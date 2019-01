Opel kommer med elektrisk varebil

Opel presenterer en ny generasjon av varebilen Vivaro. Foruten dieselvariantene som kommer i år, skal de lansere en elektrisk versjon neste år, melder Opel i en pressemelding.

Vivaro er en modell som også tilbys som personbil. Den vil sannsynligvis tilbys som dette også i elbilutgave.

Med fleksibelt passasjersetet kan du få skikk på bjelkelaget uten å leie lastebil. Foto: Groupe PSA

Nye Vivaro lanseres i tre lengder; 460, 495 og 530 centimeter, og har en maksimal lastekapasitet på 6,6 kubikkmeter.

Tilhengervekten er oppgitt til 2500 kg, men det er ukjent hvorvidt dette vil gjelde elbilvarianten. Det samme skal sies om muligheten for firehjulsdrift.

Ellers kommer Vivaro med utstyr som begynner å bli vanlig på de fleste personbiler, som HUD, ryggekamera, kollisjonsvarsling og autobrems, i tillegg til adaptiv fartsholder.

Kommer neste år

Stein Pettersen, informasjonssjef for Opel i Norge, sier at de ikke vet om elbilvarianten blir tilgjengelig med tilhengerfeste.

– Men vi har gjort fabrikken oppmerksom på at det er etterspørsel etter dette i Norge, sier han.

Videre tror han at bilen i utgangspunktet gjøres tilgjengelig i alle lender, og som personbil, i elbilvarianten. Dette er en type elbil som det ikke har vært noe særlig utvalg av i markedet, så Pettersen sier de har veldig tro på denne.

I personbilvarianten blir det trolig mulig med den setekonfigurasjonen man måtte ønske, fra fem til ni seter etter behov.

Noe ytterligere teknisk data rundt rekkevidde og slikt har han foreløpig ikke, men Pettersen regner med at det blir god rekkevidde også på disse bilene.

Mer informasjon kommer neste år, når bilen skal introduseres.

Nye Vivaro bygger for øvrig på en PSA-plattform, som den deler med Peugeot Expert og Citroën Jumpy. Dagens modell er utviklet i et samarbeid med Renault, og med PSAs kjøp av Opel er det bare naturlig at modellen bytter til en PSA-plattform.

Bilen skal bygges i Tyskland.

Flere el-varebiler på veien

Vivaro blir en del av et stadig økende utvalg elektriske varebiler. Fra før av er en rekke mindre biler tilgjengelig, som Renault Kangoo og Nissan eNV200.

Mercedes-Benz Vito i elbilutgave. Foto: Mercedes-Benz

I fjor leverte Volkswagen sine første elektriske varianter av den store varebilen eCrafter til norske kunder. Denne er solgt til ulike kundegrupper og bruksområder, med fellesnevner at de opereres i bymiljø.

Renault har tidligere lansert den store varebilen Master Z.E., men denne kommer ikke til Norge.

Størrelsesmessig befinner Opel Vivaro seg i mellomsegmentet, og utfordrer Mercedes-Benz elektriske varebil eVito som kommer i salg til sommeren.