Comma Neo på Github, et nettsted hvor kildekode kan tilbys og endringer kan lastes opp.

Hotz har selv beskrevet Open Pilot som et åpen kildekode-alternativ til Tesla Autopilot, og hevder at løsningen er på nivå med Autopilot versjon 7. Det tilsvarer forrige utgave av Autopilot.

Men i et intervju med Bloomberg sa Hotz at han tror også Open Pilot kan bli like bra som Autopilot 8 dersom løsningen tar i bruk flåtelæring, slik Tesla gjør. Altså at bilene deler data som alle andre biler med samme system lærer av.

– Jeg syns Teslas plan for å angripe problemet er glimrende, og kommer til å lykkes. Om Tesla er iOS, ønsker vi å være Android. Vi skal være de som får 80 prosent (av markedsandelen, red. anm). Vi kommer til å være litt dårligere en stund, men det er på en måte planen.

Ny rapport: Selvkjørende biler vil gi mer kø

Ser for seg en egen plattform

I det legger Hotz at de kommer til å tilby koden gratis, men at de vil oppfordre brukerne til å være en del av Comma.ai-nettverket, som på sikt skal tilby tjenester til plattformen, sier han i et intervju med IEEE Spectrum.

Open Pilot er ikke en ferdig løsning du kan kjøpe og sette inn i bilen din. Den krever en viss innsats og forståelse. Du må ha en spesifikk Android-telefon, OnePlus 3, sette sammen noe maskinvare, og du må vite hvordan du skal koble det hele sammen med bilen din.

Video av demonstrasjon av Open Pilot fra 3. februar.

Videre fungerer det i skrivende stund bare med Honda-modeller. Men siden dette er åpen kildekode, er det ingenting som hindrer noen med de rette ferdighetene i å få det til å fungere med andre biler.

Det er akkurat det Hotz håper på. Da slipper Comma.ai å gjøre denne jobben selv.

Systemet gjør dessuten ikke bilen helt selvkjørende. Det er egentlig et avansert førerstøttesystem, hvor føreren må være klar til å ta over styringen når som helst, slik som i Teslas biler.

Markedslederen tar 67.000 kroner for sin billigste: Denne utfordreren vil koste under 400 kroner

Avansert førerstøtte

Hvorvidt en løsning som dette noen gang kan gjøre en bil fullstendig selvkjørende virker, i alle fall slik det er nå, heller tvilsomt.

Comma har publisert planer for å bygge Neo-plattformen. Foto: Comma.ai/Github

Det fordi det bare bruker de sensorene som er tilgjengelige i smarttelefonen som brukes. I praksis er det snakk om kameraet og bevegelsessensorer. Eventuelle andre sensorer i selve kjøretøyet man kan få tilgang til, kan også tas i bruk.

I den nåværende formen, med støtte for to Honda-modeller, tar Open Pilot i bruk bilens radar, som brukes til adaptiv cruise control.

I tillegg må bilen ha den nødvendige maskinvaren for å styre, gasse og bremse selv. Men så lenge dette er på plass, er det i teorien bare et spørsmål om å skaffe seg tilgang.

Biler som bygges for å kunne kjøre seg helt selv har til sammenligning en rekke sensorer, som lidar, radar, ultralydsensorer og flere kamera.

Googles selvkjørende bil: Kjørte 1600 ganger lengre enn Tesla-en mellom hver gang sjåføren overtok rattet

Maskinvaren kan kjøpes ferdig bygget

Selskapet Neodriven har bygget den nødvendige maskinvaren for å ta i bruk Open Pilot, basert på Commas maskinvaredesign. Foto: Neodriven

At løsningen er fritt tilgjengelig har åpnet for at andre enn Comma kan tilby den. Det amerikanske selskapet Neodriven tilbyr hele maskinvareløsningen ferdig bygget.

Men det er ikke noe programvare installert på den. Selv kaller Neodriven løsningen for en maskinvareplattform hvor man kan installere det man måtte ønske.

En smart måte å omgå eventuelle juridiske problemer knyttet til å selge et produkt som hevdes å ha som funksjon å gjøre bilen din selvkjørende.

De selger produktet for 999 dollar (8300 kroner), altså prisen Comma.ai opprinnelig planla å selge løsningen for.

I realiteten er dette en OnePlus 3-telefon og all nødvendig maskinvare som lar telefonen kommunisere med bilens CAN-buss, og et feste som gjør at den erstatter bakspeilet i de aktuelle Honda-modellene.

Derfor går bilprodusenten rett på full autonomi: Ingeniørene som tester Fords selvkjørende biler sovner

Sies å fungere bra

Men folk bygger løsningen, og tar den i bruk. Den amerikanske studenten Brevan Jorgenson, som MIT Technology Review har intervjuet, sier at systemet fungerer fenomenalt.

Han brukte 700 dollar på alle nødvendige deler til systemet, som han har bygget selv.

Om du selv skulle ønske å gjøre bilen din selvkjørende, trenger du hackerferdigheter, eller en 2016-modell eller nyere Honda Civic med Sensing-pakke. Eventuelt en Honda Acura ILX, som ikke selges i Europa.

Ifølge Comma, skal det være relativt enkelt å legge til støtte for Honda CR-V, mens Honda Accord trolig vil kreve annen maskinvare.

Å legge til støtte for andre bilprodusenter skal være mulig, men vil kreve en større innsats.