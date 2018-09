Slik blir Aston Martins første elbil

Aston Martin melder i en pressemelding at deres første elbil skal hete Rapide E. Bilen blir ikke et vanlig syn på veien. Den skal nemlig bare produseres i 155 eksemplarer.

Bilen er foreløpig ikke vist frem i ferdig utgave, men det er klart at bilen er en Aston Martin Rapide S konvertert til elbil.

Ikke en elbil for hvem som helst, og ikke en hvilken som helst elbil heller, skal vi tro produsenten.

Rapide E blir en elektrifisert Rapide S. Foto: Aston Martin

Bilen er utviklet i samarbeid med Williams Advanced Engineering, en avdeling av samme selskap som utvikler Formel 1-biler og batteriet til Formel E-bilene. Kompetansen hevdes å ha gitt optimalkjøling av batteri og motor.

65 kilowattimer

Rapide E har fått et 800 volts batteri, som har en kapasitet på 65 kilowattimer. Dette består av 5600 celler i 18650-størrelse. Spenningen gjør det mulig å lade batteriet med en effekt på over 100 kilowatt.

Batteriet er fordelt utover områdene hvor originalbilens seksliters tolvsylindrede motor, girkasse og bensintank er plassert.

Bilen har to motorer, og begge driver bakhjulene. De gir til sammen 601 hestekrefter, og et dreiemoment på 960 newtonmeter.

Bilen skal gå fra 0–96,5 kilometer i timen på under fire sekunder, hevdes det. 80 til 112 kilometer i timen går unna på halvannet sekund.

Aston Martin Rapide E er ikke vist frem enda. Foto: Aston Martin

Aston Martin understreker at full ytelse er tilgjengelig over mesteparten av batteriets ladetilstand. Det skal blant annet gjøre det mulig å kjøre en hel runde på Nürburgring uten noe som helst reduksjon i ytelse fra batteriet underveis.

Rekkevidden er oppgitt til mer enn 321 kilometer etter WLTP-kjøresyklusen.

Eksklusiv

Bilen skal ellers være utstyrt med ekstra støydemping sammenlignet med Rapide S. For når man slipper å høre på lyden av en forbrenningsmotor, så ønsker man kanskje ikke å høre på vind- og veistøy.

At bilen bare skal bygges i begrenset antall betyr nok også at prisen er deretter. De nevner den ikke i pressemeldingen, men skriver at man vil få den når man søker om å kjøpe bilen.

Vi tipper det betyr at den ligger i sjiktet «veldig dyr» til «grisedyr» et sted.

Denne ombyggingen av Rapide S skal fungere som et grunnlag for fremtidige elbiler fra produsenten, skriver de.

De første kundene får bilene sine i fjerde kvartal 2019.