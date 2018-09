Nå kan du prøve elbil uten å kjøre elbil

Stockholm: I forbindelse med lanseringen av sin første rene elbil, slipper Mercedes-Benz en app som lar deg sjekke om en elbil egentlig er riktig valg for deg og ditt kjøremønster.

Det eneste du trenger er en app til Android eller iPhone. Appen sporer hvordan, hvor ofte og hvor du kjører, og beregner om bilen du vurderer vil kunne dekke behovet ditt basert på dette.

Appen har ingen tilkobling til bilens datakontakt, men bruker GPS og telefonens bevegelsessensorer for å danne et bilde av kjøringestilen og avstandene.

Les også: Dette bør du sjekke når du skal kjøpe en brukt elbil

Knekker rekkeviddeangsten

Det skal ta knekken på eventuell rekkeviddeangst, og gjøre at du unngår å kjøpe en elbil som kanskje ikke kan oppfylle behovene du har.

Siden det er Mercedes som står bak appen, er det selvsagt bare Mercedes og deres søstermerkers biler som er inkludert i løsningen.

Du kan imidlertid undersøke om alt fra en elektrisk Smart til den nye SUV-en EQC passer.

Rulles gradvis ut

Jörg Heinermann, salgsdirektør for Mercedes EQ, sier til TU Elektrisk at appen vil rulles ut til ulike land og operatører på forskjellige tidspunkter. Dermed er det ikke sikkert at den er tilgjengelig for alle brukere enda.

Den skal imidlertid dukke opp i App Store og Google Play i løpet av nærmeste fremtid, etter hvert som funksjonaliteten legges til i Mercedes me, som appen heter.