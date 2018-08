Vrakpanten ble mer enn firedoblet ved kjøp av ny el-varebil. Nå er det samme skjedd med salget

Salget av elektriske varebiler har skutt i været etter at vrakpanten ble mer enn firedoblet for dem som bytter ut en fossil-varebil med en nullutslippsvarebil.

Nå betaler Miljødirektoratet 13.000 kroner i tillegg til den ordinære vrakpanten på 3000 kroner, for grønnskiltede varebiler i kjøretøygruppe N1, med tillatt totalvekt under 3500 kilo.

Stortinget vedtok innføring den nye panteordningen i forbindelse med statsbudsjettet for 2017, men det var først i slutten av april i år Miljødirektoratet sendte ut melding om at panteordningen var trådt i kraft.

Effekten kom momentant, viser de månedlige salgsstatistikkene fra Opplysningskontoret for Veitrafikken (OFV). I mai steg nysalget av el-varebiler med 129,4 prosent; i juni med 172,4 prosent og i juli med 419 prosent. Tilsammen i årets første syv måneder er veksten på 118,8 prosent.

De reelle salgstallene er imidlertid fremdeles lave. Ved utgangen av juli var det nyregistrert 717 elektriske varebiler i Norge. Det utgjør cirka 3,8 prosent av alle nyregistrerte varebiler i perioden, om vi holder campingbiler unna.

Salgsveksten har imidlertid allerede klart å øke el-andelen betraktelig i forhold til de 2,1 prosentene el-varebilene utgjorde av totalen ved utgangen av 2017.

I juli var 5,8 prosent av alle nye varebiler elektriske. Og både politikere, bilimportører og elbilforkjempere ser for seg at andelen kommer til å vokse videre.

– Et viktig tiltak

– Dette er veldig gledelige tall, men en helt nødvendig utvikling for å nå 2025-målet om kun utslippsfrie biler. For det målet gjelder jo også varebiler, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Hun påpeker at elbilinsentivene hittil ikke har være like virkningsfulle for varebiler som for personbiler, fordi man kan skrive av merverdiavgiften uansett hva slags drivstoff bilen bruker. Bu mener det derfor er veldig positivt at man har sett på andre tiltak for å fremme salget av el-varebiler — og at tiltaket ser ut til å virke.

Bu mener imidlertid ikke at vrakpanten kan ta all æren for salgsøkningen.

– El-varebilene har inntil i år manglet god nok rekkevidde for mange kundegrupper. I år har det imidlertid kommet flere modeller med god rekkevidde, som også bidrar til økt salg, sier hun.

Hun tror nye modeller med større rekkevidde og bedre plass, vil gi håndverkere og entreprenører enda større el-utvalg i løpet av kort tid, dersom de nye modellene som er varslet, kan leveres i store nok mengder.

– Er det biler å få tak i, bør salget kunne økes kraftig framover. Denne typen nyttekjøretøyer byttes jo ut relativt ofte.

VW, BMW og Renault: Nå skal de store lage flere elbiler

Mye å spare

I følge OFV er det tre bilmodeller som dominerer det elektriske varebilsegmentet i dag: Renault Cangoo ZE, Nissan e-NV200 og Peugeot Partner. Magnus Brask Rustad i Motorgruppen, som importerer Renault, forteller at de håper å levere rundt 1000 elektriske Cangooer i 2018. Det er et drøyt hopp fra de 114 bilene som ble solgt i fjor.

– Vi har solgt 388 biler hittil i år, men regner med å nå målet vårt hvis vi bare får biler nok, sier han.

Brask Rustad påpeker at årets modell har fått økt kjørelengde i forhold til tidligere modeller (opp fra 170 til 270 NEDC-kilometre), og tror det er kombinasjonen av økt vrakpant, biler med bedre rekkevidde og økt oppmerksomhet om hvor mye lavere driftskostnader man får med el-varebil, som gjør at salgstallene for el-varebiler nå skyter i været.

I Renault mener man at de årlige besparingene som følge av lavere utgifter til drivstoff, bompenger og parkering fort kan komme opp i 50.000-70.000 kroner for næringskunder, avhengig av hvor mye bilene brukes.

Viktig for rask utskifting

Statssekretær Atle Hamar (Venstre) i Klima- og miljødepartementet er godt fornøyd med at vrakpantordningen ser ut til å få fart på el-varebilsalget.

– Jeg tror vi kommer til å se en stor økning i andelen elektriske varebiler. Når jeg snakker med entreprenører, sier de at det er størrelse og rekkevidde som er avgjørende for hva slags bil de velger, men for å få fart på utbyttingen av bilparken er denne vrakpanten viktig.

– Det er en betydelig sum vi har økt panten med, så jeg tror absolutt den har betydning for den salgsøkningen vi ser nå, sier han.

– Hvor stor del av varebilparken må være elektrisk for at dere skal være fornøyd med virkningen av panteordningen?

– Det er det for tidlig å si. Vi har imidlertid ingen planer om å fjerne panten, sier Hamar.