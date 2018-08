Hyop mangler kapital: Stenger alle hydrogenstasjonene

I sitt sjuende driftsår er det slutt for Hyop.

Fra 1. september vil selskapets fire hydrogenstasjoner være stengt.

Selskapet legger ned drifta på grunn av knapp tilgang til driftskapital.

– Vi har saumfart markedet etter kapital, men det er liten vilje i næringslivet for å engasjere seg i ny miljøvennlig teknologi som har stort potensial for å bli lønnsom, uttaler daglig leder Ulf Hafseld i ei pressemelding.

Ifølge ham er det noen ildsjeler samt offentlige bidrag som har holdt selskapet flytende de siste par årene, men nå er det altså stopp.

Fire stasjoner i dag

Hyop AS ble stiftet sent i 2011 og overtok etter hvert drifta av Statoils hydrogenstasjoner som havnet hos dem etter Hydro-fusjonen.

I fjor åpnet de sin første kommersielle stasjon på Høvik i Bærum. På dette tidspunktet var selskapet på kapitaljakt, der målet var å hente inn en million euro. Selskapet er i all hovedsak eid av Hafseld selv (46 prosent) og Kjeller Innovasjon (49,5 prosent).

Hyundai Nexo tanker på Hyop-stasjonen på Høvik. Foto: Hyop

Per i dag har Hyop fire stasjoner i drift. Høvik, Porsgrunn, Lillestrøm og Gardermoen. Tidligere drev de også en demostasjon på Gaustad. Selskapet var i ferd med å bygge en ny og større stasjon på Ryen i Oslo.

Av alle ting møtte Hyop også konkurranse innen hydrogeninfrastruktur, ved at Uno-X i slutten av 2016 åpnet sin første hydrogenstasjon i Sandvika, bare tre kilometer unna den da planlagte Hyop-stasjonen ved Høvik kirke.

Uno-X åpnet sin første hydrogenstasjon i Sandvika 22. november 2016. Bilde: Eirik Helland Urke

Ny studie: Norsk hydrogen kan konkurrere med diesel i dag

– Trenger hydrogenbiler

Hafseld skriver at det er tydelige signaler om at det vil komme hydrogenbiler i større antall fra flere bilprodusenter i årene som kommer, noe han mener er helt nødvendig for å kunne nå målet om kun salg av utslippsfrie biler i 2025.

– Hydrogenbilene er helt avhengig av fyllestasjoner, slik bensin- og dieselbiler er det. Elbilene fikk en «flying start» fordi de kunne lades i enhver stikkontakt, men nå trenger også de egne stasjoner for videre utbredelse, påpeker Hafseld.

Fra 1. september vil det være kun to steder å fylle hydrogen kommersielt i Norge. Uno-X har to stasjoner - Kjørbo og Åsane. I tillegg er planen å åpne en ny på Hvam i Akershus senere i år og to nye i 2019, på Søreide i Bergen og i Ås i Akershus.