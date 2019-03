Nå kan elektrisk Peugeot 208 reserveres

Om du har 2208 kroner å avse, og liker å stå på lister, kan du nå stille deg i kø for å reservere Peugeots kommende elektriske 208.

Bilen ble lansert i forrige uke, og vist frem for første gang denne uken i Genève.

Bilen er i omtrent samme størrelsesklasse som Volkswagen Polo, så dette er ingen storbil. Men med 50 kilowattimer batteri og 100 kilowatt motor, tror vi bilen vil oppleves som både akseptabelt kvikk, og med god rekkevidde.

Sistnevnte er for øvrig oppgitt til 340 kilometer.

Kan reserveres i dag

Og nå kan den altså reserveres gjennom den norske importøren Bertel O. Steen.

Reservasjonsbeløpet er av det mer symbolske slaget, med tanke på at Tesla skulle ha 10.000 kroner for Model 3, og de tyske premiummerkene helst ser at du blar opp over 20.000 kroner.

Utover dette er ikke forventet pris presentert. Bilen er ventet levert til kunder tidlig 2020, så her er det snakk om å vente et år.

Vi kan imidlertid nevne at 208 i dag koster fra 215.900 kroner med bensinmotor.

DS har fått pris

Bertel O. Steen har imidlertid sluppet prisen på crossoveren DS 3. Dette er en elbil de viste frem på bilmessen i Paris i fjor, og som har vært mulig å reservere fra samme tid.

Den kommer med en startpris på 312.000 kroner. Går du opp et hakk i utstyrsnivå, koster den fra 342.000 kroner.

DS 3 leveres til de første kundene i år. Foto: PSA

Det siste inkluderer LED-lys, HUD, trådløs lading, nøkkelfri aksess, ryggekamera, og moderne førerassistenter.

DS er et bilmerke fra samme konsern som Peugeot, og deler dermed en rekke av spesifikasjonene til e-208. Det inkluderer batterikapasitet, motoreffekt og ladereffekt, altså 50 kWh, 100 kW og 100 kW.

De første kundene får bil i år

De første 100 DS 3-ene leveres i år. Alle som står på reservasjonsliste og signerer kontrakt i år, vil få bil levert i løpet av første halvår 2020. Har du ikke reservert bil, men signerer kontrakt i år, kan du forvente å få bil i løpet av andre halvår 2020.

Det er fortsatt mulig å reservere DS 3 for 3333 kroner frem til 6. mars.

Bertel O. Steen har mye moro med å pønske ut fiffige reservasjonsbeløp. 3333 for DS 3, 2208 for e-208, 20019 for Mercedes EQC som kommer i 2019, og 7777 kroner for Kia e-Niro. Sistnevnte har vi ikke fattet logikken bak.