VW besøker batteriprodusenten annenhver uke for å være sikker på at de får nok batterier

Annenhver uke møtes den sør-koreanske batteriprodusenten LG Chem og Volkswagen for å sikre at leverandørkjeden er i orden. Det er for å sikre at leveransen av batterier til Volkswagens mange kommende elbiler skal være i orden, skriver Autonews.com.

Det er et drøyt år til tyskerne setter sin første elbil på den nye MEB-plattformen i produksjon. Bilen heter Volkswagen ID, og produsenten har allerede proklamert at det er den viktigste bilmodellen siden bobla og Golf.

Derfor møtes Volkswagens øverste leder for elektrisk mobilitet personlig med LG Chems ledere ved sistnevntes fabrikk i Polen jevnlig for å diskutere og løse potensielle problemer, skriver avisen.

Toppene møtes

De har dannet en egen arbeidsgruppe som utelukkende jobber med disse spørsmålene, ifølge Thomas Ulbrich, Volkswagen-merkets styremedlem med ansvar for elektrisk mobilitet.

Volkswagens første bil ut i sin nye ID-serie av elbiler. Foreløpig er den bare et konsept. Foto: Marius Valle

Ifølge Autonews sier han at LG Chem og deres underleverandører har liten erfaring med de strenge kravene og prosessene som kreves for leveranser til bilindustrien.

Nå skal vi skyte inn at LG Chem allerede leverer elbilbatterier til flere bilprodusenter. Det kan være Ulbrich mener Volkswagen har særlig strenge krav.

Målet er at Volkswagen skal produsere 300.000 elbiler i året innen 2021.

Asia kommer til Europa

Elbilbatterier til biler laget i Europa har tidligere som regel blitt satt sammen i Europa. Men de har blitt bygget med litiumionceller importert fra Asia.

Dette kommer i stor grad til å endre seg når de store europeiske bilprodusentene ruller ut elbiloffensivene sine de neste tre årene.

Elbilbatteri fra Renault. Cellene i batteriet er levert av LG Chem. Foto: Marius Valle

Produsentene har litt ulike tilnærminger. Mens Tesla bygger celler i sine egne lokaler, kjøper Mercedes-Benz celler de setter sammen til batteripakker ved sine Accumotive-fabrikker. De laget tidligere cellene selv, men kuttet ut dette da de ikke klarte å gjøre dette til konkurransedyktige priser.

Den kinesiske batteriprodusenten CATL bygger sin egen fabrikk i Tyskland, for å levere batterier til BMW. Det skal sikre at BMW får så lave kostnader som mulig på batteriene til sine kommende biler.

Dette er trenden – de asiatiske celleprodusentene er villige til å bygge fabrikker i Europa for å kunne levere så nærme bilprodusenten som mulig. Ingen ser ut til å ønske å gjøre som Tesla, og bygge alt selv.

Ønsker felles batteriproduksjon

Ifølge Autonews sa Volkswagen-gruppens administrerende direktør Herbert Diess i mai at de ikke vil starte produksjon av celler selv, fordi konkurrentene ikke kommer til å ønske å kjøpe fra dem. Da går de glipp av stordriftsfordeler.

De har sett for seg at det på ett eller annet tidspunkt vil komme et europeisk batteriprodusjonskonsortium. EU-kommisjonen har snakket høyt om slike ønsker lenge, og etterlyst et «Airbus for batterier».

Diess har sagt at Volkswagen ikke er fremmed for å gå i bresjen for et slikt konstortium.