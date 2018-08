Kan bestilles om en måned: Vespa blir elektrisk

Lyden av totakter forsvinner fra den nye Vespa-modellen som skal i produksjon fra september. Vespa Elettrica skal komme i salg i oktober, skriver Piaggio i en pressemelding.

Denne scooteren skal dessuten bare kunne kjøpes over internett, men det åpnes ikke for bestilling før i oktober.

Den nye scooteren skal produseres ved samme fabrikk som den første Vespa-en ble produsert i 1946.

Vespa Elettrica går minst 10 mil på en lading. Foto: Piaggio

Dette blir ikke noen billigvariant. Piaggio skriver at den elektriske Vespa-en vil ha en pris tilsvarende de dyreste modellene i serien. Så vidt vi har funnet ut, koster de dyreste 50 kubikk-scooterne omtrent 35.000 kroner.

Scooteren skal markedsføres fra november, og så eksporteres til Amerika og Asia fra neste år.

Garanterer 100 kilometer

Piaggio meldte først om planene i fjor, og at de skulle bygge en modell som har en garantert rekkevidde på 100 kilometer.

Infoskjerm gir deg alle opplysninger om rekkevidde og batteri. Foto: Piaggio

Motoren kan levere 2 kilowatt, og en toppeffekt på 4 kilowatt. Dreiemomentet er inntil 200 newtonmeter. Batteriet skal kunne lades opp på fire timer.

Motoren er i motsetning til en vanlig mopedmotor helt vedlikeholdsfri, og Piaggio mener at batteriet skal klare 1000 ladesykluser før kapasiteten faller under 80 prosent. Det tilsvarer et sted mellom 50.000 og 70.000 kilometer, ifølge produsenten.

Ladbar hybrid

Vespa Elettrica X har et lite bensinaggregat som med 3 liter bensin gir 15 mil rekkevidde, og totalt 20 mil. Foto: Piaggio

I tillegg er planen å bygge modellen Vespa Elettrica X, som har en rekkevidde på 200 kilometer.

Denne er ikke spesifikt nevnt i Piaggios siste pressemelding, så det er foreløpig uklart om den kommer i salg samtidig.

X-varianten skal ha et bensinaggregat og en tank på tre liter. Det er altså i realiteten snakk om en ladbar hybridscooter. Batteriet er mindre, ettersom scooteren på ren batteridrift bare kan gå 50 kilometer.