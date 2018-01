Peugeot, Citroën, DS og Opel: Hele modellutvalget blir elektrisk

Nok en bilprodusent melder at de går for elektrifisering. Denne gangen er det franske PSA, konsernet bak merker som Peugeot, Citroën, DS og Opel, som skal bli elektrisk.

Innen 2025 skal hele modellutvalget fra konsernet ha hel eller delvis elektrisk drivlinje, fortalt konsernsjef Carlos Tavares under en pressekonferanse i Detroit onsdag.

Ifølge Autonews sa Tavares at målet er å bli den mest effektive bilprodusent, og ikke en største. Han mener det viktigste av alt er å være i stand til å snu seg raskt for å tilpasse seg forbrukernes ønsker og nye myndighetskrav.

124 nye bilmodeller

Frem mot 2025 planlegger PSA å lansere 124 nye modeller i seks regioner. I perioden vil PSA trolig gjøre et forsøk på å etablere seg i det nordamerikanske markedet. Blant annet skal modeller fra Opel utformes for å være tilpasset amerikansk regelverk.

Innen 2030 skal 80 prosent av bilene fra konsernet være utstyrt med mulighet til å kjøre seg selv under visse forhold. 10 prosent av bilene skal være på autonominivå 4 eller 5, som betyr at de vil kunne kjøre seg helt selv.

PSA selger i dag elbiler under merkene Peugeot, Citroën og Opel. Av disse er det Opel Ampera-e som har lengst rekkevidde, men leveranser av bilen har gått tregt.

Hydros kunnskap gjør det mulig: Nå kommer elektriske London-taxier til Norge

Har flere elbiler på vei

I 2019 lanseres Opel Corsa som elbil, basert på arkitektur fra PSA. De skal også vise frem Peugeot 208 i elbilutgave i år. Denne skal i salg i september 2019, og skal angivelig ha en rekkevidde på 300 kilometer.

Flere andre elbiler i ulike kategorier skal også være på vei.

PSA lanserte for øvrig også nylig to nye elbiler, Citroën Berlingo Multispace og Peugeot Partner Tepee. Dette er personbilutgaver av varebilene, med relativt kort rekkevidde.

Det franske konsernet er for øvrig bare ett av flere i rekken av bilprodusenter som har meldt at de elektrifiserer hele modellutvalget sitt.

Først ut var Volvo, som i sommer kunngjorde at alle nye modeller blir elektriske fra 2019. Det betyr ikke at alle biler fra da av er elbiler, men at de får varierende grad av elektrifisering.

Siden har blant andre Toyota, Jaguar Land Rover, Honda og en rekke andre bilprodusenter annonsert at de vil elektrifisere hele modellutvalget, eller store deler av det.