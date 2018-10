Denne lille elbilen kan gjøre DS til et kjent bilmerke i Norge

926 biler var reservert da TU Elektrisk fikk en omvisning på DS’ stand på bilmessen i Paris tirsdag ettermiddag. Og det har ikke stoppet der.

Dette er tross alt en elbil som kan gå et stykke, så da den norske importøren Bertel O. Steen i en pressemelding i dag tidlig proklamerte at de i løpet av dagen hadde fått over 1000 bestillinger, var det ikke akkurat overraskende.

DS er neppe et bilmerke mange nordmenn har et veldig nært forhold til – om noe i det hele tatt. Det er i ferd med å endre seg.

Rykter skal ha det til at norske bilforhandlere ikke har vært særlig sugne på å ta inn DS i sortimentet. Det var nok før de fikk vite om elbilplanene deres.

Foruten en ladbar hybrid, lanserte de også crossoveren DS 3 Crossback E-Tense nylig. Under bilmessa fikk vi se nærmere på den for første gang.

Markant

Speildetaljer på DS 3 Crossback E-Tense. Foto: Marius Valle

Det er kanskje ikke så lett å formidle gjennom tekst og bilder hvordan denne bilen skiller seg fra andre premiumbiler. La oss si at den definitivt ikke er noen grå mus. Den har markant design med en rekke detaljer inni og utenpå som gjør bilen interessant å se på.

Så får det være opp til hver enkelt å mene noe om hvor fint det er.

Dette er en liten bil, men vi opplever den som romslig nok til å passe i alle fall to voksne og et par unger, og alle handleposene man vil ta med seg fra butikken. Du får plass bak rattet selv om du er både lang og bred.

Billig kø

DS 3 Crossback E-Tense Rekkevidde (WLTP): Minst 300 km

Batterikapasitet: 50 kWh

Segment: kompakt SUV

Tilhengerfeste: Ukjent

Bagasjerom: 350 liter



Mål:

Lengde: 4118 mm

Bredde: 1791 mm (u/speil)

Høyde: 1534 mm

Akselavstand: 2558 mm



Oppgitt pris: Ukjent



Anslått leveringstid: 2. halvår 2019

3333 kroner koster det å stå i kø. Det er den billigste elbil-køen du kan stille deg i i dag.

Da vi så på bilen, forklarte Stian Gihle, informasjonssjef hos den norske importøren, at prisen ble satt lavt fordi DS er et ukjent merke i gamlelandet. Det kan ha vært en av årsakene til at reservasjonsløsningen deres brøt sammen på grunn av stor trafikk tirsdag morgen.

Gihle tør ikke tippe salgstall, men sier at reservasjonen viser at bilen er populær, og at den treffer godt.

– At det skal gå an å selge noen tusen i løpet av et år…Det føles egentlig sånn, sier han, uten å spekulere noe videre i nøyaktige tall.

Rekkevidde trumfer merke - enn så lenge

DS 3 Crossback E-Tense. Foto: Marius Valle

Det er i seg selv spesielt at nordmenn hiver seg over et bilmerke de ikke har et forhold til. Kias markedsføringssjef Alper Celik sa tirsdag til TU Elektrisk at de stiller med samme utgangspunkt som de etablerte europeiske bilprodusentene når det kommer til elbiler.

Folket vil ha biler med rekkevidde, og er ikke så opptatt av merket i grillen. Det tror Gihle også.

– Nordmenn kjøper nå bil med riktig teknologi til sitt bruk, og elbil har en del bruksfordeler som kommer kraftig til syne i Norge. Det er helt åpenbart at denne teknologien er attraktiv hjemme på grunn av kjørerestriksjoner og bompenger, sier han.

Stian Gihle, informasjonssjef i BOS. Foto: Marius Valle

Han tror også at mange har et reelt ønske om å kjøre utslippsfritt.

– Hva slags merke som står på bilen er mer og mer underordnet. I alle fall slik det er nå. Men jeg tror elbilmarkedet vil normalisere seg litt fremover. Til nå har det vært bilen med lengst rekkevidde som har vært mest populær, men dette kommer til å gå seg til, og det blir mer ordinær konkurranse på elbil, tror Gihle.

Konkurransen kommer

Han tror likevel at når DS 3 Crossback E-Tense kommer på markedet neste år, så er det flere biler tilgjengelig, og skarpere konkurranse. Han er spent på å se hvordan det går.

Interiøret i DS 3 Crossback E-Tense. Foto: Marius Valle

Bilen leveres ut til kunder på slutten av neste år, og det er lovet fra produsent at den skal produseres i skikkelig volum.

– Både diesel, bensin og elbil går på samme linje, og kan justeres etter kontraktsinngang. Vi er optimistiske til leveringssituasjonen vår fra neste år, sier han.

Tilhengerfestet

Selv om mye nå er kjent om spesifikasjoner, er ikke alt avklart. Tilhengerfeste er det mange som spør om, forteller Gihle, og legger til at de prøver hardt å få det avklart.

– Hvordan er kommunikasjonen mellom dere og PSA?

– Meget god. Vi kjenner alle og kan spørre hvem vi vil om hva vi vil. Vi har en kjempegod relasjon.

– Spør de dere?

DS 3 Crossback E-Tense. Foto: Marius Valle

– Ja. Alle merkene i PSA, både Peugeot, Citroën og DS har oppdaget at Norge er et elbilland. Når vi sier vi er fra Norge, så åpner de ørene og lytter, sier Gihle.

Selv om bilen hadde premiere i Paris, var spesifikasjonene allerede kjent. Det ble ikke sluppet ytterligere opplysninger i Paris.

Men det er ganske mye vi allerede vet. Batteriet på 50 kilowattimer gir rekkevidde på minst 300 kilometer, og bagasjerommet rommer 350 liter.

Det er enda ikke satt noen norsk prislapp på den, men vi tør tippe at den vil befinne seg i 300.000 kroner-sjiktet.