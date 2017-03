Intel bruker 130 milliarder på selvkjøringsteknologi

At alle bilprodusenter jobber hardt med å utvikle selvkjørende biler, vet alle. En påminnelse om hvor stor industri dette er i ferd med å bli kom mandag:

Intel kjøper Mobileye for rundt 15 milliarder dollar (cirka 130 milliarder kroner).

– Dette vil gjøre det mulig for oss å akselerere utvikling av selvkjøringsteknologi og ta andeler i det raskt voksende markedet som kan være verdt 70 milliarder dollar innen 2030, skriver den amerikanske datagiganten i en pressemelding.

Israelske Mobileye ble grunnlagt i 1999. Selskapet har i om lag 600 ansatte og omsatte for 173 millioner dollar i fjor, ifølge Reuters.

Den nye virksomheten, som vil bestå av Mobileye og Intels «Automated Driving Group» vil bli basert i Israel og ledes av Mobileyes teknologisjef og grunnlegger Amnon Shashua.

BMW-samarbeid

Dette oppkjøpet overgår til gagns anslagene Intel-sjef Brian Krzanich kom med på et foredrag på Los Angeles Auto Show i november. Der sa han at Intel aktet å investere mer enn 250 millioner dollar for å utvikle teknologi for selvkjørende biler de neste to årene.

Intel-sjef Brian Krzanich (t.v), Mobileye-grunnlegger Amnon Shashua og Klaus Fröhlich fra BMW Group på CES i januar. Foto: Walden Kirsch/Intel Corporation

De ønsker å utvikle teknologi for bildeprosessering, 5G-tilkobling, databehandling i skyen, maskinlæring og sikkerhet og har blant avtaler med BMW, Daimler, Hyundai, Jaguar, Toyota og Tesla.

Særlig BMW-samarbeidet er fokusert på autonomi. I fjor sommer meldte selskapene at de sammen med Mobileye utvikler et system som skal gjøre neste generasjon elbil fra BMW selvkjørende. Også Renault-Nissan lener seg på Mobileye-teknologi i de autonome kjøretøyene som er under utvikling.

Ifølge Reuters har Mobileye fram til nå brukt komponenter fra fransk-italienske STMicroelectronics i sine bilsystem.

4 TB daglig

I pressemeldingen i forbindelse med mandagens oppkjøp, gjentas noen av Krzanichs hovedpoenger, nemlig at biler er i ferd med å bli rullende datasentre. Eksempelvis anslår Intel at en selvkjørende bil i 2020 bil generere rundt fire terabyte data om dagen.

Dataene som vil genereres av selvkjørende biler, ifølge Intel.

Som Teknisk Ukeblad har omtalt, har Intel vært nødt til å foreta seg noe for ikke å bli marginalisert i bilindustrien der for eksempel arkitektur Qualcomm og Nvidia allerede er etablert. Qualcomm kjøpte i fjor høst NXP Semiconductors for 38,5 milliarder dollar. NXP er bilbransjens største halvlederleverandør.

Tesla er i dag på det SAE har definert som nivå 2 av 5 når det gjelder graden av autonomi, og er i ferd med å bevege seg inn til nivå 3. Allerede neste år skal elbilprodusenten nå nivå 4-5.

Andre bilprodusenter, som BMW, Mercedes-Benz og Audi, som også planlegger å lansere biler med nivå 3-autonomi neste år. Også Audis system, kalt Traffic Jam Pilot, er basert på teknologi fra Mobileye.