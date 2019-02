To av tre Nissan Leaf med stort batteri er solgt

Nissan Leaf leveres med batteri på 62 kilowattimer i år, og er tilgjengelig i totalt 5000 eksemplarer i Europa.

Nå melder produsenten at 3000 av de tilgjengelige bilene er solgt. Mer enn halvparten av disse er solgt i Norge.

Den gode nyheten er altså at Leaf med lang rekkevidde fremdeles er tilgjengelig, men du må hive deg rundt dersom du skal ha lanseringsmodellen.

Det betyr imidlertid ikke at det kun er 5000 biler tilgjengelig med stort batteri, forteller kommunikajonssjef i Nissan. Knut Arne Marcussen.

– Når de 5000 introduksjonsmodellene er solgt, starter vi salg av ordinær Leaf, i de vanlige utstyrsvariantene Acenta, N-Connecta og Tekna, sier Marcussen.

40 prosent større kapasitet

Det er en måned siden Nissan åpnet forhåndssalget av Leaf med lang rekkevidde.

Bilen er for det meste lik den eksisterende Leaf-utgaven, bortsett fra at den har rekkevidde på inntil 385 kilometer og motoreffekt på inntil 160 kilowatt.

Batterikapasiteten har økt med 40 prosent, og energitettheten har økt med 25 prosent. Batteriet er tilsvarende Nissans 40 kilowattimer-batteri i fysisk størrelse.

Nissan LEAF e+ interiør. Foto: Nissan

Innvendig har den nye utgaven litt større skjerm og et nytt infotainmentanlegg. I tillegg får bilen en ny apptjeneste.

Utgaven med 62 kilowattimer batteri koster fra 382.900 kroner før eventuelle tilvalg. Nissan forventer å levere ut biler fra i mai.

Ukjent pris på ordinær 62 kWh-Leaf

Når de forventer å åpne for salg av ordinære utgaver av Leaf med 62 kilowattimer batteri, kan ikke Marcussen si. Det avhenger av når introduksjonsmodellen er sluttsolgt. Han kan heller ikke si noe om hvilke priser de ulike utstyrsnivåene vil få.

Han viser imidlertid til at Nissan har seks måneders leveringstid, og slik situasjonen ser ut nå fortsetter det sånn. Han mener dette er en god leveringstid med tanke på konkurransesituasjonen.

Marcussen sier de foreløpig ikke har gjort seg opp noen formening om hvorvidt det blir 62 kilowattimer-varianten som vil bli den mest solgte Leaf-modellen i Norge.

– Denne modellen kompletterer porteføljen og er et alternativ til 40 kilowattimer-utgaven. Vi tror 40 kilowattimer fortsatt vil være et attraktivt valg for mange kunder fremover, siden den har en rekkevidde som duger for veldig mange, sier han.

Større konkurranse på rekkevidde

Første variant av nye Leaf, kalt 2.Zero.. Foto: Eirik Helland Urke

Foruten Leaf 3.Zero e+, som er det fulle navnet på bilen, er flere nye rekkeviddevinnere på veien eller på vei.

Tesla Model 3 leveres snart ut til de første kundene, og koster fra 454.700 kroner. Den har firehjulsdrift og 560 kilometer rekkevidde. Nye bestillinger er ventet levert i løpet av våren.

Kia e-Niro er levert ut til de første kundene nå, og koster fra 377.000 kroner. Den har rekkevidde oppgitt til 455 kilometer.

Konsernsøster Hyundai Kona koster fra 335.900 kroner, og har rekkevidde oppgitt til 449 kilometer. De to sistnevnte har imidlertid svært lang leveringstid, på opp mot et par år.

Opel Ampera-e, som skuffet stort med svært lang leveringstid, kommer nå i salg i Norge igjen. Den koster 399.900 kroner, og kan leveres fra september. Rekkevidden er 423 kilometer.

Rettelse: En tidligere utgave av denne artikkelen oppga rekkevidden til Opel Ampera-e for høyt. Denne skal være 423 kilometer, ikke 520 kilometer.