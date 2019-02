Nå har Peugeot sluppet mer informasjon om den nye elektriske 208 

Det har vært kjent lenge at Peugeot skal vise fram en ny generasjon av småbilen 208 på bilmessa i Genève i neste uke.

Det inkluderer også en elektrisk versjon.

Nå kommer det mer informasjon om e-208 som vil være klar for levering til Norge om et års tid.

100 kW-lading

Bilen utstyres med en motor som yter 100 kW og 260 Nm som får strøm fra et batteri med 50 kWh kapasitet.

Det skal ifølge Peugeot gi en rekkevidde på 340 kilometer (WLTP). Akselerasjonen 0-100 kilometer i timen oppgis til 8,1 sekunder i sportmodus.

Bilen klargjøres for hurtiglading opp til 100 kW (CCS).

Peugeot 208 bygges på PSAs siste modulære plattform CMP («Common Modular Plattform») som er tilpasset både elektriske biler og biler med forbrenningsmotor.

Nye 208 er både lengre, lavere og bredere enn dagens modell. Produsenten skriver at e-208 er konstruert slik at plassen innvendig og i bagasjerommet er identisk som modellen med bensinmotor. Batteriet har en fysisk størrelse på 220 liter og befinner seg i gulvet mellom for- og bakaksel. Det sikrer i tillegg til god plass, også en fordelaktig vektfordeling.

Reservasjonsløsning

Den norske Peugeot-importøren opplyser at de også skal ta inn den nye 208 med bensinmotor, men understreker at den soleklare volummodellen selvfølgelig blir helelektrisk.

– Vi er svært glade for å kunne lansere en ny elektrisk bil i det norske markedet. Peugeot e-208 er som skapt for Norge med lang rekkevidde, varmepumpe og hurtiglader. Dessuten tror vi rett og slett utseendet vil gi reservasjonsløsningen en «kick-start» 5. mars, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot hos Bertel O. Steen, i en pressemelding.

Pris og leveringstidspunkt står det ingenting om i meldinga.

– Dette har vi ennå ikke fått bekreftet. Det ser ut til å bli levering til Norge tidlig i 2020, mens prisen selvsagt vil være konkurransedyktig, sier Stian Gihle, informasjonssjef for Peugeot hos Bertel O. Steen, til TU Elektrisk.

Han påpeker at dette er starten på andre generasjon elektriske biler fra Peugeot, og starten på en voldsom elektrifiseringsbølge fra PSA der alle modellene skal finnes i minst en elektrifisert versjon innen 2025.