Slik blir Mercedes' elektriske folkefrakter

Mercedes-Benz EQV er navnet på merkets nye folkefrakter. Den er noe sånt som en elektrisk Vito personbil, bare i en annen serie.

Dette skal være verdens første elbil av denne typen i premiumsegmentet. Den kan leveres i en rekke ulike setekonfigurasjoner, med fra fem til åtte seter.

EQV blir neppe noe uvanlig syn som drosje etter lansering, vil vi tro.

Og den kan fort bli attraktiv for norske familier også.

EQV er en bil med mye plass, enten den skal fylles med folk eller ting. Bilde: Daimler AG - Product Communications Mercedes-Benz Vans

100 kWh

EQV er utstyrt med et 100 kilowattimers batteri, og har en realistisk rekkevidde på inntil 400 kilometer, hevdes det.

Dermed er dette en bil som kan kjøre ungene på aktiviteter hele uka, og på biltur i ferien.

Motoren har en effekt på 150 kilowatt. Drivakselen er foran. Toppfarten er 160 kilometer i timen.

Interiøret. Foto: Daimler AG - Product Communications Mercedes-Benz Vans

Hurtiglading med høy effekt er også på plass. Ifølge Mercedes kan du lade deg til 100 kilometer rekkevidde på ned mot 15 minutter.

Konseptbil inntil videre

Nå skal vi passe på å understreke at dette er en konseptbil, og at produksjonsutgaven ikke skal vises frem før i høst. Men det er naturlig å tro at konseptet er ganske nært produksjonsutgaven når det vises relativt kort tid i forveien.

Bilen kan utstyres med til sammen åtte seter. Foto: Daimler AG - Product Communications Mercedes-Benz Vans

Batteriet er for øvrig plassert i dørken på bilen, slik at det skal være god plass innvendig. Interiøret skal være fint og flott, og bilen skal lett kunne fungere som en VIP-shuttle, ifølge Mercedes.

Vi antar at flere detaljer om pris og tilgjengelighet gjøres kjent når produksjonsutgaven vises på bilmessen i Frankfurt i september.