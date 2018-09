Tesla gigafactory girer opp produksjonen av batterier tidligere enn planlagt

Panasonic, som produserer sine battericeller ved Teslas Gigafactory i Nevada i USA, fremskynder planer om å øke produksjonskapasiteten for celler som brukes i Tesla Model 3, skriver Bloomberg.

For ifølge lederen for Panasonics bildeldivisjon Yoshio Ito er det tilgangen til batterier som har vært flaskehalsen for produksjonen av Model 3. Han sier at Tesla ønsker at Panasonic lager så mye som mulig.

I utgangspunktet skulle Panasonic åpne tre nye produksjonslinjer i fabrikken innen utgangen av året. Nå er planen å gjøre dette før skjema.

Det er imidlertid ikke kjent hva det betyr rent praktisk.

35 GWh

De nye produksjonslinjene vil gjøre at det kan produseres 35 gigawattimer årlig ved fabrikken. Det blir da 13 produksjonslinjer tilegnet batterier.

Tesla Model 3. Foto: Marius Valle

Ito sier at Tesla opprinnelig skulle bruke 30 prosent av batteriproduksjonskapasiteten til å bygge energilagringssystemer, men at all kapasitet har gått til elbilbatterier.

Det kan imidlertid ikke skade om Tesla får produsert biler raskere. Direktør Elon Musk har tidligere sagt at Tesla er inne i et «produksjonshelvete», og at de nå er i et «logistikkhelvete».

Det fordi mange biler skal leveres ut i høyt tempo, og de sliter med å få dette til å gå så smertefritt og raskt som mulig.

10.000 biler i uka

I dette er det også tilfelle at Tesla ikke klarer å produsere Model 3 så raskt som de har sagt at de planlegger. De nådde 5000 biler i uken i slutten av juni. Ifølge Bloombergs Model 3 Tracker er estimatet nå at produksjonen er færre enn 3000 biler i uka.

Tesla meldte tidligere denne måneden at de venter å bygge og levere dobbelt så mange biler som de produserte i andre kvartal i tiden som kommer, men det var da uklart om de mente tredje eller fjerde kvartal.

Målet er å bygge 10.000 biler i uken en gang i løpet av 2019.