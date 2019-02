Disse elbilene vises frem på bilmessen i Genève

Det er ikke mange bilmesser hvor elbilen står i fokus, og den årlige messen i Genève er sannelig ingen elbilmesse. Men som på andre messer vises det stadig flere elbiler også her.

For eksempel ble prototypen av Audi E-tron vist frem her i fjor, sammen med Porsches andre elbil, Rimacs ekstremelbil, og Hyundai Kona Electric.

Det mangler heller ikke på konseptbiler, og disse er ventet å stå i kø også i år.

Her er en oversikt over elbiler vi vet vises frem i Genève første uken i mars.

Les også: Mercedes utsetter lansering av EQC

Promobilde av detaljer fra Polestar 2. Foto: Stefan Isaksson

Polestar 2

Polestar 2 representerer på mange måter fremtiden for det Volvo-eide bilmerket. Mens Polestar 1, som ble lansert i Shanghai i 2017, var en ladbar hyrid, er toeren en ren elbil.

Det skal også resten av bilene fra Polestar være. Under lanseringen i 2017 fortalte Polestars driftsleder Jonathan Goodman til TU at Polestar 1 blir den første og eneste hybridbilen de lager.

Polestar viser frem sin andre bil, og første elbil, allerde 27. februar. Det er uken før bilmessen i Genève, men den skal altså også vises frem der.

Ryktene sier at Polestar 2 får 300 kilowatt motor, 56 mils rekkevidde og en pris et sted mellom 400.000 og 650.000 kroner.

Antakeligvis vil Polestar først og fremst tilby bilen gjennom en abonnementsløsning, som med Polestar 1. Hva det vil koste, vet vi ikke.

Bilen har siden Polestar nevnte den for første gang i 2017, vært omtalt som en Tesla-konkurrent.

Peugeot 208 e

Dette hevdes å være et bilde lekket fra Peugeot, og skal vise modellen 208. Foto: Peugeot, via Autoexpress.co.uk

Peugeot skal vise frem en ny elbil i Genève. Peugeot 208 fornyes, og lanseres i ulike drivlinjer, inkludert elektrisk, i Genève.

Vi vet ikke all verden om bilen, men den har dukket opp det som hevdes å være lekkede bilder av nykommeren i forkant av lanseringen.

Den lille franske får litt strammere linjer, og blir trolig litt større enn før, med lengre akselavstand.

Dette hevdes å være et lekket bilde fra Peugeot 208s interiør. Foto: Peugeot, via Autoexpress.co.uk

Bilen bygges på Peugeots nye plattform CMP, som er utviklet med tanke på å passe biler som har helelektrisk drivlinje.

Det er samme plattform Opels kommende elektriske Corsa skal bygges på.

Ifølge britiske Autoexpress blir elbilen trolig tilgjengelig med mer enn 200 hestekrefter. Rekkevidden er ikke kjent.

Vi regner med at detaljene blir klare i Genève.

e.Go Life Sport og Lux

e.Go Life Sport. Illustrasjon: e.Go

Den lille tyske elbilen e.Go er en elbil laget av en liten tysk bilprodusent. I Genève har de med seg en liten sportsutgave av sin lille ebil e.Go Life.

Det er ikke kjent hvilke spesifikasjoner den får, men e.Go Life har intil 60 kilowatt motor og 23,9 kilowattimer batteri. Bilen leveres til kunder i april i år. Når den nye sportsutgaven skal leveres, er ikke kjent.

Med seg har de også en selvkjørende minibuss kalt e.Go Lux, som bare er vist frem som konseptskisser til nå. Tanken er at den skal kunne innredes som en stue, og antakeligvis har en rekke andre bruksområder som også ligger et godt stykke inn i fremtiden.

Les også: Volkswagens elbil skal bli den første klimanøytrale bilen

Audi Q4 E-tron

Konseptskisse av Audi Q4 E-Tron. Foto: Audi

Det skal ikke mangle på konsepter på en bilmesse. Audi skal bidra med konseptet Q4 E-tron. Dette er en liten SUV eller crossover, som skal være bygget på Volkswagens MEB-plattform.

Den skal bygges side om side med plattformsøster VW ID i Volkswagens fabrikk i Zwickau i Tyskland.

Samme plattform betyr antakeligvis omtrent samme ytelse som Volkswagen ID, men så får den trolig også firehjulstrekk i tillegg.

Uansett vil dette etter alt å dømme være lite annet enn en fornemmelse av hva bilen kommer til å bli når den er klar for salg. Det er trolig et par år til den har kommet så langt.

Designskisse av elbilkonseptet Skoda viser i Genéve. Illustrasjon: Škoda Auto

Skoda Vision iV

Skoda stiller med sitt nye elbilkonsept Vision iV i Genève.

Som Q4 E-Tron er dette en MEB-basert bil, og den skal etter alt å dømme bygges samme sted.

Det de har med seg til Genève er et rent konsept, og ikke noe som skal settes i produksjon.

Det kan imidlertid tenkes at tsjekkerne har mer å fortelle om fremtiden. Vi vet allerede at Skoda planlegger å ha lansert 10 elektrifiserte biler innen tre år. Den første el-Skodaen kommer i år, som elektrisk Citigo. Eller en Volkswagen eUp med Skoda-emblem, omtrent.

Deres første rene MEB-baserte elbil kommer neste år, og vil kunne reserveres i år.

Honda Urban EV

Honda Urban EV Concept, vist under bilmessen i Genève i 2018. Foto: Marius Valle

Om du er interessert i en oppsiktsvekkende elbil, bør du holde et øye med Honda.

Etter det vi har hørt fra dem som har prøvekjørt den, er dette en oppsiktsvekkende og revolusjonerende liten elbil, som skal være ment for produksjon i nær fremtid.

Bilen ble først vist frem i 2017, og det de har med seg til Genève i år, skal være noe som nærmer seg produksjonsutgaven.

Lite er kjent om spesifikasjonene, pris og lanseringstidspunkt, men vi tipper Genève-messen gir oss en bedre idé.

Engelberg Tourer. Foto: Mitsubishi

Mitsubishi Engelberg Tourer

Engelberg Tourer. Foto: Mitsubishi

Det er ikke ofte Mitsubishi viser frem en elbil ment for produksjon. Sist de lanserte en slik bil var da de kom med iMiev på slutten av forrige tiår.

Nå skal de vise frem SUV-konseptet Engelberg Tourer, som har fått navn etter en sveitisk skiresort.

Lite er kjent om den kommende modellen, annet enn at det skal være «more EV».

Vi tipper at det nok kan være snakk om en ladbar hybrid, og at det er arvtakeren til Outlander PHEV. Selv om den lille informasjonen Mitsubishi har kommet med til nå, er litt kryptisk, tror vi at den har fått en real oppgradering av den elektriske rekkevidden. Og kanskje kommer den som ren elbil.

Produsenten viser frem sitt energisystem Dendo Drive House (DDH), som baserer seg på et kjøretøy med batteri for å forsyne huset ditt med strøm, og som kan lade opp bilen med solstrøm.

Skal det være noe vits i, må det være litt batteri å ta av. Så om konseptbilen ikke er en ren elbil, har den antakeligvis et stort batteri.

Citroën Ami One Concept

Citroën Ami One Concept. Illustrasjon: Bluche Nicolas (273)

Hvorfor skal du egentlig ha førerkort for å kjøre bil? Det er spørsmålet Citroën har stilt seg, og svaret er Ami One.

Dette er en ren konseptbil, som skal gjøre bilkjøring tilgjengelig for flere. Den har plass til to personer, og er ikke så ulik Renault Twizy på den måten at den har begrenset motoreffekt. Det gjør at den i noen land går som moped, og kan kjøres uten førerkort.

I Frankrike kan et kjøretøy som dette kjøres av 14-åringer. I Norge må man imidlertid ha fylt 18 år for å kjøre en slik bil.

Til forskjell fra Twizy, er det dører her, slik at du slipper å få været inn i kupeen.

Doningen er stemmestyrt, slik at du kan justere innstillinger uten å ta hendene av rattet.

Bilen er 2,5 meter lang, 1,5 meter bred og 1,5 meter høy. Den veier 425 kg. Kanskje dukker den opp som delt kjøretøy gjennom transporttjenester om et par år.

Piëch Automotive viser elbil i Geneve. Foto: Piëch Automotive

Piëch Mark Zero

Det blir også vist frem en helt ny elbil fra en helt ny bilprodusent i Genève.

Piëch Automotive er en produsent fra Sveits, grunnlagt av Anton Piëch. Anton er sønnen til tidligere Volkswagen-direktør Ferdinand Piëch, og er tippoldebarnet til Ferdinand Porsche.

Så den ferske bilprodusenten har allerede et navn. Så gjenstår det å se om bilen som lanseres i Genève, lever opp til det.

Den kalles Mark Zero, og er en dønn elektrisk sportsbil som er bygget på en modulær elbilplattform.

Lite er kjent om den nye bilen, annet enn at det er snakk om en rekkevidde på over 500 kilometer, en eksotisk batteriteknologi, og vekt på 1,8 tonn.

Og en pris på 200.000 euro. En eksklusiv bil, i ordets rette forstand.

Plattformen kan imidlertid danne grunnlag for flere biler, og den skal tilbys andre produsenter.

Les også: Her er fremtidens elektriske brannbil på vintertesting i Norge

Konseptskisse av bilen, tidligere kjent som PF01. Foto: Pininfarina

Pininfarina Battista

En elektrisk superbil skal avdukes. Det italienske designbyrået Pininfarina viser sin Battista i Geneve. Bilen har navn etter Pininfarinas grunnlegger, Battista «Pinin» Farina.

Dette er en bil som skal leveres til kunder i 2020, og som skal ha ytelse av det ekstreme slaget. En konkurrent til Tesla Roadster, vil vi tro.

For med 1900 hestekrefter er det nok få andre biler som vil være i stand til å holde følge med denne doningen, som skal ha en toppfart på over 400 kilometer i timen.

Den skal nå 100 kilometer i timen på under to sekunder, og 200 kilometer i timen på under 12 sekunder.

Bilen skal bygges i Torino i Italia, og skal koste i området rundt 20 millioner kroner. Her er det med andre ord mulighet for et momsfritak på mange millioner kroner dersom du forter deg og kjøper den før det innføres moms på elbil.

VW ID Buggy Concept

VW ID Buggy. Illustrasjon: Volkswagen AG

Som i fjor, stiller Volkswagen med en ny konseptbil i ID-serien i Genève.

De har allerede annonsert sin ID Buggy, som er basert på strandbilene som ble bygget på Bobla.

Og nei, det er ingen grunn til å anta at det er en bil du får kjøpt hos din nærmeste Volkswagen-forhandler. Dette er en ren showbil, som skal demonstrere fleksibiliteten til Volkswagens MEB-plattform.