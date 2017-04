Teslas nye solceller ligger klistret mot taket

Tesla annonserer nye solceller, utviklet sammen med Panasonic. Disse solcellene er designet spesifikt for montering på hustak.

Tanken er at de legges nærmest i flukt med eksiterende tak, uten at selve noe av monteringen er synlig. Dette skal ifølge Tesla gi et strømlinjeformet utseende.

Dette er altså en annen løsning enn selskapets allerede annonserte solcelletakstein, som erstatter eksisterende takstein og er en større monteringsjobb.

Dermed er de nye solcellene et tilbud til dem som ikke har behov for nytt tak i samme slengen.

Del av Panasonic-avtale

Panelene er ifølge Electrek en del av Teslas avtale med Panasonic, om produksjon av solceller i en fabrikk i Buffalo i New York. Dette er en slags «gigafactory» for solceller. Produksjonen starter i sommer, og målet er å produsere en gigawatt med moduler innen 2019.

Monteringen skal ikke være synlig med de nye panelene. Foto: Tesla

Avtalen innebærer ifølge nettstedet at disse solcellene ikke gjøres tilgjengelige for tredjeparter. Dermed kan de kun kjøpes via Tesla.

Tesla og Panasonic samarbeider allerede om produksjon av batterier i Gigafactory i Nevada.

Tesla annonserte i høst at de kjøper opp solcelleleverandøren Solarcity, som nå er et datterselskap av Tesla. Elon Musk var også involvert i Solarcity fra før av.

Komplett leverandør

Oppkjøpet gjør Tesla ikke bare til bilprodusent, men også en leverandør av nullutslippsenergi. De kan nå levere biler, batteri til energilagring, og solceller til energiproduksjon.

Til nå har Solarcity benyttet seg av solceller fra en rekke ulike leverandører, men kommer nå til å kun benytte de nye Panasonic-panelene i alle nye installasjoner til private husholdninger.

325 watt

Panelene benytter teknologi for lavprofilmontering utviklet av Zep Solar. Zep Solar ble kjøpt opp av Solarcity før Tesla-oppkjøpet. En fordel med systemet er at det gjør det mulig å gjennomføre monteringen raskere.

Ifølge Electrek har de nye Panasonic-panelene en effekt på 325 watt, og en særlig lang levetid. Men detaljene er foreløpig ikke kjent. Hvor mye de skiller seg fra Panasonics øvrige solcellepaneler er dermed også i skrivende stund ukjent.

Tesla har allerede åpnet for at kunder kan be om prisoverslag, men kun i USA. Inntil videre selger ikke Tesla solceller i Norge.