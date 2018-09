Volkswagens el-varebil skal kunne kjøre mer enn 50 mil og lades lynraskt

Volkswagen har presentert sitt første nyttekjøretøy i ID-serien. Varebilen ID Buzz Cargo blir vist frem på IAA-messen for kommersielle kjøretøy i Hannover denne uken.

Dette er en bil basert på personbilen ID Buzz, som Volkswagen viste frem første gang i januar 2017. Bilen er inspirert av den gamle folkevognbussen, og kan i varebilutgave komme til å erstatte eller supplere Transporter.

At ID Buzz skal komme i en varebilutgave har for øvrig vært kjent siden september i fjor. Det ble annonsert samtidig med at de bekreftet at de hadde intensjoner om å sette folkefrakteren ID Buzz i serieproduksjon.

Buzz Cargo er i denne konseptutgaven utstyrt med batteri på 48 til 111 kilowattimer, og mulighet for hurtiglading med 150 kilowatt. Noe ganske annet enn de fleste elektriske varebiler som er lansert til nå.

Strømuttak

Volkswagen ID Buzz Cargo. Illustrasjon: Volkswagen

Volkswagen I.D. Buzz er personbilvarianten. Bilde: Volkswagen

Da skal vi passe på å understreke at Volkswagen ikke bekrefter at ID Buzz Cargo kommer i produksjon – det er snakk om en konseptbil. Men den viser at de har tenkt igjennom hva en varebil bør være.

For batteriet har ikke bare stor kapasitet. Det kan også forsyne håndverkere med strøm via integrerte strømuttak for 230 volt som kan levere 3,7 kilowatt (16 A).

Bilen har 150 kilowatt motor og bakhjulstrekk, med mulighet for firehjulstrekk.

Trådløs lading

Volkswagens konseptbil har også 11 kilowatt ombordlader, slik at den kan lades rimelig raskt mange steder. De ser også for seg å tilby en 11 kilowatt trådløs lader integrert.

Med det største batteriet tenker Volkswagen seg at rekkevidden kan være 550 kilometer etter WLTP-målestandarden. Smekker du på et solcellepanel på taket kan du kjøre 15 kilometer ekstra.

Nyttelasten er oppgitt til 800 kg.

Ingen konseptbil uten mulighet for å kjøre seg selv. ID Buzz Cargo har nivå 4 selvkjøring, som betyr at den kan kjøres seg selv i alle situasjoner.

Kan komme i 2021

I pressemeldingen hevder Volkswagen at bilen kan komme i salg så tidlig som 2021. De presiserer samtidig at selvkjøringsmulighetene til denne konseptbilen er et blikk inn i hva som kan være mulig rundt 2025.

ID Buzz ble for øvrig utviklet i samarbeid mellom Volkswagens avdelinger for personbiler og nyttekjøretøyer. Det har derfor hele tiden vært tanken at ID Buzz skal komme som nyttekjøretøy.

Volkswagen tilbyr allerede den store varebilen Crafter i elektrisk utgave som e-Crafter. Denne deler antakeligvis en del av drivlinjen sin med e-Golf, da den har et 35,8 kilowattimer batteri som kan lades med inntil 40 kilowatt.

E-Crafter koster 630.000 kroner, og skal kunne bestilles i disse dager.