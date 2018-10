Nå kan Tesla snart ikke gi samme fordel som konkurrentene

Det er ikke bare grunn til feiring når Tesla passerer 200.000 solgte biler. For da Tesla nådde denne milepælen i juli, betød det at bilene deres ville bli dyrere for kundene i USA.

Det er flere elbilfordeler i USA. Den viktigste med tanke på innkjøp er nok den føderale elbilstøtten som gir en skattereduksjon på 7500 dollar (61.000 kroner).

Etter at Kongressen vedtok skattereformer i fjor høst, ble denne ordningen endret. Etter ny ordning gjelder den kun de første 200.000 elbilene en bilprodusent selger.

Den halveres deretter for bilprodusenten hvert halvår, til den er faset helt ut.

Les også: VW besøker batteriprodusenten annenhver uke for å være sikker på at de får nok batterier

Ut året

Det er ikke et tydelig skille på bil nummer 200.000 og 200.001. I stedet er det slik at kundene får skattefordelen hele kvartalet bilprodusenten når 200.000 biler, og deretter det påfølgende kvartalet, skriver Reuters.

Dermed kan Tesla i realiteten selge biler med 7500 dollar i «rabatt» ut året. Støtten utløses først når kunden rent faktisk får overlevert bilen, så det vil ikke utbetales full støtte til biler som bestilles i år, men leveres neste år.

Tesla har på sine amerikanske nettsiden understreket at de vil levere alle biler som bestilles innen i dag innen utgangen av året.

Støtten gis alle biler med elektrisk fremdrift og minst fem kilowattimer batteri. Biler som oppfyller minstekravet kan få 417 dollar (3400 kroner) i støtte. Støtten øker deretter med 417 dollar for hver kilowattime utover dette, til maksbeløpet på 7500 dollar er nådd.

Støtten utbetales til de første 200.000 bilene solgt fra og med 1. januar 2010.

DS 3 Crossback: Over 1000 står i kø for elbil fra en produsent mange nordmenn ikke har hørt om

Konkurrentene har fordelen

Mercedes' elbil EQC vil få full støtte til produsenten har solgt 200.000 ladbare biler med minst 5 kWh batteri. Foto: Marius Valle

Siden Tesla har vært i elbilmarkedet lenge, vil deres konkurrenter snart ha en fordel Tesla ikke har. Det kan gjøre det mer attraktivt å velge elbil fra for eksempel Audi eller Mercedes-Benz i USA.

Støtten gjelder imidlertid både rene elbiler, og ladbare hybrider. Dermed er det ikke slik at de andre store bilprodusentene har en enorm fordel i praksis.

For eksempel har BMW så langt solgt over 73.000 ladbare biler i USA, og Ford nærmere 110.000 biler. Mercedes ligger langt bak, med nesten 16.000 siden 2010.

Gikk forbi Mercedes

Salget av Tesla-modeller har gjort et byks etter introduksjonen av Model 3.

I USA har Tesla for første gang solgt flere personbiler enn Mercedes-Benz i løpet av et kvartal. Dette ifølge Atherton Researchs nestsjef Jean Baptiste Su, i en artikkel i Forbes forrige uke.

I tredje kvartal i år solgte Tesla 69.925 biler. Mercedes solgte til sammenligning 66.542 personbiler i perioden.

Tesla kan ta igjen BMW i fjerde kvartal. I tredje kvartal var det bare 1754 personbiler som skilte Bayern-selskapet fra Tesla. Su skriver at de forventer at dette skal skje.