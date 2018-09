Prissjokk fra Volkswagen skal knuse konkurrentene

Ikke først, men med et mål om å bli størst. Slik kan man beskrive Volkswagens elbil-ambisjoner. Svenske Ny Teknik var på plass under en teknikkdemonstrasjon på VW-fabrikken i Dresden. Der presenterte Volkswagen den grunnplattformen som en stor del av konsernets elbiler skal bygges på.

Volkswagen MEB Batterikapasitet: VW har avslørt at de i den første bølgen vil tilby 48 og 62 kWh batterier. Batteripakkene veier henholdsvis 310 og 370 kg

Rekkevidde: Fra 330 km

Hurtiglading: Den første bølgen vil komme til å klare opptil 100 kW. Plattformen klarer opptil 125 kW.

Planlagte modeller: Volkswagen tre bilmodeller, Audi to bilmodeller, Seat én bilmodell.

Første modell: ID.1; en modell i samme størrelsesklasse som en Volkswagen Golf, byggingen begynner mot slutten av 2019

Produksjonsmål 2020: 330.000 elbiler på fabrikken i Zwickau, 150.000 av disse fra Volkswagen.

Produksjonsmål 2025: 1.000.000 elbiler i året fra Volkswagen

Prisantydning: Volkswagen ID.1 snaue 250.000 kr

Ifølge produsenten er MEB, modular electric drive matrix; en svært fleksibel konstruksjonsarkitektur for elbiler, og et skikkelig trumfkort som innebærer at de raskt kan masseprodusere elbiler. Ifølge strategien skal de fram til 2022 ha lansert 27 nye elbilmodeller, og i 2025 skal de ha fått ti millioner elbiler ut på veiene. Imponerende tall, dersom de blir oppfylte.

– Vi skal drive e-mobilitet fra å være en nisje til å være noe for alle. MEB er ryggraden i forvandlingen vår, og en viktig strategisk ressurs, sier e-mobilitetsansvarlig Thomas Ulbrich hos Volkswagen.

Plattformen kommer til å være grunnsteinen for biler i størrelsesklassen fra Golf og hele veien opp til SUV-er med sju seter. Den har i tillegg fleksibiliteten til å kunne gi plass til ulike store batteripakker, induksjonslading samt firehjulsdrift. MEB-biler kommer til å ha en rekkevidde fra 330 kilometer til over 550 km. Hurtigladning kan gjøres på opptil 125 kW. Dette er tall som i seg selv ikke er voldsomt imponerende.

– Vi var ikke først, og vi skal definitivt ikke bygge en Tesla-dreper; det får andre holde på med. Målet vårt er å bygge elbiler til folket, sier Jochen Tekotte, som er talsperson for Volkswagens elbilfamilie I.D.

«Millioner kommer til å velge denne elbilen»

Og det er her det virkelig imponerende tallet dukker opp. VW vil på slutten av 2019 kunne presentere en elbil i Golfklassen med den samme prisen som en modell med dieselmotor. Dessuten skal de i forbindelse med lanseringen tilby ladebokser til under 3000 kroner pluss installasjon.

– Vi kommer til å lande på godt under 25.000 euro. Når prisen er sammenlignbar med en dieseldrevet bil, tror jeg ikke at vi kommer til å få problemer med å overbevise millioner av mennesker om å velge elbilen, sier Tekotte.

Konstruksjonsarkitekturen til VWs nye MEB-konsept skal være fleksibel. Illustrasjon: VW

At VW i løpet av bare noen år skal oppskalere dagsproduksjonen fra dagens ganske magre 72 e-Golfer til 1500 MEB-biler er nok ingen enkel oppgave. Men VW sier at de har jobbet med dette lenge. Dels har de kontakt med LG Chem og Samsung hver uke, og de skal levere batteriene. I tillegg prøver de å sikre seg at også celleprodusentenes underleverandørledd opprettholder en bilindustristandard.

– Noen mener kanskje at vi har vært konservative som ikke har satset på elbiler tidligere. Men vi følte at vi var tvungne til å vente på den rette anledningen. Vi har ressursene og kapitalen, og vi kan bygge anleggene. Vi har et velkjent og pålitelig leverandørnett i Europa, og VW skal igjen bli en teknikkleder. Og denne gangen skal vi bli det innen e-mobilitet, sier Thomas Ulbricht.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se