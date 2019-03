En av moderatorene på årets elbilkonferanse, Nordic EV Summit, er den britiske skuespilleren og programlederen Robert Llewellyn. Han har de siste årene blitt et kjent ansikt for mange som følger utviklingen i elbilverdenen.

Gjennom Youtube-serien Fully Charged har han presentert nyheter om elektrisk mobilitet, og annet knyttet til dette.

Med tiden har serien vokst i seerskare, og den har nå blitt heltidsjobb for Llewellyn.

Han har alltid hatt en interesse for biler. Med unntak av en periode i ungdommen.

– På 70-tallet var jeg det du kan kalle en miljøhippie. En periode nektet jeg å kjøre bil. Jeg kunne sykle, tok tog og buss, men nektet å sette meg inn i en bil, forteller Llewellyn til TU Elektrisk.

Det var oljekrisen som satte det hele i gang, og den unge idealisten, holdt det gående et par år fra han var rundt 18 år.

Så måtte han etter hvert innse at dette ikke var praktisk, og mange år senere måtte han innrømme for seg selv at han også hadde tatt feil.

Robert Llewellyn Britisk programleder, skuespiller, komiker og forfatter.

63 år, og bosatt i Gloucestershire.

Kjent for ulike TV-konkurranseprogrammer, og for rollen som figuren Kryten i science fiction-komiserien Red Dwarf.

I senere tid har YouTube-serien Fully Charged fått mange seere. Her tar Llewellyn opp elektrisk mobilitet, fornybar energi og temaer knyttet til dette.

Er en av moderatorene på Nordic EV Summit i Oslo i slutten av mars.

Elsket lyden av V8-motorer

– Noen år senere syns jeg biler med V8-motorer var fantastiske, sier han.

Det har alltid vært en eldre bror, ingeniøren fra bilindustrien, som har dratt Llewellyn inn i bilverdenen. Han beskriver broren som et større «petrolhead» enn Jeremy Clarkson, og han syntes selvsagt elbil var noe tull.

Så fikk han sitte på i Llewellyns Tesla Model S. Det endret alt. Broren, som nå er pensjonist, har satt i gang sitt eget pensjonsprosjekt i garasjen: Han bygger sin egen elbil.

– Jeg pleide å elske den dype lyden av en V8-motor. Ikke forbruket, men lyden. Nå tenker jeg at det er lyden av gammeldags sløsete teknologi. Jeg ville aldri kjøpt en bensin- eller dieselbil, sier han.

En av de første episodene av Fully Charged, hvor Robert Llewllyn presenterer sin egen i-Miev.

Gikk elektrisk i 2010

Llewellyn fikk sin første helelektriske bil i 2010 – en Mitsubishi i-Miev som var en del av et forskningsprosjekt. Han sier at den første elbilen var briljant. Selv om han bor på landet, brukte de denne bilen til all kjøring.

Så kjøpte han en Nissan Leaf i 2011, som han fremdeles kjører rundt i.

Senere ble det også en Tesla Model S, som skal byttes i en Model 3. Kona kjører en Kona.

Interessen for elbiler oppstod da han i 2001 spilte inn serien Scrapheap Challenge i California.

Han ble gjort oppmerksom på hva som skjedde innen elektrisk mobilitet der, da hybridbilen Prius kom ut, og traff folk som jobbet med elektrisk mobilitet.

– Jeg ble gradvis mer interessert i elektrisk mobilitet, og det endte med at jeg kjøpte en Toyota Prius da jeg kom tilbake til Storbritannia, sier han.

Traff Tesla-ingeniørene før Tesla var et selskap

Først senere innså han at ingeniørene han hadde truffet i California var de samme som jobbet med Tesla før det het Tesla, og før Elon Musk var involvert.

Fra Youtube-serien Fully Charged. Skjermbilde: Youtube

Han startet YouTube-serien Fully Charged omtrent samtidig som han fikk sin føste elbil, i 2010. Det kom episoder i rykk og napp, og han gjorde alt selv.

Med årene har mye endret seg. Mens han i begynnelsen måtte pønske ut hvem han måtte ta kontakt med hos bilprodusentene, er det i dag de som tar kontakt med ham.

– Særlig det siste året tror jeg at de har funnet ut at om de ønsker å henvende seg til folk som er interessert i elbil, så er vi et ganske bra sted å begynne.

Seertallene har økt betraktelig. Det er nesten 420.000 abonnenter på Fully Charged på YouTube, og de mest populære episodene har over en million visninger. Og det er ikke lenger bare et enmansshow. Foran kameraet har Llewellyn fått selskap av Jonny Smith, kjent blant annet fra bilprogrammet Fifth Gear.

Programmet har nå et eget produksjonsselskap, som har ansatt flere mennesker som jobber på oppdrag når de filmer. For Llewellyn er det en heltidsjobb.

Det hele er finansiert i hovedsak gjennom Patreon, en tjeneste hvor de som ønsker å støtte innholdsproduksjon donerer et månedlig beløp. I tillegg kommer reklameinntekter, som først nå begynner å utgjøre en betydelig del av inntektene, forteller han.

Mener Tesla og byene driver utviklingen

Vi lurer på hvilke refleksjoner han gjør seg om utviklingen av elbiler de siste årene, etter at han har fulgt området tett. Han trekker frem to ting som har drevet det hele: Tesla og byene.

– Luftforurensing i Europa, Nord-Amerika og Kina har gitt lovverk som sier at du ikke kan kjøre store diesel-SUV-er inn i byen lenger. Vi ønsker elektriske biler og busser. Slikt drives av lokale reguleringer.

– Det andre er teknologien Tesla har utviklet på så kort tid. Det er først nå de store bilprodusentene, selv med milliardinvesteringer, er i gang, og de strever med å ta igjen det teknologiske forspranget, sier han.

Llewellyn signerer en vegg i forbindelse med en opptreden ved en Linux-konferanse i Australia i 2013. Foto: Simon Hackett, CC BY-SA 3.0

Llewellyn understreker at han ikke ønsker å være noen «Tesla-fanboy», og at Fully Charged ikke skal være et Tesla-program. Men påvirkningen de har hatt på hele bilindustrien på bare noen få år, må anerkjennes, mener han.

Økningen i energitettheten i elbilbatterier skal man heller ikke kimse av.

– Det er en økning på seks til åtte prosent i året. Over ett år er det ingenting, men i løpet av ti år snakker vi om en massiv økning i kapasitet på samme volum. Det er imponerende, sier han.

Holdningene har også endret seg svært mye de siste ti årene. Mens folk generelt var skeptiske og negative tidligere, forteller Llewellyn at han nå ofte kommer i prat med folk når han parkerer elbilen sin. Mens de før gjerne var skeptiske, er de nå i utgangspunktet positivt nysgjerrige når de lurer på hvordan det er å kjøre elektrisk.

Elektrisk blir vanligere flere steder

Vi spør hvilken rolle han tror den norske elbilpolitikken har hatt for spredning av elbil i vår del av verden. Og mens han sannelig har fått med seg at alle snakker om Norge når det kommer til elbil, har han merket seg at det har blitt svært vanlig å se elbiler også i Nederland.

I Danmark og Sverige er det heller ikke uvanlig å se elbiler. Og det brer om seg i Storbritannia også, som nå har fått et veldig sunt bruktbilmarked for elbiler. Hans egen Leaf har økt i verdi de siste to årene.

Det selges også mange nye elbiler, og myndighetene i Storbritannia gir fremdeles ut støtte til kjøp av elbil. Ladeinfrastrukturen har også blitt bygget ut betraktelig.

Det er ikke bare i Norge dette skjer. Og utviklingen vil fortsette uansett hva som skjer i Norge, tror han. I Storbritannia har ballen begynt å rulle av seg selv, og folk beveger seg over på elektrisk.

Han tror likevel det hadde vært bra om drivstoffindustrien begynte å ta ansvar for produktene de selger.

– Det er ingen pris på påvirkningen produktene de selger har. Det spiller ingen rolle for dem om avgassene som kommer ut av eksosrørene, faktisk er giftig. Det er noe som vil sees tilbake på som galskap. Som da alle i London fyrte med kull for å varme husene sine, og folk begynte å dø på gatene. Vi ser tilbake på det som galskap i dag. Og i fremtiden kommer vi til å se tilbake på det å kjøre dieselbil i byene på samme måte.

Llewellyn tror ikke at engang Brexit kommer til å sette noen brems på elbilutbredelsen i hjemlandet. Bilprodusentene har endret holdning, og det kommer til å styre prosessen, tror han.

Har sympati med bilprodusentene

Llewellyn er optimistisk med tanke på et skifte til elektrisk mobilitet globalt sett.

– Det har blitt teknologisk mulig, og ideen om å kjøre elektrisk, og å bruke fornybar energi til å kjøre og å forsyne hjemmet ditt med elektrisitet, brer om seg.

– Men det virker ikke alltid som om bilprodusentene egentlig er så interessert i å selge elbiler?

– Jeg har litt sympati med dem. De har bygget opp et industrielt system de siste hundre årene, og kan masseprodusere billige forbrenningsmotorer, har store fabrikker og hundretusenvis av ansatte. Og alt det må endres fullstendig.

Nå endres mye til å handle om programvare, batteristyring, batterikjemi og annet bilindustrien ikke har så god peiling på, mener han.

VW TDI motor Foto: Volkswagen

Men: – På den annen side kunne vi uten tvil nå hatt en mye større overgang til elektrisk mobilitet om alle de store bilprodusentene for ti år siden hadde sagt at dette var briljant og det de skulle gjøre fremover.

– Det de har gjort er å trekke ut, utsette, forsinke, holde igjen og forsøke å selge bensinbiler, og oppfordret salgsapparatet sitt til å sørge for at folk ikke kjøper elbiler. De krangler med myndigheter verden over om at diesel nå er ren diesel, helt til de blir tatt med buksene nede, sier han.

– Alle visste at Volkswagen jukset

Han legger til: – Jeg tror vi skal være takknemlige for at Volkswagen jukset og løy om utslippsmålingene.

Og så skal vi takke amerikanerne, mener han. Alle de relevante myndighetene i Europa visste at Volkswagen jukset. Det er ingen måte de ikke kan ha visst om det, mener han. Men da det amerikanske miljødirektoratet EPA tok grep etter at ICCT avslørte Volkswagen, tvang det også Europa til å ta grep. Og selv da Volkswagen ble avslørt, trakk de det ut med søksmål.

Men han kaller det skammelig at bilindustrien, eller voksne menn i dress som han kaller dem, forsikrer oss om at de utvikler ren teknologi og lyver om det.

– Jeg syns vi skal holde dem ansvarlige, sier han.

Og selv om han fremdeles er sint på den tyske bilindustrien, heier han spesielt på Volkswagen som nå legger store summer i å utvikle elbiler.

– Om det var et britisk selskap som hadde løyet om utslippene sine, hadde jeg ikke vært overrasket. Men jeg har blitt lurt av noen hyggelige tyskere som virker veldig skikkelige og ærlige. Jeg ble dobbelt fornærmet, ler Llewellyn.

For ordens skyld: Nordic EV Summit, som omtales i teksten, arrangeres av TU Media.