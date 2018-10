Renault har ingen planer om å gi fra seg posisjonen de har på elbil

Paris: Bilmessen i Paris er Renaults hjemmebane. De viste ikke frem noen ny bil på messa, men benyttet anledningen til å vise frem sine visjoner for fremtidens selvkjørende biler.

Foruten folkefrakterkonseptet EZ-GO som de først presenterte under bilmessen i Genéve tidligere i år, og varefraktløsningen EZ-PRO som de viste frem i Hannover i september, viste de frem en mer luksuriøs selvkjørende bil for frakt av flere mennesker kan EZ-Ultimo.

Alt dette er konsepter, og ingenting man kan forvente at dukker opp på veien med det første.

Renault K-ZE konsept Segment: A - kompakt crossover

Rekkevidde: 250 km NEDC

Lansering: 2019 (Kina)

Kina-bil

Renault-sjef Carlos Ghosn viser frem K-ZE på et arrangement i forkant av messa. Foto: Groupe Renault

Teknisk sett lanserte Renault en helt ny elbil i Paris, men dette skjedde på et arrangement i forkant av messa. Dette er en «SUV-inspirert» bil som skal komme i salg i 2019. Men kun i Kina, før de lanserer den i andre markeder.

Når – eller om – Europa er på planen, er foreløpig uvisst. Denne bilen er basert på Kwid, en småbil Renualt ikke selger utenfor India, Indonesia og Brasil. K-ZE skal produseres av Renaults fellesforetak med Dongfeng, e-GT New Energy Automotive.

At de ikke engang viste bilen frem på sitt område på bilmessa i Paris understreker vel kanskje at bilen ikke er ment for Europa.

Når det er sagt, så har det gått rykter om at de vil lansere Kwid også i Europa. Den som lever får se. K-ZE er for øvrig fremdeles bare et konsept.

Nils-Henrik Holmen, administrerende direktør i Renault Norge. Foto: Marius Valle

Zoe viktig for Renault i Norge

Nils Henrik Holmen, administrerende direktør i Renault Norge, forteller at årets utstilling på bilmessen handler om å vise frem Renaults tanker om fremtiden, og hvordan hverdagen kan se ut med autonome biler og elektrifisering.

– Det som er nært og som kanskje vi tenker mest på, er de produktene vi selger nå. Zoe er fortsatt et sterkt produkt for oss, som representerer godt og vel 50 prosent av salget vårt i Norge, sier Holmen til TU Elektrisk.

Den første Zoe-en ble lansert i Norge i 2014 i Q210-utgave. Så kom R240-utgaven, og nå er R90-utgaven med 41 kilowattimer batteri i salg.

Elbilmarkedet er et annet i dag, og Zoe møter allerede stor konkurranse, og den blir stadig større – selv om kommende tyske premiumbiler som Audi E-Tron og Mercedes EQC gjerne henvender seg til andre kunder.

Ingen planer om å gi fra seg posisjoner

Men vi lurer på hvor lenge Zoe, slik den er nå, vil klare seg i konkurranse med andre biler. Zoe er tross alt en ganske enkel bil, både med tanke på sensorer, assistenter og ladefart.

– I det norske elbilmarkedet er det beinhard konkurranse. Vår største styrke er at vi er en av de få som virkelig kan levere bil raskt. Vi hører jo alle om milelange ventelister og to års ventetid, så der har vi en fordel, sier Holmen.

Og selv om Zoe kanskje ikke er markedets mest avanserte elbil, mener Holmen at bilen er en knallsterk totalpakke.

Renault viste frem konseptbilen EZ-Ultimo. Foto: Marius Valle

– Det er den bilen som gir udiskutabelt mest rekkevidde for pengene, så vi mener den er relevant fortsatt. Det viser salgstallene våre også, sier han.

Han påpeker imidlertid at Renault har en sterk posisjon på elbil i Norge og Europa, og at dette ikke er noe Renault har tenkt til å gi fra seg til andre merker.

– Så det ligger jo ting i planene, selv om Renault kanskje ikke er blant de ivrigste til å fortelle om produktene for tidlig. Vi vet at det ligger veldig mange spennende produkter i pipelinen, sier han og legger til at de kan leve godt med Zoe enda en stund.

Twizy går godt

Vi spør Holmen om de også lever godt med Twizy.

– Twizy er litt morsomt. Det er i utgangspunktet et litt sært produkt, men nå klarer vi faktisk ikke å skaffe nok Twizy, sier Holmen.

Om du ikke kjenner til den; Twizy er en firhjuls elektrisk motorsykkel, som leveres uten vinduer som standard. Det er en liten bil med plass til fører og én passasjer bak.

Holmen fortaller at Norge nå står for 30 prosent av det globale salget av Twizy. Han tror det er det såkalte bompengeopprøret som har kastet vann på mølla der.

– I Rogaland har de runda 140 Twizyer, og det er jo ikke verst.

Det er imidlertid ventetid på denne bilen, fordi produksjonen av Twizy er flyttet fra Europa til Sør-Korea. Derfor blir det en mellomperiode, og forhandlerne må planlegge med litt lenger leveringstid.

Det tar tross alt litt lenger tid fra ordre til levering når bilene skal sendes fra Asia.

Selv om produksjonen flyttes, betyr det ikke at den skal avsluttes. Så når den er oppe og går som normalt vil ventetidene trolig bli kortere.

Renault Twizy da den ble vist frem under bilmessa i Frankfurt i 2011. Bilen er i utseende ikke endret siden den først kom i salg. Bilde: Stein Jarle Olsen

Han sier at Twizy uansett er et marginalt produkt for Renault Norge, men det viser også noe av lekenheten til Renault.

– Det er jo også en merkevarebygger for oss. Det er ingen som forholder seg nøytral til en Twizy.

Tror på økt varebilsalg

Det totale el-varebilmarkedet er fortsatt noe begrenset i volum, men Holmen sier at Renault har halve markedet. Han tror at de nå står foran et skifte, og at mange bedrifter begynner å få øynene opp for totaløkonomien rundt det å kjøre elbil.

At det blir vanskeligere å kjøre eksosbiler i de store byene, gjør det også mer attraktivt.

Holmen sier de ligger an til å selge rundt 500 elektriske varebiler i år, og tror tilgangen til biler fremover skal være god. Og selv om det kommer flere konkurrenter, så tror han at de skal klare å beholde en god markedsandel i dette segmentet.

Renault Kangoo kommer med 33 kilowattimer batteri, og kan også fås som personbilvariant. Men der Renault har valgt å droppe hurtiglading på Zoe, har ikke Kangoo engang semihurtig lading.

Ingen hurtiglading enda

– Det har den ikke nå, sier Holmen, men ønsker ikke å utdype når bilen eventuelt kommer i en variant med mulighet for semi- eller hurtiglading.

Han sier mangel på hurtiglading på Kangoo har vært et bevisst valg fra Renault. Det handler om pris, som vil gå opp om hurtiglading skal implementeres.

Valget er også tatt på bakgrunn av brukerundersøkelser, hvor de konkluderte med at 85 prosent av brukerne ikke ville hatt behov for å lade bilen i løpet av en arbeidsdag.

NSB valgte Renault

Renault meldte for øvrig tidligere denne uken at Zoe ble valgt av NSB til deres nye bybiltjeneste som skal lanseres i Oslo.

Dette innebærer at det tas i bruk 250 biler gjennom bildeletjenesten GreenMobility. Disse bilene blir tilgjengelig gjennom en app, hvor brukerne kan se hvor bilene er parkert, og hvor mye strøm de har på batteriet.

Bilene kan plukkes opp der de står, og kan så parkeres i forhåndsdefinerte parkeringssoner når man er ferdig.

Brukerne betaler minuttpris, dagspris, eller forhåndsbetaler 20 timer i måneden.