Her er fremtidens elektriske brannbil på vintertesting i Norge

Brannbiler har i alle år vært ombygde lastebiler. En brannbilleverandør kjøper chassis fra en lastebilprodusent, og bygger så en brannbil etter kundens spesifikasjoner på toppen av dette.

Her er det selvsagt en del mulighet for tilpasning, men til syvende og sist er det en ombygget lastebil. Lastebiler er som regel ikke kjøretøy som egner seg for trange bygater.

Østerrikske Rosenbauer er en av de store aktørene innen brannbil. De har bygget om mang et lastebilchassis gjennom årene, men eksperimenterer nå med en bil som er bygget fra bunnen av som brannbil.

Den nye brannbilen skiller seg ut på hovedbrannstasjonen i Oslo. Foto: Eirik Helland Urke

Doningen kalles Concept Fire Truck (CFT), og er nå for tiden på besøk i Norge. I dag fikk TU en runde med farkosten i Oslo. At den vises i miljøhovedstaden er ikke helt tilfeldig.

Rosenbauers brannbilkonsept er elektrisk. Ingen utslipp, og ingen støy annet enn sirener. Og bygget med brannslokking som utgangspunkt.

Kan erstatte flere biler

CO2-utslipp fra brannbiler er neppe det helt store problemet. Det er tross alt ikke slik at disse bilene dundrer rundt i byen i stort antall døgnet rundt. At den er elektrisk er derimot viktig for mulighetene det åpner for.

En vanlig brannbil er ofte bygget for noen få formål. I et distrikt hvor det er skogbranner, må må brannvesenet ha en skogbrannbil. I en trang by må de ha en bil som kan komme seg frem i et slikt miljø.

Ett kjøretøy kan ikke alltid brukes til flere oppgaver. Og en brannbil er som regel utstyrt for de oppgavene den skal utføre. Vekt og plass vil som regel begrense hva den lastes med.

CFT er bygget som elbiler flest; med motor i akslingen og et batteri i bunnen. På toppen av dette kan de bygge en ny type brannbil uten begrensingene fra en lastebil.

Som en buss

Denne roboten får plass bak i brannbilen, og kan gå nærmere farlige områder med slukkingsutstyr. Foto: Eirik Helland Urke

Det betyr at brannkonstablene kan gå rett inn i CFT som en buss, i motsetning til på vanlige brannbiler hvor de må klatre opp og ned til en hytte som kan være halvannen meter over bakken.

TU fikk ikke lov til å fotografere inne i konseptbilen , men kupéen kan beskrives som romslig og ganske annerledes satt opp enn en tradisjonell brannbil. Store skjermer fyller nye funksjoner. Meningen er at bilen også skal kunne fungere som kommandosentral og gi et bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

Bilen er smalere enn vanlige lastebiler, og kan dermed komme seg frem i trange gater. Det er styring på hvert hjul, slik at CFT snur på et femøring, og nærmest kan kjøre sidelengs.

Fjæringssystemet kan løfte bilen høyt opp for terrengkjøring, og senke den helt når utstyr skal lesses av og på. Bak på bilen er det en løfteplattform med utstyr som raskt kan byttes ut for ulike oppdrag. TU fikk demonstrert hvordan en fjernstyrt robot kunne kjøre ut fra plattformen og foreta slukking med brannslange.

Slike biler kan også utstyres med tanke på endringer i samfunnet. Folk jobber lenger, og kjønnsbalansen er i bevegelse også innen brannvern. Det er ifølge Rosenbauer trender man må ta hensyn til også her.

I tillegg er trafikkinfrastrukturen i endring. Fremtidens brannbil må være klar for kommunikasjon med infrastrukturen og selvkjørende biler.

Elbil er ikke poenget

Denne brannbilen er bygget opp helt fra bunnen, mens det vanligvis er snakk om ombygde lastebiler. Foto: Eirik Helland Urke

Elektriske lastebiler kommer, men å bygge om disse til brannbiler er neppe like aktuelt. De har allerede tungt batteri, og dermed mindre nyttelast. Og skal batteriet ha energi til å drive for eksempel en pumpe over lengre tid, må det være stort.

At bilen er elektrisk er egentlig ikke hovedpoenget. Og å kalle den en elbil er ikke helt riktig heller. Dette er en ladbar hybrid som kan lades med en 150 kilowatt hurtiglader, og som går på diesel når det trengs.

Noe annet ville vært uaktuelt. Brannvesenet kan tross alt ikke utstyres slik at det er sårbart for at strømforsyningen forsvinner.

Med et hybridsystem fra Volvo Penta kan den gå på batteri i fire timer, og er det behov for mer slår dieselaggregatet inn. Men Rosenbauer har også sett for seg at den kan hente strøm der den er.

– Du kan tenke deg at fremtidens brannhydrant leverer strøm i tillegg til vann, sier Stein Egenes i Egenes Brannteknikk, Rosenbauers norske agent.

Han sier at det ikke er noen dieselmotor som skal gå kontinuerlig. Dermed blir det ikke noen forurensning. Men det viktigste er at støyen forsvinner, slik at arbeidsmiljøet blir bedre.

En brannbil som dette kan fort bli et attraktivt valg for brannvesen landet rundt.

– I Oslo vil 85 prosent av alle oppdrag kunne gjøres helt elektrisk. Mange oppdrag handler om å kjøre bilenet lite stykke, ha pumpen gående en liten stund, og så kjøre bilen i retur, forteller han.

Berlin samarbeider om utvikling

Det er flere interesserte, og i Berlin er konkrete avtaler inngått. Her er det snakk om en utviklingsprosjektavtale, hvor Berliner Feuerwehr er utviklingingspartner.

Dette er tross alt fortsatt et konsept, og det er ikke klart for å settes inn i operativ tjeneste.

Når dette skjer, forteller Egenes at det blir mulig å få bilen levert på skreddersøm, og at den kan utstyres omtrent slik man er vant til å konfigurere personbiler. Han anslår at den kan bli rundt 20 prosent dyrere enn en vanlig brannbil.

Når den kan løse ulike oppdrag som man i dag trenger flere biler til, kan det likevel lønne seg. Innledningsvis vil den antakeligvis mest aktuell for de største byene, og flyplasser hvor det er kort utrykningstid og -avstand.

CFT har vært vist frem i Oslo før. Årsaken til at den nå er tilbake er at den skal vintertestes i norsk klima, blant annet på Fagernes.

Ikke utenkelig for Oslo

Brannbilen var fredag på testtur i Oslo. Foto: Eirik Helland Urke

Brannsjef i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune, Jon Myroldhaug, sier at det ikke er utenkelig at Rosenbauer ønsker å vise bilen igjen i Oslo på grunn av miljøsatsingen til kommunen. Og mulighet for gode vinterforhold, selvsagt.

– Vi må se på andre typer drivstoff i alle bransjer. For oss er det veldig viktig at en slik bli fungerer i alle situasjoner på alle skadesteder over tid. Vi kjører pumper og andre systemer som vi må ha kontinuerlig drift på, sier Myroldhaug.

Han sier at det selvsagt er spennende med ny teknologi, men at de også er avhengige av standardiserte løsninger som er fleksible og gjenkjennelige fra sjåfør til sjåfør mellom stasjonene.

Kjøreegenskaper og fremkommelighet er også viktig, og brannsjefen sier at de som har kjørt bilen forteller at den leverer.

Så skal brannvesenet i Oslo gi sine tilbakemeldinger til Rosenbauer.

– Det er det utvikleren prøver å få til. De hører på brukere i flere land, sier han.

Ikke klar for operativ tjeneste

Myroldhaug vil ikke si at Oslo er klar til å kjøpe inn slike biler. Åpenbart fordi dette er et konsept under utvikling, som ikke kan brukes i operativ tjeneste.

– Men jeg vil ikke si at dette er uaktuelt for oss. Vi syns det er spennende at det er utvikling på vårt område, med mange interessante løsninger og teknologier i bilen. Samtidig skal vi ikke la oss blende av dette. Vi må se at det faktisk ville fungert en kald natt over lang tid, sier brannsjefen.

I Berlin er brannvesenet en utviklingspartner, noe brannsjefen ikke avviser at kan være aktuelt også for Oslo. Men inntil videre er det ikke lagt frem noe konkret forslag om dette. Det vil være knyttet kostnader til det, da en bil under utvikling ikke kan settes inn i førsteinnsats, men må komme i tillegg til de ordinære brannbilene. Skal den være med vil det bety ekstra bemanning.

– Så det er litt for tidlig å si, vi får se hva de ulike partene er villige til å legge i dette, sier han.

Myroldhaug understreker at det uansett er spennende at det utvikles nye løsninger.

For tidlig å si om den er aktuell for Oslo

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg ser nærmere på el-brannbilen. Foto: Lars Magne Hovtun/Oslo kommune

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, vil ikke si noe om hvorvidt det aktuelle kjøretøyet er aktuelt for brannvesenet i Oslo.

– Det er altfor tidlig å si. Men vi syns det er hyggelig at de vil komme hit og teste bilen, sier Berg.

Hun understreker likevel at kommunen etterspør nullutslippskjøretøy der det er mulig.

– At det er aktører i Europa som jobber med å elektrifisere brannbiler er et symptom på at utviklingen går fort. Det vil etter hvert bli mange tunge biler som kan gå over på elektrisk drift etter hvert, og jeg tenker det er bra og spennende for brannvesenet i Oslo å kunne være med på denne testen, sier hun.

Bilen skal testes ut av brannvesenet i løpet av helgen.