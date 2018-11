Nå kommer den store elektriske varebilen

Volkswagens elektriske Crafter er det nyeste tilskuddet i varebilmarkedet. Den store elbilen blir vist for første gang i Norge under Zerokonferansen.

Eksemplaret som stilles ut er den første som har kommet til landet, og skal brukes til å gjennomføre tester slik at importøren skal kunne si noe fornuftig om reell rekkevidde med og uten last.

Oppgitt er den 173 kilometer etter NEDC-standarden. I realiteten regner Volkswagen med rundt 10 mil.

Men flere biler er på vei, og de første leveres kunder før jul, forteller Håkon Wirak, administerende direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy til TU Elektrisk.

Bilene har fått en utstyrspakke som skal være relevant for bykjøring, med ulike assistentsystemer som for eksempel ryggesensor og kamera. Den skiller seg ikke vesentlig fra en vanlig Crafter, men har litt høyere gulv siden batteripakken ligger under gulvet.

Litt mindre varerom

– Det er omtrent en halv kubikkmeter mindre varerom her enn i den vanlige, men ellers er bilen helt lik. Teknologisk er den basert på teknologien vi kjenner fra Golf, med samme drivlinje. Den eneste forskjellen er at den har regenerering på hele tiden, sier Wirak.

Bilen leveres i karosseriformen kalt L3H3, som er samme størrelse som det den fossile versjonen selges mest i.

– Dette er en kjempespennende start på en elektrisk varebilreise for oss. Og interessen er god. Dagen vi åpnet for ordre, ble det lagt inn et sted mellom 55 og 60 ordrer, sier han.

Solgt til ulike kundegrupper

Bilene er solgt overalt, og hovedtyngden av kundene er de som skal kjøre i bymiljøer. Det er også stor interesse fra andre kundegrupper, forteller Wirak, men understreker at e-Crafter er bygget for varetransport i urbane områder.

Noen aktører har kjøpt flere biler i slengen, men til de omtrent 70 bilene som er solgt til nå, er det omtrent 50 kunder. Mange enkeltkunder, med andre ord, og det er for det meste varetransportkunder.

– Veldig mange kunder har et fast kjøremønster som gjør at bilen fungerer utmerket, og så har de hurtiglademuligheten også, med 80 prosent lading på rundt 40 minutter.

E-Crafter koster veiledende 630.000 kroner, inkludert utstyrspakke med en verdi på rundt 52.000 kroner. Tilsvarende fossil variant koster cirka 200.000 kroner mindre.

Billigere i drift

Men driftskostnadene er lavere. Det er ikke bompenger foreløpig, og drivstoffet koster mindre.

– For en elbil kan du regne eierskapskostnader mye mer nøyaktig enn for en dieselbil. Særlig om du har faste kjøremønstre som gjør at du vet nøyaktig hvordan bilen skal gå, sier Wirak.

Han sier at de har noe slik TCO-informasjon til kunder, og at de etter testing de neste ukene skal kunne gi enda flere kostnadsdetaljer.

Tilgangen på biler er ikke begrenset, sier Wirak, men det er et gitt antall tilgjengelig til det norske markedet. I år kommer det rundt 35 biler, så er det 105 neste år, og rundt 140 biler i 2020.

– Det høres ikke ut som kjempevolumer, men i «grønnskiltsegmentet», under 3,5 tonn, selger vi omtrent 900-1000 biler i året. 150 biler vil da bil en relativt stor andel av det segmentet, sier Wirak.

Restriksjoner kan øke etterspørsel

Han vet imidlertid ikke om de vil kunne dekke etterspørselen. Offentlige anbud, restriksjoner på eksosbiler, og mer bompenger vil trolig øke den. Wirak mener at etterspørselen er stigende, og vil være god fremover.

E-Crafter er foreløpig ikke tenkt brukt som minibuss eller i andre segmenter.

Vi satte oss såvidt inn i bilen, og kan melde om at den ser ut som en varebil, både utenpå og inni. Men Wirak mener at bilen er overraskende kvikk. Så kanskje den også er artigere å kjøre enn en dieselvarebil.

Utifra antallet biler som er bestilt til nå, ser det ut til at bilen kan leveres til nye kunder neste år.