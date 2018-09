Her er Mercedes' nye elektriske SUV

Artikkelen oppdateres.

Stockholm: Mercedes-Benz trakk i dag sløret av sin nye elbil, EQC. Dette er en SUV, og den første rene elbilen fra produstenten, som til nå bare har hatt elektrifiserte utgaver av eksisterende modeller i vanlig produksjon.

Dieters Zetsche. Foto: Marius Valle

Den er en mellomstor SUV, med 80 kilowattimer batteri, og mulighet for hurtiglading med effekt på inntil 110 kilowatt. Rekkevidden er mer enn 450 kilometer, ifølge Mercedes-Benz.

Forbruket er oppgitt til 22,2 kilowattimer per 100 kilometer med blandet kjøring.

Nøkkelspesifikasjoner

Mercedes-Benz EQC Rekkevidde: Min. 450 km (WLTP)

Fremdrift: Firehjulstrekk, 2 asynkrone motorer.

Effekt: 300 kW

Maks dreiemoment: 765 Nm

Toppfart: Begrenset til 180 km/t

0-100: 5,1 sekunder

Batteri: Li-ion

Kapasitet: 80 kWh

Batterivekt: 650 kg



Tilhenger: 1800 kg

Bagasjerom: ca 500 liter



Egenvekt: Indikert 2425 kg

Lengde: 4761 mm

Bredde med speil: 1884 mm

Høyde: 1624 mm

Daimler-sjef Dieter Zetsche sier det kreves mer enn å putte batteri og elmotor inn i en bil for å lage en god elbil. Derfor har de tenkt på det meste, mener han, og trekker frem sensorer, brukergrensesnitt og brukervennlighet.

Pris ukjent

Audun Hermansen, PR- og informasjonssjef i Mercedes-Benz personbil, forteller at de ikke kan fortelle noe om pris enda.

– Det er planlagt at prisen skal lippes i forbindelse med salgsstart andre kvartal neste år, sier Hermansen.

Bilen leveres i en standardutgave, og en «AMG line» fra salgsstart. Disse er like spesifikasjonsmessig, men sistnevnte kan tilpasses kundens ønsker.

Bilen er foreløpig bare mulig å resvere i Norge, gjennom forhåndsreservasjon på internett.

– Det er over 2000 kunder på lista som har betalt inn 20019 kr. Vi tar fremdeles reservasjoner, og sammenlignet med en del andre er det fortsatt plass til flere på vår liste.

Han kan ikke gi noen lovnader om hvor mange biler som vil leveres til Norge, men sier at Norge nevnes sammen med USA, Kina og Tyskland.

Men han understreker at han ikke kan love noe eksakt leveringstidspunkt til norske kunder.

Tester bilene med «skitten strøm»

Batteripakken til EQC. Foto: Marius Valle

Ifølge Ola Källenius, forsknings- og utviklingssjef i Mercedes-Benz har de jobbet med å overføre «Mercedes-opplevelsen» til en elbil. De har kommet frem til en bil de beskriver som sømløs i designen, men som helt tydelig er en Mercedes.

Og hvorfor de har gått for en SUV? Det er der kundene er, naturligvis. Det er det folket vil ha for tiden.

Å utvikle en elbil er ikke som å utvikle en annen bil. Det krever tilpasninger. For eksempel testes forbrenningsmotorbiler på dynamometer for å sikre at de tåler en et gitt antall kilometer. Elbilene testes på samme måte, men med tanke på at batteriet skal kunne levere minst en viss kjørelengde.

Batteriet er bygget opp av moduler som består av flere slike litiumionceller. Foto: Marius Valle

De tester også dårlig bensin, som det blant annet kan være vann i. Elbilene testes med dårlig elektrisitet, sier Källenius. Ikke strøm med vann i naturligvis, men testing med tanke på ustabile elektrisitetsnett med plutselig høye spenningstopper. De har en egen testrigg bare for dette.

Målet er å utvikle en bil som tåler å bli kjørt lenge og langt overalt.

Ikke for alle

Men denne bilen skal ikke være en bil for alle. Det er helt klart en premiumbil, sier Källenius.

– Det er ingen tvil om at Mercedes er et premiummerke. Vi nærmer oss markedet på den måten, sier han, og understreker at Mercedes-Benz ønsker å ta en ledende rolle.

På spørsmål om de ønsker å konkurrere med andre i markedet på å være best på akselerasjon, rekkevidde eller andre spesifikasjon, sier han at de må være god på alt.

– Det er litt som tikamp. Du vinner ikke OL-gull ved å være god i én disiplin. Du må være en god allrounder. Slik er det med denne bilen. Det er summen av alle deler som gjør den til en ekte Mercedes. For de som se etter kombinasjonen av ytelse, kjøreopplevelse, kvalitet og digitale funksjoner, sier han.

Tjenester

Den kamuflerte bilen ble vist frem før lanseringen. Foto: Marius Valle

En av tjenestene som leveres med bilen er en navigajsonsplanlegger du kan bruke på mobilen. Denne vil for eksempel varsle deg om at du har nok strøm til å komme frem til destinasjonen om du stopper for å lade underveis.

Navigasjonsløsningen vil også ta hensyn til trafikk, topografi og kjørestil når den beregner hvor mye batteri som trengs for å komme frem. Er det ikke mulig, legger den til ladestasjoner. Ikke helt ulikt Teslas løsning, med andre ord.

Her skal det imidlertid også være mulig å velge ruten med det vakreste landskapet, få bilen til å navigere til en ladestasjon som ligger ved en lekeplass og annet.

Bilen har også mulighet for å forhåndsinnstille klimakontroll med stemmekontroll. Det skal holde å si at du vil ha den og den temperaturen i kupeen på det og det tidspunktet, så skal bilen ordne resten selv. Ingen dypdykk i menyer, der altså.

Og hvordan du aktiverer stemmekontrollen? Du sier «Hey Mercedes», selvfølgelig. Deretter kan du be om å få høyere temperatur, at bilen bare skal lade til 80 prosent, og en hel del annet.

Bilen skal dessuten kunne kjenne igjen om det er passasjeren eller føreren som snakker, slik at ønske om endret temperatur skjer i riktig klimasone.

Klimakontrollen skal også sørge for at batteriet har optimal temperatur før du kjører.

Designelementer

Bilen har store lykter, helt uten krom, som stort sett alle biler har. I stedet er de mørke i fargen, med detaljer i blått. I noen markeder vil bilen også leveres med en lysstripe i front mellom lyktene, og Mercedes-stjerna er en lysende logo.

Robert Lesnik, direktør for eksteriørdesign i Mercedes-Benz. Foto: Marius Valle

Innvendig har de gått for en moderne design, med dashborddetaljer inspirert av elektroniske kretskort og kjøleribber fra stereoforsterkere.

Og stoffet som er brukt skal være inspirert av resirkulerte tekstiler og sportsklær. Det bringer kanskje tankene mest til en hullete joggebukse, men det skal være særlig fancy og moderne, og rettet mot de ungdommelige, må vite.

Spørsmålet er hvorfor en bil som dette i det hele tatt har en grill. Den har tross alt ikke noe luftinntak foran, og aerodynamikk er viktig.

Se for eksempel for deg Tesla, som har droppet grillen fullstendig.

Robert Lesnik, direktør for eksteriørdesign i Mercedes-Benz, sier at det handler om at en bil trenger et ansikt.

– Den ser anonym ut uten et ansikt. Det kjennes unaturlig. Enhver Mercedes skal ha grill, uansett om det er luftinntak der eller ei, sier Lesning.

Men bilen ser for all del ikke ut som en vanlig Mercedes. EQ-modellen har mange nye elemtener, og selv om det hadde vært enklere å bruke deler fra eksisterende modeller, som den nært beslektede GLC, har det vært viktig å differensiere de elektriske modellen.

Produksjon

Allerede nå er testproduksjon av EQC i gang. De første bilene produseres i dag, og planen er å bygge en rekke biler for å forsikre seg om at produksjonen går som den skal.

Arnhelm Mittelbach, produksjonsdirektør for Mercedes-Benz E-, C- og EQ-klasse. Foto: Marius Valle

Daimler legger opp til en fleksibel produksjon. Bilen produseres først i deres fabrikk i Bremen. Her skal det være full fleksibilitet, ifølge Arnhelm Mittelbach, produksjonsdirektør for Mercedes-Benz E-, C- og EQ-klasse.

Batteri skal produseres ved ulike fabrikker. Fem i Europa, en i USA og to i Asia. Disse forsyner fabrikkene hvor bilene settes sammen.

EQ skal produseres rundt om i verden, blant annet i USA og Kina i tillegg til Europa. Det er ingen planer om å eksportere biler bygget i Kina til Europa, forteller Mittelbach.

Ser ikke for seg flaksehalser

Og skal vi tro produksjonsdirektøren skal produksjonen gå svært bra når de først begynner å lage biler til kundene.

På spørsmål om hvorvidt de ser for seg noen mulige flaksehalser i produksjonen, svarer han at de etter planen skal kunne møte enhver realistisk etterspørsel, og kunne snu seg raskt ved behov.

Ola Källenius forteller om hvordan de har utviklet den nye bilen. Foto: Marius Valle

Dette takket være de fleksible fabrikkene. Om etterspørselen etter EQC øker, kan de flytte produksjonen av for eksempel C-klasse til andre fabrikker. Siden alt bygges på samme produksjonslinjer uansett, er det ikke behov for å omkonfigurere disse.

Det kan de gjøre i en håndvending, ifølge Mittelbach. Blant annet fordi den nye EQC-modellen er så lik GLC, og er bygget på en nesten lik plattform. Og til tross for at han anslår at EQC har 85 prosent nye deler sammenlignet med EQC.

Han vil imidlertid ikke si noe om hvor mange biler de planlegger å produsere, eller hvor stor kapasiteten er for EQC. Han viser imidlertid til at Bremen-fabrikken produserte 420.000 biler i 2017.

Så selv med stor etterspørsel er det ingen mulighet for noe «production hell», svarer han på spørsmål fra journalister.

