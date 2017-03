Denne teknologien ble nylig kjøpt for 130 milliarder. Her er historien bak

Jerusalem, Israel: En hvit Audi A7 ruller i rask trafikk på en av Jerusalems motorveier. Mobileye-sjåfør Shalom Mines sitter i førersetet, men hendene hans er alle andre steder enn på rattet. Illustrativt beveger han føttene lengre vekk fra pedalene for å vise at det ikke er han som kjører.

Det tar Mobileyes systembrikke EyeQ seg av.

Åtte kameraer – tre foran, to på hver side og ett bak, jobber sammen med systembrikken for å bestemme hvordan bilen skal oppføre seg i trafikken.

I midtkonsollen ligger et nettbrett som viser hvordan datamaskinen hele tiden kartlegger veien for mulige farer. De grønne områdene er trygge å kjøre på, mens de røde holder bilen seg unna.

Det er denne teknologien Intel har bladd opp 130 milliarder kroner (15,35 milliarder dollar) for. Oppkjøpet av Mobileye, som ble kjent forrige uke, er det største noensinne for et israelsk selskap og det syvende største teknologioppkjøpet noensinne, ifølge Computerdealernews.