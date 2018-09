Nå har Tesla innebygget dashbordkamera

Tesla fortsetter å oppgradere bilene sine med nye funksjoner. En av nyhetene i deres siste programvareoppdatering er at enkelte av bilene nå kan bruke det fremovervendte kameraet som «dashcam».

Det vil si at kameraet kan brukes til å filme kjøringen, og at video lagres slik at du kan hente den frem igjen i tilfelle det skjer et uhell for eksempel.

Den nye funksjonen lanseres i forbindelse med oppdatering av bilens programvare til versjon 9, og kommer til biler med Autopilot 2.5, lansert rundt august 2017, ifølge Electrek.

For å ta i bruk denne funksjonen må man sette inn en egen USB-minnepinne med «så mye ledig plass som mulig», som Tesla skriver. De angir ingen nedre grense, annet enn at manglende plass kan gjøre det umulig å lagre videoene.

Kan ikke vises i bilen

Funksjonen fungerer kun med minnepinner formatert med FAT32-filsystem, og ikke NTFS eller exFAT. I rotmappen på minnepinnen må det opprettes en mappe kalt «TeslaCam».

Videoer som filmes med kameraet kan ikke sees på bilens skjerm, men må vises på for eksempel en PC.

Bilen vil automatisk starte opptak når en egnet minnepinne oppdages. Du kan også starte og stoppe opptaket manuelt.

Bilen vil lagre de siste 60 minuttene med kjøring, og trykker du på kameraikonet på skjermen vil den arkivere de siste ti minuttene slik at opptaket ikke slettes.

Ikke 360 grader

Et vanlig dashbordkamera. Foto: Odd R. Valmot

Hvorvidt dette er et bra kamera til oppgaven gjenstår å se. Programvaren bruker frontkameraet med smal vinkel til oppgaven. Et godt dashbordkamera har som regel ganske stor vidvinkel for å kunne fange så mye som mulig.

Tesla utstyrer bilene sine med kameraer som til sammen gir 360 graders sikt. Det kan derfor tenkes at de en gang i fremtiden vil kunne utvide funksjonen.

En annen ulempe er at Teslas løsning ikke gir noen som helst mulighet for videoopptak mens bilen er av. Så om noen for eksempel rygger i deg på en parkeringsplass, vil ikke bilen begynne å filme dette om tenningen er av.