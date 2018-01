Volkswagens første rene elbil kan koste under 300.000

Volkswagens første bil som er utviklet som elbil fra bunnen kommer neste år. Nå letter produsenten litt på sløret til den kommende modellen I.D.

De første leveransene til kunder starter i midten av 2020, skriver tyske Automobilwoche. De viser til Volkswagens salgsdirektør Jürgen Stackmann, som sier til avisen at bilen trolig kommer tidlig på sommeren året etter neste.

Det kan bety at den leveres fra mai, skriver de.

Den nye bobla

Volkswagen ID er ingen hvilken som helst bil fra tyskerne. De har betegnet bilen som det største siden bobla og Golf. Den blir den første i en større satsing på elektrisk mobilitet.

Første bil ut skal ha en rekkevidde på 600 kilometer.

Bilde: Volkswagen

Bilen blir den første på konsernets nye MEB-plattform, laget for rene elbiler med store batteripakker. Det skiller seg fra dagens elbiler som eGolf, som litt grovt sagt er en bensinbil hvor de har presset inn noen batterier.

På ID består hele dørken av batteri, slik at kupeen kan utnyttes så effektivt som mulig. Bilen blir omtrent like stor som dagens Golf utvendig, men Volksvagen-direktør Herbert Diess har tidligere sagt at bilen innvendig vil få plass som en Passat.

(Ekstra) Fra i år kan alle i boligsameier kreve ladeplass: 8 elbil-feller borettslag bør unngå

Under 30.000 euro

Når bilen skal inn i «folkebil»-segmentet, må prisen være deretter. Stackmann sier til Automobilwoche at startprisen for innstegsmodellen «blir under 30.000 euro, definitivt». Altså under 290.000 kroner etter dagens kurs.

Han sier imidlertid at det er for tidlig å være mer spesifikk enn dette, men avisen skriver at Volkswagen-innsidere forventer en startpris på mellom 27.000 og 28.000 euro. Fra 260.000 kroner med avgifter i Tyskland, om vi forstår det riktig.

Det er for øvrig ikke sikkert at bilen vil bli hetende ID når den kommer i salg. Stackmann sier dette er et hendig navn, men at de også tester ut en rekke andre mulige navn.

Les også: Slik kan elbilen knekke tysk bilindustri

Den første av flere

ID blir den første av i alt tre elbiler som til nå er lansert. Foruten den minste er det også en minibuss og en SUV på planen. Disse heter henholdsvis ID Buzz og ID Crozz. Buzz skal etter planen komme i 2022, mens Crozz skal komme i salg året før.

Volkswagens ID-serie. Bilde: Volkswagen

Ifølge Volkswagen Norge forventer de å åpne for salg i 2021, men produsenten har tidligere sagt at den kan komme i salg i Nord-Amerika i 2020.

Og selv om vi neppe får se noen Volkswagen ID på veiene i Europa dette tiåret, er det ventet at produksjonsutgaven vil være klar neste år.

Samme år skal for øvrig neste generasjon Golf vises frem, og denne vil trolig leveres som elbil som før.

Kias neste elbil kommer i år: Kan få 500 kilometer rekkevidde

El-passaten trolig på vei

Det er også ventet at en elektrisk sedan og stasjonsvogn kommer tidlig neste tiår, og at det blir en bil tilsvarende dagens Passat.

Volkswagens sjef for e-mobilitet, Christian Senger, har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at MEB-plattformen vil bli brukt i biler i størrelse opp til Passat.

Skal de være i stand til å selge en million elbiler i året innen 2025, slik de tidligere har kunngjort at de har planer om, må de tilby biler i alle segmenter, sa Dr. Silke Bagschik, leder for e-mobilitetmarkedsføring og -salg i Volkswagen til Teknisk Ukeblad i fjor.