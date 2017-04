Ny rapport om autonome biler: Ford best, Tesla på 12. plass

Tesla og Googles innsats for å gjøre biler selvkjørende har fått mye oppmerksomhet.

En ny rapport hevder imidlertid at det er de store, tradisjonelle bilprodusentene som leder løpet om å få selvkjørende biler ut på veiene.

Det uavhengige analyseselskapet Navigant Research har undersøkt strategien og gjennomføringsevnen til de 18 største selskapene som utvikler helt selvkjørende biler.

Aller fremst er Ford med totalt 85 av 100 mulige poeng.

En av parameterne som gir Ford flere hestekrefter enn konkurrentene er selskapets strategi for selvkjørende biler, hvor de får 91.5 av 100 mulige poeng.

Selvkjørende biler: Vi har bare kommet til nivå 2 av 5

Oppkjøp og egenutvikling

Navigant Research Leaderboard Report: Automated Driving Rapporten vurderer selskapene ved hjelp av ti kriterier, delt opp i to hovedelementer Strategi: visjon, markedsstrategi, partnere, produksjonsstrategi, teknologi

Utførelse: Salg - markedsføring og distribusjon, produktets evner (product capability), produktets kvalitet og pålitelighet, produktportfolio, stayerevne

Ford utvikler selv teknologi for autonome biler. Selskapet har tidligere sagt at de vil hoppe over å utvikle delvis selvkjørte biler, og gå rett på å lage biler som er helt selvkjørende.

En av årsakene til dette skal være at ingeniørene som overvåker Fords autonome teknologi sovner under testkjøring. Selskapet vil sende de første selvkjørende bilene ut på veien i 2021, da uten ratt og pedaler.

Navigant trekker frem at Ford i midten av 2013 startet testingen av en flåte Ford Fusion hybrid sedan med internt utviklet teknologi for selvkjøring (kjent som Ford Mondeo i Norge). Disse testes på blant annet vinterføre og nattkjøring i ørkenen med lyktene avslått.

I tillegg til å utvikle teknologi internt i selskapet, har Ford også investert i eller kjøpt opp flere selskaper som utvikler teknologi for selvkjøring. Dette inkluderer blant andre Civil Maps, Saips, Velodyne og Chariot, ifølge Navigant.

I februar i år investerte de også én milliard dollar i Argo AI, som ble startet av tidligere direktører fra Google og Ubers selvkjøringsdivisjoner.

Navigant fremhever også at Ford allerede har gode produksjons- og distribusjonskanaler. Det eneste som bremser Ford er hvor kapabel teknologien er i dag.

General Motors like bak

General Motors (GM) følger hakk i hæl med 84.8 poeng. Rapporten fremhever GMs mange investeringer og oppkjøp den siste tiden, blant annet i Lyft og Cruise Automation.

I tillegg trekker Navigant frem at GM skal teste ut en selvkjørende Chevrolet Bolt EV (Opel Ampera-e i Norge) i år.

Se hele lista her:

Selskap Poengsum (av 100) 1. Ford 85.0 2. General Motors 84.8 3. Renault-Nissan Alliance 82.0 4. Daimler 77.7 5. VW Group 75.9 6. BMW 75.2 7. Waymo 73.4 7. Volvo/Autoliv/Zenuity 73.4 9. Delphi 70.7 10. Hyundai Motor Group 66.4 11. PSA 65.3 12. Tesla 64.5 13. Toyota 64.2 14. ZF 64.0 15. Honda 55.1 16. Uber 54.5 17. nuTonomy 51.6 18. Baidu 47.1

– Waymo har kommet lengst med teknologien

De tradisjonelle bilprodusentene innehar de seks første plassene på lista, mens de Silicon Valley-baserte selskapene må finne seg en plass bak i køen. En hovedårsak til dette er at de tradisjonelle produsentene har bedre forutsetninger for å få bilene på markedet gjennom sin eksisterende infrastruktur.

Rapporten analyserer nemlig ikke bare om aktørene kan utvikle en autonom bil, men også om de kan få bilen ut på markedet.

– Hvis du ikke kan bygge titusenvis av biler og få folk i disse bilene, er ikke teknologien særlig nyttig, sier Sam Abuelsamid, senioranalytiker ved Navigant Research, til Wired.

Enkelte kritiserer rapporten for å ikke legge nok vekt på teknologiaspektet og de disruptive mulighetene den gir. The Drive har blant annet skrevet en kommentarartikkel om dette.

På syvendeplass cruiser Waymo, Alphabets (tidligere Google) prosjekt for selvkjørende biler. Waymo er ifølge Navigant lengst frem av alle når det kommer til selve teknologiutviklingen. De fremhever at Waymo har kjørt mer enn 320.000 mil med sine autonome biler, og at de i fjor hadde den klart laveste andelen situasjoner hvor føreren måtte gripe inn ved autonom kjøring i California.

Waymo trekkes imidlertid for produksjonsstrategi, salg og distribusjon. Forfatterne bak rapporten skriver at Waymo har sagt at de ikke vil bli en bilprodusent eller leverandør til bilindustrien. Waymo vil heller inngå partnerskap med andre selskaper for å lage bilplattformer, samtidig som de selv ivaretar kontrollen.

Nytt konseptkjøretøy: Dette er Volkswagens første selvkjørende bil

Tesla på 12. plass

Autonominivåene Society of Automotive Engineers (SAE) har utviklet standarden J3016, som klassifiserer fem nivåer av automasjon. Nivå 0 - Ingen automasjon: Føreren må ha all oversikt og treffe alle nødvendige tiltak. Nivå 1 - Føreassistanse: Føreren overvåker miljøet, mens systemet kan ta seg av noe styring, eller akselerasjon og bremsing. Typisk adaptiv cruise control eller lignende. Nivå 2 - Delvis automatisering: Kontrollerer to primære kontroller, som hastighet og styring, mens føreren fremdeles har ansvaret for å overvåke omgivelsene, og må ta over kontroll dersom systemet ikke kan utføre oppgavene. Nivå 3 - Automasjon under visse omstendigheter: Er det første hvor systemet overvåker omgivelsene, tar avgjørelser om for eksempel når bilen skal foreta en forbikjøring, sette på blinklys og annet, og kan brukes i alle situasjoner. Biler på dette nivået kan utføre kjøringen på egen hånd, men det forventes at føreren skal kunne ta over kontrollen ved behov. Nivå 4 - Høy automasjon: Som nivå 3, med unntak av at systemet på egen hånd vil kunne treffe tiltak dersom føreren ikke reagerer. Det kan for eksempel være å stanse bilen. Nivå 5 - Full automasjon: Systemet tar seg av alle oppgaver, overvåker omgivelsene, og fungerer i alle situasjoner. Kan gjøre alle oppgaver en menneskelig fører normalt vil gjøre. Nivå 5-biler kan i praksis designes uten ratt og pedaler.

Tesla må, kanskje noe overraskende, nøye seg med en 12. plass. Rapporten fremhever at Tesla er svært aggressive når det gjelder å implementere teknologi for delvis autonom kjøring i sine biler, døpt Autopilot.

Det var også Autopilot-teknologien som hadde kontrollen ved dødsulykken i USA i mai 2016. Etterforskningen frikjente Autopilot, men hendelsen førte likevel til at Tesla avbrøt samarbeidet med sensorleverandøren Mobileye.

Elbilprodusenten får trekk for et lite robust selvkjøringssystem, særlig i utfordrende lysforhold. Navigant trekker også frem at Tesla ikke bruker lidar-teknologi i sine biler. De fleste andre bilprodusenter satser på denne lysradarteknologien for selvkjørende biler.

– Teslas Autopilot vil aldri nå full automasjon

I oktober i fjor annonserte Tesla-sjef Elon Musk at de er i gang med å produsere biler med teknologien som kreves for at de kan bli helt selvkjørende. Disse bilene har ikke lidar, men baserer seg på kameraer, ultralydsensorer og radar for å oppfatte omgivelsene rundt seg.

Rapporten trekker Tesla for å ikke ha mekanismer som holder kameraene rene under dårlig vær.

Navigant skriver at en generell oppfattelse er at Tesla unngår å bruke lidar for å spare penger. Én lidar kan koste titusenvis av kroner.

Rapporten skriver at alle sensorer har sine styrker og svakheter, og at flere ulike sensorer derfor øker ytelsen under ulike forhold. Å inkludere lidar ville derfor vært smart, mener Navigant.

Denne grafen viser hvordan de ulike selskapene plasserte seg langs Navigants hovedkriterier strategi og utførelse. Illustrasjon: Navigant Research

Med det som grunnlag mener de at dagens Autopilot aldri vil oppnå full autonom kjøring, altså tilsvarende nivå fem av standarden J3016 (se faktaboks). Navigant skriver også at Teslas biler på autonominivå fire, tilsvarende høy autonomi, trolig vil være mer begrenset enn andre systemer.

Musk har på sin side uttalt at lidar ikke er nødvendig for å oppnå helt selvkjørende biler.

– Det som er bra med radar, til forskjell fra lidar, er at radar kan se gjennom regn, snø, tåke og støv, har Musk tidligere skrevet på Twitter.

Tesla får også trekk for et begrenset distribusjonsnettverk og for å ha tapt penger i mange kvartaler.

Overfor TU henviser Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, til elbilprodusentens hjemmesider, hvor det står at alle nyere Tesla-modeller har maskinvaren som skal til for å kjøre helt på egen hånd.

– Ingen endelig liste

Det er vanlig med oppkjøp i denne bransjen. Sist måned ble blant annet israelske Mobileye kjøpt opp av IT-giganten Intel for 130 milliarder kroner. Oppkjøp, avtaler og samarbeid kan gjøre at denne listen vil se svært annerledes ut om få år.

Wired skriver for eksempel at Ford var på 6. plass i 2015-utgaven av rapporten.

– Resultatene er på ingen måte endelige, sier Abuelsamid til Wired.