Denne snøskuteren går på strøm

Kanadiske Taiga Motors har vist frem sin første elektriske snøskuter, Taiga TS2. Dette skal være verdens første serieproduserte elektriske snøskuter.

Et slikt produkt er kanskje mer åpenbart enn det først fremstår som. For med elektrifisering av motorsykler, er det egentlig bare naturlig at det samme finner veien til lignende kjøretøy.

En snøskuter blir tross alt en langt enklere konstruksjon med en elektrisk motor fremfor en firetakts bensinmotor eventuelt med turbo, ulike girløsninger og annet.

Taiga TS2 har ingen gir, men direkte motordrift på beltet. Det skal sende snøskuteren fra null til hundre kilometer i timen på tre sekunder. Motoren har et dreiemoment på 250 newtonmeter, og en effekt på 80 kilowatt.

10 mil rekkevidde

Ulempen kan være rekkevidden, som i motsetning til en vanlig snøskuter i praksis er svært begrenset. Her er det tross alt ikke bare å ta med seg ekstra bensin.

Den kommende elektriske snøskuteren Taiga TS2. Foto: Taiga

100 kilometer lar deg riktig nok reise et stykke før du må snu, men det vil åpenbart ikke egne seg like godt for alle brukere. Produsenten hevder imidlertid at rekkevidden vil holde seg selv ned i 30 kuldegrader.

Har du tilgang til strøm underveis går det likevel relativt raskt å lade batteriet. Ifølge Taiga tar det to timer å lade batteriet fra tomt til fullt med ombordladeren.

Skulle du komme over en hurtiglader på vidda, kan TS2 hurtiglades til 80 prosent på 20 minutter.

Batteriet skal dessuten ha temperaturstyring, som så vidt vi forstår vil si at det blir varmet opp dersom snøskuteren er koblet til strøm. Taiga oppgir ikke hvor stor kapasitet litiumionbatteriet har.

Les også: Tyske Robert har syklet verden rundt på norsk elsykkel

Lettvekter

Snøskuteren er koblet til internett. Foto: Taiga

Det hele skal veie under 225 kilo, ifølge bloggen Electrek, som har prøvekjørt maskinen.

Snøskuteren er ifølge samme nettsted bygget av et lag på 17 personer, og de har brukt tre år på prosjektet. De har ikke bygget om en eksisterende snøskuter, men bygget denne helt fra bunnen.

I likhet med Teslas biler er Taiga TS2 koblet til internett, og får oppdateringer på denne måten. Dermed kan nye funksjoner og feilrettinger lastes ned etterhvert.

Startprisen er 15.000 amerikanske dollar, eller litt over 117.000 kroner, ifølge produsentens hjemmeside. Den kan reserveres nå mot et depositum på 500 dollar, og skal leveres om 12 til 18 måneder.