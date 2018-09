Dashbordkameraer dokumenterer alt som skjer i trafikken. I Storbritannia gir det 30 prosent rabatt på forsikring

Berlin: Fabrikkmonterte navigasjonssystemer - og ikke minst smarttelefonene - har overtatt markedet for gammeldagse GPS-innretninger i bilen.

For mange har et såkalt dashcam overtatt plassen på dashbordet: Det er et kamera som ser forover, ofte supplert med et som ser bakover også, og tar opp video kontinuerlig når man kjører.

På IFA-messen i Berlin traff vi markedssjefen i engelske Nextbase, som leder dette i markedet i Europa.

— Vi har en markedsandel godt over 80 prosent i de fleste landene, men utbredelsen av slike kameraer varierer mye fra land til land. I UK er markedet enormt ikke minst fordi brukere får opptil 30 prosent rabatt på bilforsikringen om de bruker et eller to slike kameraer, sier Bryan Brooker.

Lovverket endres

Det har økt salget fra en million enheter i fjor, til det som ser ut til å bli to millioner i år.

Den voldsomme økningen i Storbritannia skyldes også at lovverket har sett annerledes ut enn i andre land. I Tyskland og Sverige har det for eksempel vært mye mer restriktivt, men nå løses det opp av EU, ikke minst på grunn av de nye personvernreglene som kommer med GDPR. Man skulle nesten tro det ville være motsatt, men lovgiverne ser det som nyttig at den enkelte gis rett til å kunne dokumentere om andre har skyld i en trafikkulykke.

— Dette markedet begynte for mange år siden i Russland, der korrupt politi var en viktig driver. De bøtela folk selv om de var uskyldige, men det ble vanskelig når bilistene kunne legge frem bevis på at de ikke hadde gjort noe feil, sier Brooker.

Dokumenterer skyld i ulykker

Et dashcam er et lite vidvinklet videokamera som ser enten forover eller bakover ut av bilen. Når man kjører, tar det opp kontinuerlig med inntil 60 bilder i sekundet. Det betyr at det får med seg alt som skjer i førerens synsfelt.

Skulle man komme ut for en kollisjon, vil kameraet fange opp hendelsen på film, og da er det temmelig vanskelig for en skyldig motpart å vri seg unna ansvaret. Mange av kameraene har også mikrofon som tar opp lyden, men den funksjonen kan man velge bort i oppsettet.

De som vil dokumentere alt kan få et dobbeltkamera med dreibare objektiver som kan filme både gjennom frontruta og bakruta. Alternativt kan man ha et egen bakrutekamera med kabelforbindelse til frontkameraet som står for opptaket. Foto: Odd R. Valmot

Det er jo ikke noe poeng å ta vare på video når det ikke har skjedd noe, så videoen går i loop etter en stund. Hvor lang tid man tar opp, er avhengig av størrelsen på minnekortet man setter inn i kameraet og oppløsningen på videoen.

Det mest avanserte kameraet tar opp fire timer video i 4K oppløsning. Det er en kontinuerlig video, men den er delt inn i treminutters blokker som gjør det enkelt å hente ut de klippene man vil ha.

Måler g-krefter

— Det har vært en voldsom teknologiutvikling på slike kameraer, og ingeniørene i Wales bygger stadig nye modeller. Det er viktig at videokvaliteten er god, for kameraet må kunne fange registreringsnummer i høy fart, sier han.

Kameraene er utstyrt med GPS som logger hastighet og posisjonering, og de har gyroskoper og akselerometere som fanger opp g-krefter bilen blir utsatt for.

— Mange modeller har innebygget batteri som driver g-kraftsensorene når bilen er parkert og kameraet ikke har strøm. Skulle noen rygge på bilen, vekkes kameraet og filmer det som skjer, sier Brooker.

I en egen app er det lett å koble telefonen til kameraet og hente klipp som kan sendes videre.

Filmer villmannskjøring for politiet

I Storbritannia har noen politidistrikter åpnet for å ta imot video av villmannskjøring. NextBase har etablert en nettskytjeneste hvor folk kan laste opp video de mener viser uforsvarlig kjøring. Videoene blir kryptert slik at ikke en gang NextBase får tilgang til dem, men politiet har fått nøkkelen.

— Dette er ganske nytt, men et politidistrikt har utferdiget 64 påtaler de siste tre månedene på grunn av slike videoer. Hadde jeg kunne dokumentert at en bil kjørte i 100 km/t forbi en skole hadde jeg gjerne sendt inn videoen til politiet, sier Brooker.

Dashbordkamera er kanskje ikke et presist navn, for de fleste henger det opp foran speilet i bilen. Dette er en billig modell til under tusenlappen, men det kan ta opp video i 720 P. Foto: Odd R. Valmot

Det engelske politiet er begeistret for denne type hjelp. De mener at dette sparer store ressurser de kan bruke til andre ting og at denne utviklingen vil gjøre det svært vanskelig for dem som er uansvarlige.

I Norge har UP-sjefen uttalt at det er politiet som selv skal drive etterforskning, men det hindrer ikke nødvendigvis at mulighetene denne teknologien gir kan tas i bruk.

Datatilsynet har ingen innvendinger mot den nye teknologien, men de har understreket at det ikke er lov å publisere videoer som kan identifisere personer og biler.

I Norge har Nextbase solgt tett opptil 25.000 dashbordkameraer.

— Vi ser at slike kameraer blir brukt til videodokumentasjon ved skader og ulykker. Men i forhold til det store antall forsikringsoppgjør vi behandler, utgjør dette ennå et svært lite antall. Vi har ikke gått ut og oppfordret kundene våre til å anskaffe dashcam, eller lansert noen insitamenter for å fremme dem. De får selv bestemme hva slags utstyr de vil ha i bilene, sier komminikasjonssjef i Gensidige, Bjarne Ryssdal.

Mer ny teknologi

Brooker forteller at ingeniørene er på full fart til å utvide bruksområdene for slike kamera.

Blant annet jobber de med teknologi for å kunne se i det infrarøde spekteret som vil kunne oppdage varmekilder langs veien.

Det høres jo ut som en drøm for norske bilister som kanskje kan få et system som oppdager en elg langs veien i mørket.