Nå kan du reservere BMWs el-SUV

Det har vært en uvanlig praksis, men Tesla gjorde det stuerent. Etter at folk i hopetall betalte rundt 10.000 kroner hver for å reservere en plass i køen for å få en Model 3, har flere og flere bilprodusenter hevet seg på.

I alle fall så lenge det er snakk om elbiler.

Sist ut er BMW, som denne helgen åpnet for reservasjon av den kommende elektriske SUV-en iX3. Konseptbilen var på en kjapp norgesvisitt, , først i Stavanger, så i Sandvika, og i forbindelse med dette åpnet BMW for reservasjon.

Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norway sier at de først åpnet for reservasjoner på lørdag.

1600 mennesker var innom BMWs visning i Sandvika, hvor også nye X5 og 8-serien ble vist.

Tegneby sier de ikke ønsker å kommentere antall reservasjoner.

15.000 kroner

Og det er langt fra gratis. Du må stille med 15.000 kroner for å trekke kølapp. Det sikrer deg en av de tidlige eksemplarene av bilen når den settes i produksjon i 2020.

Du vet enda ikke hva du får anledning til å kjøpe, for BMW har kun vist frem et konsept. Men det er ikke helt usannsynlig at produksjonsutgaven ikke vil skille seg ekstremt fra konseptet.

BMW tar betalt via Vipps,

Du betaler ikke for å reservere bil. BMW garanterer heller ikke at du får et prioritetsnummer for leveranse av bil. Det fordi det er BMW som avgjør hvor mange biler som skal gjøres tilgjengelig i ulike markeder.

Om du velger å trekke deg, betaler BMW tilbake reservasjonssummen uten renter.

Trend

Som nevnt er dette en etter hvert vanlig måte å tromme sammen interesse for kommende elbiler. Audi gjorde det samme med sin kommende E-tron som skal lanseres senere denne måneden. Det er for tiden også mulig å betale for å reservere bil fra Kia. SUV-en Mercedes-Benz EQC, som lanseres 4. september, kan også reserveres mot et beløp på rett over 20.000 kroner.

BMW iX3 er en av de mange elektriske SUV-ene som kommer de nærmeste årene.

Siden dette er en konseptbil er det meste av informasjon enda ikke tilgjengelig. For eksempel er prisen fremdeles ukjent.

Konseptbilen har litt vage spesifikasjoner, som en rekkevidde på «mer enn 400 kilometer», 270 hesters motor, og batteri på minst 70 kilowattimer.