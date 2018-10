Innførte økt vrakpant for å selge flere elektriske varebiler. Bare 35 har fått støtte

Salget av elektriske varebiler har aldri vært særlig stort, men i år har det tatt seg opp.

Salget gikk opp nær 119 prosent i løpet av årets første sju måneder etter at det ble innført utbetaling av firedobbel vrakpant til varebiler som ble erstattet med elektriske varebiler.

Nå viser det seg at imidlertid at det ikke nødvendigvis er vrakpanten som har gitt økningen. I september alene ble det registrert 174 nye varebiler med nullutslipp, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Det er 101 flere enn samme tid ifjor.

Siden den økte vrakpanten trådte i kraft i mai, har den imidlertid kun blitt utbetalt for 35 biler.

Av de 1098 elektriske nye varebilene som er førstegangsregistrert i Norge i løpet av årets første ni måneder har dermed bare rett over tre prosent fått støtte gjennom den nye vrakpantordningen.

Det er miljøorganisasjonen Zero som har bedt Miljødirektoratet om opplysninger om hvor mange som har fått støtte.

35 biler så langt

Vi har bedt Klima- og miljødepartementet om å bekrefte tallet. Vi får svar fra avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, Pål Spillum, som sier at Miljødirektoratet opplyser at det per dags dato er gitt tilskudd til 35 kjøretøy.

Den økte vrakpanten er i realiteten et tilskudd, og ikke noe som utbetales gjennom samme system som vrakpanten. Det innebærer at den som vraker en varebil med forbrenningsmotor, må gjennom en søknadsprosess hvor vrakmeldingsskjema og kontrakt på ny bil legges ved.

Den ordinære vrakpanten på 3000 kroner utbetales fra biloppsamler. Stønaden på 13.000 kroner utbetales av Miljødirektoratet.

Ordningen omfatter elbiler og hydrogenbiler, men ikke ladbare hybrider.

Spillum sier at de er kjent med at det har vært få søknader om tilskudd de første månedene ordningen har vært virksom.

Kjent i bilbransjen

Vi spør om ordningen er kommunisert godt nok.

– Direktoratet har tidligere informert oss om at ut fra henvendelser fra bilbransjen ser det ut som ordningen er kjent. Det lave antallet kan skyldes etterslep i søknader, det kan skyldes at det så langt har vært et begrenset antall modeller for dette segmentet, lang leveringstid på nye biler eller at de som til slutt vraker en varebil ikke er de samme som kjøper en ny, skriver Spillum i en e-post.

Torfinn Belbo, rådgiver for transport i miljøroganisasjonen Zero er enig i det siste.

Torfinn Belbo, rådgiver transport i Zero. Foto: Einar Aslaksen/Zero

– Når du ser på alder på varebiler og gjennomsnittlig kjørelengde, så går den ned med alder. De eldste bilene kjører kortere, mens bilene som er inntil fem år gamle har en jevnt høy årlig kjørelengde i snitt.

Det viser at de som kjøper nye varebiler ikke er de samme som kjøper brukt. Så biler som blir kjørt til vraking blir antakeligvis erstattet av brukte varebiler.

Belbo sier at Miljødirektoratet har fortalt dem at forhandlere har mulighet til å søke vrakpant for kunder. Det er heller ingenting som hindrer forhandlere i å kjøpe brukte varebiler og vrake disse for så å gi støtten videre til kunden.

Belbo mener at vrakpant-virkemiddelet er positivt, men at det ikke er et svar på hvordan man får fart på salget i elvarebilmarkedet. I likhet med personbiler, er målet at det bare skal selges nullutslipps lette varebiler fra 2025.

Ønsker CO2-fond

Zero er blant dem som foreslår et CO2-fond for næringslivet for å nå dette målet. Det samme har NHO og en rekke andre aktører foreslått.

Et slikt fond er foreslått å være privat, og organisert av fondets medlemmer. Det kan finansieres ved at det gis fritak for hele eller deler av CO2-avgiften, og at tilsvarende beløp betales inn til fondet. Dette kan deretter gi intensiver til medlemmene, som kan få tilbakebetalt midler fra fondet når de skaffer seg nullutslippsbiler.

Det er hovedsaklig to årsaker til at det er foreslått organisert slik. Det ene er at man da kan unngå at ordningen klassifiseres om statsstøtte som det kan tenkes at ESA ville satt ned foten for. Privatrettslige fond har større fleksibilitet.

Mercedes-Benz Vito i elbilutgave. Foto: Mercedes-Benz

Det andre er at de kraftfulle virkemidlene som er gitt til personbiler med nullutslipp, ikke er like sterke i bedriftsmarkedet.

Zero foreslår i følge Belbo at Stortinget bør pålegge Regjeringen å gjennomføre reelle forhandlinger med NHO om en miljøavtale med forpliktende utslippskutt og unntak for økt CO2-avgift etter modell av NOx-fondet.

De mener det også bør vedtas en økning av CO2-avgiften på fossilt drivstoff på 135 kroner per tonn CO2 i 2019.

Vil videreføre elbilfordeler for varebiler

Zero foreslår også at elvarebiler fortsatt får gratis passering i bomringen og tilgang til kollektivfelt når dette fases ut for personbiler.

I tillegg foreslår de at kommunene må innføre nullutslippsoner i bysentra.

– Det må innføres med en forutsigbar tidshorisont, slik at alle får tid til å omstille seg. Det vil være et tydelig markedssignal, og kan gjøre at det er nok kjøretøy tilgjengelig, og at teknologien er mer moden, sier Belbo.

Det er likevel ikke slik at det står stille i markedet for varebiler med nullutslipp. Det har tross alt blitt solgt nær 1100 slike biler i løpet av årets første ni måneder, ikke inkludert bruktimport.

Til sammenligning ble det registrert 917 elvarebiler, både nye og bruktimporterte, i hele 2017.

Det er i dag ventetid på elektriske varebiler. Dessuten er utvalget fremdeles relativt smalt.

Flere segmenter

Renault Kangoo og Master i elbilutgaver. Bilde: Renault

– Vi ser at det ikke tilbys modeller i alle segmenter. Det er bare lette varebiler som tilbys, og til nå har det ikke vært noen mellomstørrelse eller i stor størrelse i salg, sier Belbo.

Han tror at kommende varebiler i disse segmentene vil gjøre at flere kan få dekket sine behov med elbil.

Volkswagen kommer med sin store varebil e-Crafter. Mellomstore Mercedes-Benz Vito kommer også i elbilutgave snart. Andre modeller er også på vei.

Belbo legger til at de bilene som finnes på markedet i dag dekker en betydelig andel av behovet i markedet.

Ser ikke sammenheng

Når det gjelder vrakpantordningen, har statssekretær i Klima- og miljødepartemetnet, Atle Hamar, tidligere sagt til TU at vrakpantordningen ser ut til å få fart på elvarebilsalget.

Belbo sier han ikke kan se en sammenheng mellom innført vrakpant og økt elvarebilsalg slik statssekretæren antyder. Det handler nok mer om at nye e-NV200 og Kangoo ZE med bedre rekkevidde har kommet på markedet, tror han.

Vi har bedt Klima- og miljødepartementet om å svare på dette. De har ikke besvart henvendelsen.