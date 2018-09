Det er noe kjent med Peugeots elbil-konsept

Det er definitivt noe kjent med Peugeots nyeste elektriske konseptbil E-Legend. Bilen er inspirert av Peugeot 504 Coupé, som debuterte i 1969 og var i produksjon til 1983.

Et lite nikk til fortiden – men ingen retrobil. Denne bilen er av det moderne slaget, med elektrisk motor og evnen til å kjøre seg selv.

I teorien i alle fall, ettersom det jo bare er snakk om en konseptbil, og ikke noe du kan forvente at kommer til å dukke opp hos din nærmeste Peugeot-forhandler.

Vises frem i Paris

Peugeot E-Legend. Foto: PSA

E-Legend skal vises frem under bilmessen i Paris 2. oktober, og er ment å være en designstuide.

Peugeots designdirektør Gilles Vidal sier til Autonews at den skal det er noen designdetaljer som kobler den til 504, men at den er en sportscoupé som skal vise at fremtidens biler også kan vekke følelser.

Peugeot 504 Coupe. Foto: Alf van Beem

Bilen har et langt panser og en kort bakende.

Det er kanskje fornuftig om du skal ha en sportsbil med plass til en stor motor foran.

Hvorvidt er er nødvendig på en elbil kan diskuteres, men det er i alle fall sikkert at man kan ta seg en rekke friheter når det er snakk om en konseptbil, og særlig en elektrisk.

Ikke ment for produksjon

Peugeot sier helt konkret at bilen ikke er ment for produksjon, men samtidig at dimensjonene er omtrent som på en vanlig bil, og at stylingen de har gått for med vilje er mulig å ta i bruk.

Men hensikten er uansett først og fremst å lage en interessant autonom bil. Den er dermed full av tekniske detaljer du neppe kommer til å se i noen bil på denne siden av 2030.

For eksempel er det integrert 29 tommers skjermer i dørene, 12 tommers skjermer i solskjermene, og en 49 tommers skjerm i bilen. Totalt er det 16 ulike skjermer her, skriver Motor1.com.

Bilen skal ellers være utstyrt med et batteri på 100 kilowattimer, som skal gi rekkevidde nok til å kjøre 600 kilometer etter WLTP-standarden.

Peugeot ser også for seg 456 hestekrefter og 800 newtonmeter fra motorene du finne på begge akslingene. Toppfarten er 220 kilometer i timen, og det tar mindre enn fire sekunder å nå 100 kilometer i timen.

E-Legend. Foto: PSA

E-Legend. Foto: PSA

Peugeot har andre elbiler på planen

Selv om denne bilen ikke kommer i produksjon, er det kjent at det franske bilkonsernet PSA, som eier både Peugeot, Citroën, DS og Opel har en rekke elbiler på vei.

I praksis har de allerede en del biler i salg, som de Mitsubishi i-Miev-baserte «trillingene», varebilene Berlingo og Partner, og Opel Ampera-e.

Fra andre oktober blir det mulig å reservere den lille SUV-en DS 3 Crossback E-Tense, som skal komme på veien andre halvår neste år.

Peugeot 208 skal også presenteres som elbil neste år. Da skal også Opel Corsa komme i elbilutgave.