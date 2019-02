Nå skal Opel selge Ampera-e i Norge igjen

Opel Ampera-e var elbilen som på papiret hadde alt for å gjøre det til en gedigen salgssuksess: Det var den første bilen i sin klasse med rekkevidde i Tesla-klassen, men til halve prisen.

Nordmenn bestilte biler i hopetall. Problemet var at det bare var en mindre andel av dem som fikk biler.

Etter at Opel for snart et år siden rett og slett måtte slutte å ta imot bestillinger på bilen, er det nå forhandlet fram en relativt stor «batch» av vårproduksjonen på den amerikanske fabrikken.

Derfor kan den nye Opel-importøren Bertel O. Steen nå gjenåpne salget av Ampera-e.

– Vi har fått mellom 1.500 og 2.000 Ampera-e, der de første bilene kan leveres fra september, sier merkesjef Johnny Danielsen.

400.000 kroner

På en pressekonferanse tirsdag morgen fortalte han at det er blitt jobbet med Opel-rådet og personbilgruppa i Opel for å sikre en disse bilene.

Samtidig har prisen gått opp:

Ampera-e koster nå 399.900 kroner pluss leveringskostnader. Det er rundt 100.000 kroner mer enn da bilen først ble lansert og cirka 40.000 kroner mer enn da den sist ble solgt ny i Norge. Til gjengjeld er dette inkludert alt av utstyr.

– Vi mener at dette er konkurransedyktig, og forventer å selge mye bil, sier Danielsen som har vært merkesjef for Opel hos Bertel O. Steen siden årsskiftet. Selskapet overtok som Opel-importør 30. november i fjor.

De 1.500-2.000 bilene de er garantert å få, skal produseres i perioden april-juli Hele volumet vil kunne leveres i løpet av 2019. For Opel, som ikke figurerer øverst på de norske salgslistene, vil dette fort utgjøre 30-40 prosent av de totale bilsalget i Norge i år.

Johnny Danielsen er Opel-sjef i Bertel O. Steen. Foto: PSA Norge

Nesten dobling

Bilene er fordelt på de 60 Opel-forhandlerne her til lands, og de store byene har fått flest biler å selge. Ifølge importøren er det per i dag rundt tusen gamle Ampera-e-bestillinger, men det er usikkert hvor mange av dem som i mellomtida har funnet seg noe annet å kjøre. De siste av disse kundene vil få sine biler levert denne sommeren.

Det ble levert rundt 1.200 Ampera-e i 2017 og cirka 1.000 biler i 2018. Tidlig i fjor sluttet Opel Norge å ta imot flere bestillinger. Årets leveranser vil dermed ligge på omtrent det dobbelte av i fjor.

– Dette er ikke et sluttsalg. Vi kan få flere biler, men vi ønsker ikke å selge flere biler enn vi vet vi kan levere. Leveringsdyktighet er et fortrinn i seg selv i dagens elbilmarked, understreker Danielsen.

I Europa er Ampera-e i tillegg til Norge solgt til Tyskland, Nederland og Sveits, men elbilsultne nordmenn har tatt rundt 70 prosent av bilene.

Mye har skjedd siden lanseringen i 2016. Mens merket altså har fått privat importør her til lands, har Opel sentralt har gått fra GM til PSA. Kommende elbiler med lynemblem vil bli bygget på PSAs plattformer som E-CMP-plattform, først ute er Corsa.

– Nye Corsa vil bli vist for første gang i løpet av første halvår, og først da vil vi ha mer detaljer informasjon om denne. Det vi vet, er at den kommer i fossilutgave mot slutten av året, og som elbil i 2020. Det er en annen bil enn Ampera-e og vil fint fungere parallelt med denne, sier informasjonssjef Stein Pettersen i PSA Norge.

423 km

Selv om det har gått over to år, har Ampera-e fortsatt ytelser som på papiret ikke står noe tilbake for det meste annet i denne klassen. Først og fremst en rekkevidde på 423 kilometer (WLTP), plass til fem og et bagasjerom på 381 liter.

Med en elmotor som yter 150 kW/360 Nm er dette som så mange andre elbiler en kvikkas. Den klarer å akselerere fra 0 til 50 kilometer i timen på 3,2 sekunder trenger kun 4,5 sekunder fra 80 til 120 kilometer i timen.

Det som trakk ned, da vi hadde bilen på vintertest, var at forbruket lå jevnt over høyere enn sine konkurrenter, samt at vi strevde med å oppnå noe i nærheten av maksimal ladeeffekt, altså 50 kW.

Prisen som nå forlanges for en ny Ampera-e ligger over for eksempel Hyundai Kona og Kia e-Niro, som har sammenlignbare batterier - men som også utfordrer tålmodigheten til potensielle kjøpere med sin lange leveringstid.

